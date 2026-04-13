A Cannes-i kritikusok hetének összeállítása: Az „In Waves” animációs film megnyitja a Fest oldalsávját

In WavesPhuong Mai Nguyen animációs adaptációja AJ Dungo kultikus képregényéből nyitja meg a Cannes-i Kritikusok Hete 65. kiadását, az oldalsávot, amely a fő cannes-i fesztivál mellett fut május 13. és 21. között. Ez volt az egyik az idei válogatást alkotó 11 elem közül – jelentették be hétfőn. (A kritikusok hete teljes listája lent).

Will Sharpe és Stephanie Hsu alakítja az angol nyelvű változat hangját In Waves. A Critics' Week azt tervezi, hogy bemutatja ezt és a francia verziót is, amelyben Lyna Khoudri, Rio Vega, Paul Kirscher és Biran Ba ​​hangja is szerepel.

Dungo saját, valós szerelmi története ihlette, In Waves Kaliforniában játszódik, és követ egy gördeszkás és egy szörföst, az iskolai barátokat, akik később szerelmesek lesznek, és kapcsolatukat betegség próbára teszi.

A filmet a francia Silex Films, a Charades és az Anonymous Content készítette, és Asghar Farhadi filmjét is tartalmazza. Párhuzamos mesék Cannes-ban az első animációs film, amely megnyitja a Kritikusok hetét. Nguyen rövidfilmjéért bekerült az Oscar-díjra Otthonom.

In Waves egyike annak a hét funkciónak, amelyet a Cannes-i Kritikusok Hete versenyre választottak, és amely szintén tartalmazza DuaBlerta Basholli koszovói rendező új filmje, aki elnyerte a Sundance Nagyzsűri díját Kaptár A film az 1990-es évek koszovói háborújának tartós hatását mutatja be Dua, egy 13 éves lány történetén keresztül, akinek családi életét továbbra is a konfliktus határozza meg.

Zou Jing kínai rendező Ismeretlen lányegy másik pályázati pályamű, Kína több évtizedes egygyermekes politikájának következményeit tárja fel, amelynek eredményeként több ezer kislányt hagytak el országszerte. A dráma egy lányt követ nyomon, aki három különböző családban nőtt fel csecsemő- és serdülőkorában.

A skót jemeni rendező, Sara Ishaq a Kritikusok Hete című műsorban szerepelt Az Állomásegy dráma, amelynek középpontjában egy nemek szerint szegregált és háború sújtotta jemeni falu egy csak nőket fogadó benzinkút áll. Az egyetlen férfi, akit megtűrnek az állomáson, amely a falvak nőinek különleges találkozási helyévé válik, Layal 12 éves bátyja, akit elhatározott, hogy távol tart a konfliktustól.

Szintén versenyben van Bruno Santamaria Razo mexikói rendező 6 Meses En El Edificio Rosa Con Azulaz 1990-es években játszódó családi dráma az AIDS-válság ellen, és Marine Atlan francia rendező első játékfilmje. La Gradiva; és VivaAina Clotet spanyol színésznőtől, rendező lett.

Alexander Murphy francia ír rendező dokumentumfilmje Bádogvár egy ír utazó családról, Murphy nyomon követése 2025-ig′ Viszlát Nővérekszintén versenyben van.

A hét versenyfilm versenyben van a Louis Roederer Alapítvány Rising Star díját és a Le Grand Prix AMI Paris díját.

A versenyen kívüli különvetítések között szerepel Julien Gaspar-Oliveri francia rendező Kőfal és Pierre Le Gall-é Hús és üzemanyag.

A záró esti film Félix de Givry francia rendezőé Adieu Monde Kegyetlenfőszerepben Egy esés anatómiája Kitört Milo Machado-Graner tinédzserként, aki miután kijelentette családjának és barátainak, hogy öngyilkos lesz, kudarcot vall.

Tekintse meg alább a 2026-os Cannes-i Kritikusok Hete teljes felállását.

Nyílás Film

In Waves; rendező: Phuong Mai Nguyen

Verseny

Az Állomás (Al Mahattah); rendező: Blerta Basholli

La Gradiva; rendező: Marine Atlan

A Ismeretlen lány (La deuxième fille); rendező: ZOU Jing

Seis meses en el edificio rosa con azul; rendező: Bruno Santamaría Razo

Bádogvár (Ír utazók); rendező: Alexander Murphy

Viva; rendező: Aina Clotet

Különleges vetítések

Hús és üzemanyag (Du Fioul dans les artères); rendező: Pierre Le Gall

Kőfal (La Frappe); rendező: Julien Gaspar-Oliveri

Záró Film

Adieu monde cruel; rendező: Felix De Givry