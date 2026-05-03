Miért vett részt Adam Scott a „Hellraiser 6” meghallgatásán annak ellenére, hogy a „Hellraiser 4” karaktere meghalt: „Nem veszik észre”

Adam Scott elárulta, hogy egyszer megpróbált visszalopózni a Hellraiser franchise, annak ellenére, hogy korábban kihaltak.

A Végkielégítés sztár a közelmúltban jelent meg Késő este Seth Meyersszelahol megosztotta, hogy részt vett a 2002-es meghallgatáson Hellraiser: Pokolkeresőannak ellenére, hogy karaktere, Jacques – egy szolga, aki segít arisztokrata főnökének megidézni egy démont – 1996-ban meghalt. Hellraiser: Bloodline.

– Az ügynököm meghallgatást küld Hellraiser 6és azt mondom: „Várj egy percet… Benne voltam Hellraiser 4– emlékezett vissza. „De nekem munkára van szükségem. Szóval én úgy vagyok vele, hogy „csavard meg”. És elmegyek a meghallgatásra, és csak arra gondolok: „Talán nem veszik észre, hogy benne voltam Hellraiser 4.'”

Scott azt mondta, még azt is megpróbálta elkerülni, hogy szemkontaktust vegyen az egyikkel Vérvonal producerek, akiket a meghallgatásán felismert.

„Emlékszem, amikor a váróteremben voltam, körülnéztem, és láttam, hogy egy ajtó nyitva van valakinek az irodájában, és láttam egy producert Hellraiser 4 az irodában. És csak úgy, mint feltartani a papírjaimat, csak azt, hogy „Rendben, ha nem lát engem, és azt hiszik, hogy jó munkát végzek, talán bejutok Hellraiser 6 is,” a Giccs – magyarázta a színész.

Scott sajnos végül nem foglalta le az állást.

Miközben a népszerű horror franchise-ban szerzett tapasztalataira reflektál a filmben játszott szerepével VérvonalScott még színészi karrierje elején értékelte a lehetőséget.

Azt mondta Seth Meyers műsorvezetőnek: „Nem tudtam róla Hellraiserde azt kérdeztem: „Ó, ez egy színészi munka?” És annyira izgatott voltam.”

A Hellraiser franchise, Clive Barker 1986-os novellája alapján A pokolba zárt szív11 filmet tartalmaz, a legutóbbi 2022-ben jelenik meg.