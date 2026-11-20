A Chvrches megosztott egy másik új kislemezt, az 'Evil'-t, és bejelentett néhány különleges albumbemutató bemutatót – az Egyesült Királyság templomaiban. Hallgassa meg és találja meg az összes részletet alább.

A dal a harmadik előzetese a skót trió ötödik stúdióalbumának, az All The King's Mennek, amely január 22-én jelenik meg.

Az 'Overthinker' és a 'Roses' folytatása, Lauren Mayberry és társai legújabb száma. „éles, modern feminista himnuszként” írják le. Pszichedelikus folkból merít ihletet, miközben gitárokat, gospel árnyalatú refrént és hátborzongató dalszövegeket kever.

„Azt mondják, őrült vagyok, hogy velejéig rohadtam/ Szóval hogy lehet az, hogy minden este énekelek, mindenki többért kiabál?– kérdezi a frontnő.Gonosz, Én leszek minden, amire szükséged van/ Gonosz, hagylak térden mászni.”

A kislemez megjelenésével kapcsolatban Mayberry kifejtette: „Sokáig küszködtem azzal, hogy félreolvastak, amikor olyan kérdésekről kellett beszélnem, amelyek számomra meglehetősen egyszerűnek és józan észnek tűntek. Zavarba ejtő volt a 20-as éveim elején, hogy úgy éreztem magam, mint ez az „ördögi nő”, akivel nem azonosultam, és hogy ilyen vitriolt kaptam, de ez egy nagyon szórakoztató karakter volt a csatornának.

Így folytatta: „Ironikus módon még akkor sem voltam olyan dühös, de most már valószínűleg az vagyok, és ezzel rendben vagyok. Néha dühös vagyok – nem tudom, hogy egy nő hogy nem, ebben a pillanatban, és azt hiszem, annak is kellene lennünk –, de mindig szeretnék valami örömet találni a düh kiegyensúlyozására.

„Ez a dal olyan, mintha levenné a kéziféket a dühből – egy kacsintással és egy mosollyal belehajolok abba, amit bárcsak elmondhatnék.”

A Chvrches megerősítette, hogy intim randevúkat tartanak a templomokban, hogy elindítsák az All The King's Men című filmet, amely január 19-én a londoni Union Chapelben egy előadással kezdődik.

A hónap hátralévő részében további fellépések lesznek Brightonban, Kingstonban, Bristolban, Glasgow-ban, Aberdeenben, Stockportban, Liverpoolban és Edinburgh-ben. A bemutatók a Chvrches teljes körű turnéja előtt lesznek az Egyesült Királyságban, Írországban és Észak-Amerikában.

A sajtóközlemény szerint a templomi koncerteken „speciálisan ezekre az egyedi terekre rendezett zenét mutatnak be – ez az első alkalom, hogy a zenekar valóban a nevükhöz hajlik”. A fennmaradó jegyeket itt találjaés vásároljon jegyet a teljes turnéra itt.

Chvrches meghitt templomi műsorai 2027-ben:

JANUÁR

19 – London, Egyesült Királyság – Union Chapel

20 – Brighton, Egyesült Királyság – St. Peter's

21. – Kingston, Egyesült Királyság – Mindenszentek

22 – Bristol, Egyesült Királyság – Trinity Church

26 – Glasgow, Egyesült Királyság – Oran Mor

27 – Aberdeen, Egyesült Királyság – The Priory

29 – Stockport, Egyesült Királyság – St. Mary's

30. – Liverpool, Egyesült Királyság – St. Michael's

31. – Edinburgh, Egyesült Királyság – The Queen's Hall

A múlt hónapban a Chvrches elindította új korszakát azzal, hogy két kis show-t játszott Glasgow-ban és Londonban. Azóta bejelentették, hogy megnyitják a Muse hatalmas koncertjét a londoni BST Hyde Parkban, és megerősítették a 2027-es Glastonburyben.

Az „All The King's Men” a 2021-es „Screen Violence” régóta várt folytatásaként szolgál. Mayberry 2024 végén adta ki debütáló szólólemezét, a 'Vicious Creature'-t. Ami Martin Doherty-t illeti, ő csatlakozott a Chvrches dobosához, Jonny Scotthoz, hogy elindítsa a rave-el adós The Leaving-t az év elején. Eközben Iain Cook 2022-ben összeállt Scott Patersonnal (korábban a Sons & Daughters néven) a Protection mellékprojektben.