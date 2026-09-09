A Notting Hill producere, Duncan Kenworthy BAFTA-ösztöndíjban részesül

A legendás brit producer, Duncan Kenworthy október 23-án, pénteken egy különleges bemutató alkalmával kapja meg a BAFTA-ösztöndíj díjat – közölte a BAFTA szerdán.

„Az elismert producert a filmhez való rendkívüli hozzájárulásáért, a brit tehetségek védelméért és a történetmesélésért jutalmazzák, olyan kiemelkedő munkája révén, amely világszerte visszhangra talált a közönség körében, valamint tartós elkötelezettségéért a filmes tehetségek következő generációjának inspirálásáért és támogatásáért” – mondta a brit akadémia.

A BAFTA-ösztöndíj a legnagyobb elismerés, és a filmekhez, játékokhoz vagy televíziózáshoz nyújtott „kiemelkedő és kivételes hozzájárulásokat” ismeri el.

„Több mint öt évtizedes pályafutása során Kenworthy segített meghatározni a modern brit filmművészetet, és nemzetközileg elismert filmeket készített, köztük Richard Curtis filmjét. Négy esküvő és egy temetés (1994), Notting Hill (1999) és Szerelem Valójában (2003)” – emelte ki a BAFTA. „Curtisszal folytatott kreatív együttműködése alakította a brit romantikus vígjátékot, és eljuttatta a brit történetmesélést a globális közönséghez.”

A többszörös BAFTA-díjas a DNA független produkciós céget is alapította Andrew Macdonalddal, akinek filmjei között szerepel Trainspotting (1996), 28 nappal később (2002), Skócia utolsó királya (2006) és Polgárháború (2024).

„Kenworthy karrierje számos televíziós szerepkörre is kiterjed, többek között Szezám utca (1969), Fraggle Rock (1983) és az Emmy-díjas Gulliver utazásai (1996), a Jim Hensonnal és a The Jim Henson Company-val való hosszú kapcsolata révén jött létre” – mondta a BAFTA. „Kenworthy hatása a képernyőiparra messze túlmutat produceri munkáján. Pályafutása során jelentős szerepet játszott a képernyős tehetségek következő generációjának kibontakozásának támogatásában és az Egyesült Királyság filmes és televíziós környezetének megerősítésében.”

A BAFTA-nál először 1996-ban csatlakozott a filmbizottsághoz, majd 2004-től 2006-ig elnöki tisztséget, majd 2009-től 2015-ig vp-t töltött be. Hagyatékának a tiszteletére elnevezett szoba is megemlékezik a BAFTA londoni főhadiszállásán.

– mondta Sara Putt BAFTA-szék: „Duncan Kenworthy a brit filmes és filmes tehetségek egyik nagy bajnoka. Több mint öt évtizeden át kulcsszerepet játszott Nagy-Britannia legkedveltebb történeteinek életre keltésében. Ugyanilyen fontos volt fáradhatatlan elkötelezettsége a filmes tehetségek következő generációjának visszaadása és támogatása iránt, jótékonysági munkája és az ipar iránti elkötelezettsége révén, beleértve a BAFTA-val végzett munkáját sem. virágzó és dinamikus szervezet ma Duncan munkája nélkül.”

Kenworthy maga mondta: „Örülök és megtiszteltetés számomra, hogy a BAFTA-ösztöndíj címzettje lehetek. Hihetetlenül szerencsés vagyok, hogy életemet olyasvalamivel tölthettem, amit szeretek, sok tehetséges és inspiráló ember mellett. Több mint 30 éven át szorosan kapcsolatban állok a BAFTA-val, és nagyon különleges, hogy ilyen elismerést kapok.”

A Fellowship Awardot Kenworthynek adják át egy ünnepségen, amelyet régi munkatársa, Curtis rendez. A különleges bemutatót a Peugeot támogatja.

A korábban kitüntetett BAFTA-ösztöndíjasok közé tartozik Donna Langley, Warwick Davis, Samantha Morton, Ridley Scott, Judi Dench, Martin Scorsese, Maggie Smith és Steven Spielberg.