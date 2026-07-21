A BBC Introducing Stage 18 év után kikerült a Reading & Leeds fesztiválról

A BBC bemutatkozó színpada a Reading & Leeds Fesztiválon 18 év után megszűnik.

A 2008-ban indult színpad fiatal, feltörekvő művészeket látott vendégül, mielőtt betörnének az iparba. Az évek során olyanok léptek fel rajta, mint Ed Sheeran és a The 1975, valamint az idei főcímek Florence + The Machine, Charli XCX, Dave és Raye.

Ez egy hatalmas szcenírozás és aréna felújítás eredménye, amelyet a szervezők az események történetének legnagyobbjaként írnak le. A Readingben található Little John's Farmnak és a Leeds-i Bramham Parknak is akár hat színpada lesz, a ma már The Grid néven ismert nagyszínpad fejlesztésével, valamint új színpadokkal, a Galériával és a Raktárral.

A tervek részeként a fesztivál ledobja a BBC Introducing színpadát, amely a BBC A jelentések szerint az idei felállásban szereplő összes brit előadó nagyjából 70%-át támogatta.

A Festival Republic szervezői elmondták, hogy „nagy hangsúlyt fektetnek a feltörekvő művészek védelmére”, és hogy az új Canopy színpad az új és feltörő fellépések otthona lesz.

Eközben a BBC szóvivője azt mondta, hogy az Egyesült Királyságban a fesztiválok idén nyáron továbbra is a BBC Introducing színpadainak adnak otthont „felállással, köztük néhány fantasztikus feltörekvő előadóval”.

Azt mondták, hogy a Reading színpadának eltávolításáról szóló döntést kizárólag a Festival Republic hozta meg, és azt vizsgálják, hogy a BBC Introducing hogyan tudna együttműködni a rendezvénnyel a jövőben.

A Festival Republic főnöke, Melvin Benn nemrég elmondta Julia Migenes a fesztivál jövőbeli terveiről. „Az egész színpadváltás és annak bemutatása, ahogyan ezeket a színpadi változtatásokat végrehajtjuk, annyira izgatottá tett a Reading & Leeds iránt, mint még soha” – mondta. „Annyira izgatott vagyok a Reading & Leeds miatt, amióta elkezdtem Leedst, sőt, 1999-ben. Ez valóban a Reading & Leeds fesztiválok következő szakasza.”

Benn a Reading & Leeds művészek fejlesztésében betöltött szerepére is reflektált, és elmondta nekünk: „Azok a headlinersek nagyon sokat fejlesztettek képességeiket, mesterségüket és dalszerzőjüket közönség előtt, amelyek nem feltétlenül az övék, és úgy gondolom, hogy a Reading & Leeds ezt teszi a feltörekvő szereplőkkel.”

A Reading & Leeds szervezői a közelmúltban egy licencmódosítást is kértek, amely lehetővé tenné, hogy a fellépők csütörtökön is felléphessenek, így a fesztivál négynapos legyen.

Az idei kettős esemény – a „Reading & Leeds 2.0” kezdete – a Readingben található Little John's Farmban és a leedsi Bramham Parkban kerül megrendezésre augusztus 27. és 30. között.

Az ugyanazon a hétvégén játszó Leedsnek már van engedélye arra, hogy csütörtökön zenéljen, és idén először megteszi ezt a Kasabian főszereplésével. A Fontaines DC, a Florence + The Machine, a DAVE, a Charli XCX, a RAYE és a Chase & Status mind a két hétvége számláját vezetik.

Az eredeti törvényjavaslat többi részében Skepta, Sombr, példakép, JADE, térdkalács, Kettama, Chris Stussy, Geese, Skye Newman, ADELA és KEO szerepelt.

Márciusban több név is bekerült a sorba, köztük Loyle Carner (csak olvasás), Violet Grohl, Holly Humberstone, Gurriers, Westside Cowboy, Declan McKenna, Maisie Peters, Paris Paloma, Cruz Beckham, The Lathums (csak Leeds), Florence Boys (csak Reading), Viagra Road Boys (csak Reading), The Trunce'Reading (Csak Leeds), Gunna (csak olvasó), felüljáró és Dumont Dumont.

A múlt hónapban további 13 fellépéssel bővült a törvényjavaslat, köztük a Gene Gallagher vezette zenekar és az Julia Migenes 100 sztárjai, Villanelle, valamint a December 10-i fiúbanda és a londoni pop rocksztár, Beth McCartney.