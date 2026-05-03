A Bob Vylan által vezetett Shindig Fesztivál engedélye felülvizsgálat alatt áll a „rendzavarás és közbiztonsági” aggályok miatt

A Shindig Fesztivál, amelynek idén Bob Vylan a főszereplője, engedélyét felülvizsgálják a „rendellenesség és közbiztonság” miatt.

Az esemény a tervek szerint május 21. és 24. között kerül megrendezésre a wiltshire-i Charlton Parkban, de a helyszínen való működési engedélyt három nappal a kezdés előtt újragondolják, miután a szervezők felhívták a figyelmet az aggályokra, miután a duó ellentmondásos helyszíne a 2025-ös Glastonburyben.

A fesztivál szóvivője elmondta, hogy szorosan együttműködnek Bob Vylan-nel, aki a Fat Dog and War című filmekkel, valamint az illetékes hatóságokkal együtt teljesíti a számlát vasárnap annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy van egy „erős terv az aggodalmak kezelésére”.

A fesztivál engedélyét a Wiltshire Council tavaly adta meg, de Paul Sample tanácstag azt mondta, hogy a felülvizsgálatot egy ismeretlen fél kérte „bûnözés és rendbontás megelőzése és közbiztonság okán”.

Bob Vylan a 2025-ös Glastonbury-i West Holts Stage-en mutatott fellépésükkel került a címlapokra, amikor a frontember, Bobby Vylan a „halál, halál az IDF-nek” kántálásokkal vezette a közönséget. Ezt az előadást később az Avon és a Somerset Police bűnügyi vizsgálatnak vetették alá, amelyet decemberben végül megszüntettek.

„Az összes bizonyíték áttekintése után arra a következtetésre jutottunk, hogy az nem éri el a CPS által felvázolt büntetőjogi küszöböt egyetlen személy számára sem, hogy eljárást indítsanak” – áll az erők közleményében. „Nem tesznek további lépéseket, mivel nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték az elítélés reális kilátásához.”

Az énekekkel kapcsolatos vizsgálataik részeként a rendőrség azt mondta, hogy novemberben „önkéntes rendőri kihallgatást tartottak óvatosan” egy harmincas éveinek közepén járó férfival. A tisztek elmondták, hogy a nyilvánosság „mintegy 200” tagjával is beszéltek, hogy kiderüljön, nem áldozatul estek-e bűncselekménynek.

Bobby Vylan válaszában kijelentette, hogy a nyomozás „soha nem indokolt”, mivel a Glastonbury-i díszlet „nyilvánvalóan nem gyűlöletkeltő”, hanem „a palesztin néppel való szolidaritás megnyilvánulása”.

Abban az időben, amikor a Shindig Bob Vylant az idei év egyik főszereplőjeként jelentette be, úgy jellemezték őket, mint „az Egyesült Királyság egyik legfontosabb, legrettenthetetlenebb és legfelvillanyozóbb élő fellépőjét”, akik „a zenét beszélgetési és változási erőként használják”.

A fesztivál szóvivője elmondta: „A biztonság mindig is az első helyen állt a Shindignél, és semmilyen körülmények között nem engednénk meg, hogy ez megváltozzon. Szorosan együttműködünk a produkciós csapatunkkal, a művészrel és a hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsuk, hogy szilárd tervet dolgozzunk ki ezen aggodalmak kezelésére.”

Röviddel Glastonbury után Bob Vylan azt mondta, hogy nem követelnek „zsidók vagy arabok vagy bármely más faj vagy csoport halálát” Glastonburyben. Bobby Vylan októberben azt is kifejtette, hogy „nem bánta meg” a fesztiválon tett megjegyzéseit, és hozzátette: „Holnap is megtenném, kétszer vasárnap. Egyáltalán nem bánom meg.”

A Glastonbury-i szett után Bob Vylan több nemzetközi fellépését is törölték, és amerikai vízumukat visszavonták egy országos turné előtt. Két brit fellépést is elhalasztottak, Manchesterben és Leedsben, a képviselők és a zsidó vezetők „politikai nyomása miatt”.