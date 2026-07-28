A Bloc Party áttáncoltatja a szívfájdalmat az új „Now We Can't Be Friends” című kislemezen, és bejelenti az Egyesült Királyságban a lemezbolti turnéját

A Bloc Party megosztotta új kislemezét, a 'Now We Can't Be Friends'-t, valamint egy brit lemezbolti turné részleteit – nézd meg alább.

A közelgő Anatomy Of A Brief Romance című albumuk legújabb ízelítője Kele Okereke frontemberét látja, amint egy romantikus szakítás után „újra indul klubozni”, és „nem beszél az exével, amikor meglátja a táncparketten” a szintetizátor által vezérelt számon.

Okereke hozzátette: „Bizonyára lehetnek benned ezek a nagy érzések, de tisztában kell lenned azzal, hogy amikor elmúlnak, ezt fogod érezni, és ezzel rendben leszel.” Alább meghallgathatod.

Követi a korábbi kislemezeket, a 'Love Bombs' és a 'Coming On Strong'-ot, és folytatja az album „egy szerelmi kapcsolat kronológiai portréját, és az első pillantásoktól a szívfájdalomig és a végső búcsúig halad”.

A 14 dalban elterjedt, Trevor Horn (Grace Jones, Pet Shop Boys, Frankie Goes To Hollywood) produceri munkája mellett a lemez felépítése olyan, mint a frontember Okereke memoárja, és az általa valaha írt legszemélyesebb dalok közül néhányat tartalmaz. Ez a hetedik album a Bloc Party-tól, a 2022-es „Alpha Games” után.

Az 'Anatomy Of A Brief Romance' szeptember 11-én jelenik meg az új cONTAGIOUS LTD lemezkiadónál (a Virgin Music Groupon keresztül). Látogasson el ide az előrendeléshez.

A megjelenéshez kapcsolódóan a zenekar egy sor lemezbolti bemutatóra is készül, amelyek szeptember 9-én a Wax and Beans in Buryben indulnak, majd szeptember 15-én a londoni Rough Trade Eastben. Jegyeket vásárolhat. itt.

A turné dátumainak teljes listája:

SZEPTEMBER

9 – Wax and Beans @ The Mets, Bury

10 – Bankett @ Circuit, Kingston

11 – Jacaranda Baltic, Liverpool

13 – Rough Trade @ Palais, Nottingham

14 – Rough Trade, Bristol

15 – Rough Trade East, London

17. – Crash @ Stylus, Leedsi Egyetem



Az év végén a Bloc Party csatlakozik a Muse-hoz észak-amerikai turnéjukon, majd ősszel az Interpollal közös brit és EU-s körútra indul. Jegyeket vásárolhat az egyesült királyságbeli dátumukra itt.

Máshol tavaly tavasszal mesélte Okereke Julia Migenes arról, hogy mit várhatnak a rajongók a közelgő hetedik albumuktól, megosztva, hogy „diszkó-szívfájdalom” ihletésű lesz.

„Ez tényleg rekord a szívfájdalomról – ez az egyetlen dolog, amit elmondhatok róla ebben a szakaszban. Remélhetőleg jövőre megjelenik, de majd meglátjuk” – mondta, majd megosztotta, milyen volt az ikonikus producerrel, Trevor Hornnal dolgozni.

„Minden idők kedvenc lemezeimet készítette, így nagyon érdekes hallani, amit mond. Élete nagy részében, több mint 50 éve lemezeket készít, úgy tűnik, hogy minden trükköt ismer. Úgy tűnik, mindenkit ismer, és mindenkiről van története.”