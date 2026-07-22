Harry Styles az utolsó pillanatban lemondta a brazil show-t „egészségügyi probléma” miatt

Harry Styles tegnap este (július 21-én, kedden) egy „egészségügyi probléma” miatt lemondta az élő show-t Brazíliában, néhány órával a színpadra érkezése előtt.

A popóriás múlt pénteken (július 17-én) randevúzni kezdett a São Paulo-i Estádio do Morumbiban, „Together, Together” világkörüli turnéja részeként. A londoni Wembley Stadionban eltöltött 12 éjszakás, rekordot döntõ szereplését követte.

Styles később másodszor is fellépett São Paulóban szombaton (július 18-án), és tegnap visszatért a stadionba.

A Live Nation Brazil és a Ticketmaster Brazil által nem sokkal a koncert előtt kiadott közlemény azonban megerősítette, hogy a fellépés nem fog megvalósulni.

„Sajnálattal értesítjük, hogy a 2026. július 21-re, keddre tervezett Harry Styles koncertet a MorumBIS-ben a turnét érintő egészségügyi probléma miatt törölték” – olvasható az üzenetben (portugálról fordítva).

„Az előadásra a jegyeket az eredeti vásárlási helyen térítjük vissza. A @ticketmasterbr minden jegytulajdonosnak e-mailt küld a további információkkal.”

A rajongóknak azt mondták, hogy a pénteki (július 24-i) utolsó São Paulo-i show „a tervezett időpontban zajlik majd”. A tegnapi, axed koncertre jegytulajdonosok „lehetőséget kaptak, hogy exkluzív tételből vásároljanak jegyet a pénteki előadásra, a készlet erejéig”.

A közlemény a következőképpen zárult: „További részleteket a Ticketmaster Brazil vásárlóinak küldött e-mailben fogunk közölni. Együttműködtünk a hellyel, hogy minél több jegyet adjunk ki a pénteki előadásra, de ne feledje, hogy a rendelkezésre állás rendkívül korlátozott.”

További információt arról, hogy kit érintett az „egészségügyi probléma”, nem hoztak nyilvánosságra, és maga Styles sem nyilatkozott.