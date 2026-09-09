Ruby Rose ragadozással vádolja Noel Clarke-ot, miután a „Doctor Who” színészt brit büntetőjogi vád alá helyezték

A narancs az új fekete Ruby Rose sztár azt állította, Noel Clarke ragadozó volt a forgatáson SAS: Rise of the Black Swan összeesküvés thriller, amelyet 2020-ban forgattak.

Váda még aznap érkezett Doktor Who sztárt szexuális zaklatással, voyeurizmussal és leleplezéssel vádolták meg az Egyesült Királyságban. A londoni Metropolitan Police által indított bűncselekmények állítólag 2007 és 2016 között történtek, és öt nővel kapcsolatosak.

„Noel Clarke-ot vád alá helyezték. Évekkel ezelőtt zsákmányolt egy nőt, aki a SAS-filmünkön dolgozott. Feljelentettem. Senki sem törődött vele. Azt mondták, hogy ne vegyem részt. Senki sem követte. Olyan sokan jelentkeztek, végre valami igazságszolgáltatás” – írta Rose szerdán a Threads posztjában.

Rose Grace Lewist, Clarke pedig Bisset őrnagyot alakította a 2021-es thrillerben, amelyben Andy Serkis, Tom Hooper, Hannah John-Kamen és Sam Heughan is szerepelt. A Clark elleni büntetőeljárás öt évvel azután indult, hogy a Guardian leleplezése 20 nő követelését tette közzé, amelyekben tapogatózással, szexuális visszaélésekkel és zaklatással vádolják a brit színészt, valamint olyan forrásokat, amelyek szerint „szexuálisan zaklatták vagy nem megfelelő módon” érintették őket a film forgatásán. Doktor Who.

A kukkolás azt jelenti, amikor valaki titokban néz, fényképez vagy filmez egy másik személyt a beleegyezése nélkül szexuális kielégülés céljából. Rose Threads-bejegyzésében nem közölt részleteket a Clarke elleni konkrét vádakról.

Rose szexuális zaklatással is vádat emelt Katy Perry ellen egy 2010-es melbourne-i éjszakai klubban történt incidens után, amely az ausztrál rendőrség vizsgálatához vezetett. Perry képviselői „meggondolatlan hazugságként” cáfolták Rose által elkövetett szexuális bűncselekményre vonatkozó állítólagos állításokat.

A Hollywood Reporter nem kapott azonnal választ Rose képviselőitől a Clarke elleni szerdai vádakkal kapcsolatban.