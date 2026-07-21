Charli XCX megosztja a tükröződő új kislemezt, a „Camera”-t Aidan Zamiri rendezésében és Vincent Cassel főszereplésével.

Charli XCX megosztotta tükröződő új kislemezét, a „Camera”-t, egy Aidan Zamiri által rendezett videóval kísérve Vincent Cassel főszereplésével – nézze meg alább.

A szám az új albumának, a 'Music, Fashion, Film' legújabb előzetese, amely július 24-én, pénteken jelenik meg az Atlantic-on. A 'Rock Music', 'SS26' és 'Wink Wink' kislemezek folytatása, a lemez pedig előrendelhető itt.

A „Camera” egy visszafogott, közepes tempójú szelete a gitárvezérelt elektronikus popnak, Charli pedig ismét a „Brat”-hoz köthető keményebb klubhangzást cseréli valami homályosabbra és személyesebbre.

Szövegben úgy tűnik, hogy feloldja a bizonytalanságát a színészi karrier, az éneklés kapcsán:Felmerül bennem a kérdés, hogy mit csinálok / Akarok zenélni / Kibaszott hülye vagyok / Ha 34 éves koromban megpróbálok lány lenni a képernyőn?”

A videó eközben Cassel egy filmes forgatáson küzdő színészként mutatja be, Charli pedig egy hatalmas stúdiókamera mögül irányít. Cassel egyre frusztráltabb lesz, és ikonikus pózára hivatkozik La Haine ahogy ujjpisztollyal a saját fejére mutat.

Nézze meg alább.

Cassel nemzetközi ismertségre tett szert Mathieu Kassovitz 1995-ös filmjében nyújtott alakításával La Haine. A francia színész azóta megjelent Visszafordíthatatlan, Keleti ígéretek, Fekete hattyú, Ocean's Tiwelve és Jason Bourne.

Zamiri eközben Charli régóta együttműködő munkatársa, aki a '360'-hoz, a Billie Eilish-hez rendezte videóit, amelyekben a 'Guess', a 'Rock Music' és a 'Wink Wink' szerepel. Rendezte Eilish Birds Of A Feather című videóját is, és debütált a Charli főszereplésével készült makettfilmmel. A pillanat.

A „Music, Fashion, Film” fekete-fehér grafikáját szintén Zamiri készítette, és John Cale, Marc Jacobs divattervező és Martin Scorsese látható rajta.

Charli a hónap elején a 'Camera' élőben debütált egy meghitt brooklyni pop-up show-n. Előadta még kiadatlan „Playboy Bunny” és „Take Away The Music” dalait, míg Kim Petras, Clairo és Underscores különleges vendégekként jelentek meg.

Jövő hónapban debütál a Reading & Leeds-ben, majd szeptemberben észak-amerikai arénakörútra indul az Underscoresszal. Jegyek kaphatók itt.

Charli nemrégiben arról is beszélt, hogy Párizsban töltött időt Madonnával, miután úgy tűnt, hogy a pár a francia fővárosban bulizva vetett véget a találgatásoknak, hogy összetűzésről van szó. Elmondta, hogy „nagyon inspirálónak találta a vele való lógást”, és hozzátette, hogy élvezte, ahogy Madonna megvitatja a pophoz, a divathoz és a táncparketthez fűződő kapcsolatát.