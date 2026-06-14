Képregénykészítők: James Tynion IV, Tony Fleecs a „Fák alatt, ahol senki sem lát” Halloween-különlegesség (Exkluzív)

Patrick Horváth megfordította ennivaló sorozatgyilkos képregényét A fák alatt, ahol senki sem lát az IDW indie kiadó igazi sláger franchise-jává, most pedig az alkotó egy kis friss vért invitált Woodbrook bukolikus városába.

Horváth besorozta James Tynion IV-et, a slágerek szerzőjét Valami megöli a gyerekeket és Kiváló holttestek; Tony Fleecs, az aranyos állatok ámokfutásának megalkotója Vad; és Abszolút Macskanő többek között Che Grayson társíró, hogy csatlakozzon hozzá egy különleges, eredeti sorozatban a világban. A fák alatt.

A törekvésbe bevont művészek közé tartozik TMNT fiók Dave Wachter és karikaturista Jared Cullum (Usagi Yojimbo).

Az antológia Halloween témájú, és október 7-én kerül a boltokba.

Mielőtt a képregényekre fordította volna a figyelmét, Horváth az indie horror filmrendezője volt, és írt és rendezett egy részt a 2016-os horror antológia filmben. Dél felé. Megérti a formátum vonzerejét.

„Az egyik legjobb részük az, hogy különféle alkotók szórakoznak együtt” – mondta Horváth A Hollywood Reporter e-mailben. „Izgalmas változás az ütemben, hogy megnyitjuk ezt a világot mások előtt, hogy beleléphessenek és hozzászólhassanak.”

A fák alattazzal Dexter találkozik Richard Scary hangokkal, középpontjában egy Samantha Strong nevű barna medve áll, aki egy látszólag szelíd modorú hardverbolt-tulajdonos, aki valójában sorozatgyilkos, Woodbrook bukolikus külvárosában él. A hat kiadásból álló képregény 2024-es debütálásakor meglepetést okozott, és Horváth váratlanul azon kapta magát, hogy egy második köteten dolgozik. A fák alatt, ahol senki sem lát: Tavasz rítusaamely az év elején becsomagolt. A harmadik kötet készül. A címből több mint 400 000 darab kelt el az IDW-nél, és ez a kiadó legnagyobb példányszámban eladott eredeti sorozata.

Míg az új képregény részleteit a pult alatt tartják, a sztori azokban az években játszódik, amikor Strong hírhedten elhagyta a várost (lásd a legutóbbi 2. kötetet az összes grizzly, úgy értem, szörnyű részletért). Ennyi idő alatt legendája csak nőtt, és egyre több szörnyű gyilkosság kötődik hozzá. Egyesek az ő művei, mások csupán folklór.

A feltevés azt mutatja, hogy a város polgárai egy tábortűz körül jönnek, és a legfélelmetesebb tettek közül kiöntik a babot.

„Azokat az alkotókat kerestük meg, akiknek a munkáit nagyon csodálom, és akikről úgy éreztük, hogy képesek ráhangolódni az adott hullámhosszra. A fák alatt„- mondta Horváth a munkatársai megtalálásának folyamatáról. „Különösen mindig igyekeztem fenntartani valamiféle egyensúlyt, hogy aranyos, borzasztó, hangulatos és felkavaró legyen, és a fedélzeten mindenki nagyon érti, hogyan lehet ezt kihasználni.”

Fleecst Wachterrel, művészi munkatársával párosítják Furcsa völgya duó független képregénye, amelyet Eisner-díjra jelöltek a legjobb új sorozat kategóriában 2025-ben. Sorozatgyilkos címével a beszélő állatokat is magában foglaló horror sikerfilm írója lett. Kóbor Kutyák és zombi horror Vadezért természetes választásnak tűnt a projekt számára.

„Én a A fák alatt, ahol senki sem lát Szinte mindenki előtt rajongónak” nyilatkozott Fleecs. „Elolvastam egy ismertető példányt az első szám megjelenése előtt, és azóta sem hagytam abba, hogy hangosan énekeljem a dicséreteket. Patrick egy alműfaj alműfajában dolgozik. Valami ismerőst és megnyugtatót vesz, felháborító erőszakot és patológiát tesz hozzá, és valami teljesen eredetit alkot.”

Tynion kijelentette: „A fák alatt, ahol senki sem lát az egyik kedvenc képregényem az elmúlt években, és öröm számomra, hogy meghívtak egy kis hátborzongató mókára ebben a gyilkos, szokatlan világban, amelyet Patrick alkotott.”

Tekintse meg alább az első szám borítóját, amelyet Horváth, Fleecs, Peach Momoko és DH Gonzo készített.

A fák alatt, ahol senki sem lát Az IDW jóvoltából

A fák alatt, ahol senki sem lát Az IDW jóvoltából

A fák alatt, ahol senki sem lát Az IDW jóvoltából