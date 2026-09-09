Brian Eno újraindítja az ikonikus Opal Records-t, és újra kiadja az „Another Day On Earth” és „Drawn From Life” című számokat

2026.09.09. Primetime review

Brian Eno bejelentette, hogy újraindítja Opal Records kiadóját, és újra kiadja 'Another Day On Earth' és 'Drawn From Life' című albumait.

Az Opalt a művész alapította még 1988-ban, és Brian Eno, Roger Eno, Harold Budd, Laraaji, Djivan Gasparyan, Hugo Largo, Zvuki Mu, Daniel Lanois, Jon Hassell és John Cale albumait adta ki.

Eno 1991-ben szünetet tartott a kiadónál, hogy saját munkájára koncentrálhasson, és a katalógus az All Saints Recordshoz került. Az azóta eltelt idő alatt soha nem szerződtetett új előadót, de időnként adott ki exkluzív felvételeket a Record Store Day-ről.

Most 2026-ban visszahozza a kiadót, és újra kiadja rajta két albumát – a 2005-ös „Another Day On Earth”-t és a 2001-es, J. Peter Schwalmmal közös „Drawn From Life” című albumát.

A 2005-ös lemezt eredetileg a Hannibal Records adta ki, és Eno várva várt visszatérését jelentette a több mint egy évtizedes ambient és produkciós munka után. Mindkét album közel 20 éve nem elérhető Japánon kívül, de most az újrakiadással elérhető lesz.

A megjelenés megünneplésére Eno két korábban kiadatlan élő fellépési videót adott ki, mindegyik albumról egy-egy számot.

Az „Another Day On Earth”-ből ott van a „Caught Between”, amelyet élőben forgattak a Coliseu do Portóban, a Portói Fesztiválon 2001. június 16-án. A „Drawn From Life”-hoz a „Persis”-t forgatták élőben a Fuji Rockfesztivál Naeba síterepén, 2001. július 29-én.

Mindkét videóban J. Peter Schwalm, Nell Catchpole (hegedű), Leo Abrahams (gitár), Christoph Buhse (dob), Tim Harries (basszus) és Heiko Himmighoffen (ütőhangszerek) mellett lép fel.

Minden újrakiadás október 16-án érkezik – előrendelés itt – és az Opal lemezek eladásából származó bevétel egy százalékát ajánlják fel Föld százalék.

Az 1988-as Opalról Eno így nyilatkozott: „Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy mi a közös az Opal művészekben, nehezen találok egyszerű választ. Azt hiszem, mondhatnám, hogy nem csak egymástól, hanem a modern zene különböző fő áramlataitól is megkülönböztethető: ez egy kiadó a kívülállóknak.

„Úgy tűnhet, hogy egy ilyen leírás állandó homályra kárhoztatja azokat a művészeket, akikre vonatkozik. A populáris zene azonban mindig is a központból – például a Beatlesből – és a szélekről merítette erejét és gazdagságát, mint a Velvet Underground. És néha az asztalok hirtelen megfordulnak, és ami kívül volt, az nagyon közel kerül a központhoz.”

Más Brian Eno-hírek szerint az év elején a zenész számos brit milliomos között volt – köztük Gary Lineker és Richard Curtis is –, hogy Andy Burnham miniszterelnököt kérje meg, hogy adózzon meg nagyobb adót.

Azelőtt csatlakozott a Massive Attack-hez, a Caribou-hoz és több száz más zenészhez, akik felszólították a Live Nationt, hogy hagyja abba az izraeli műveleteket, és részt vett a Together For Palestine jótékonysági kislemezében, a „Lullaby”-ben.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
Előző 56 éve ez a 6 perces nyitóbeszéd a mozi legnagyobb háborús monológja és a színész visszautasította érte az Oscart
Következő A Notting Hill producere, Duncan Kenworthy BAFTA-ösztöndíjban részesül

Szólj hozzá!

kettő × 4 =