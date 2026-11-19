Nagyon másképp néz ki, mint a legtöbb filmes díj. És az biztos, hogy ez a pokol nagyon másképp van megkovácsolva, mint bármely filmes díj, amelyet valaha látott vagy hallott.

Az észtországi Tallinni Fekete Éjszakák Filmfesztivál (PÖFF) és az ukrajnai Odesai Nemzetközi Filmfesztivál együttműködött az első alkalommal meghirdetett Szabad Világ Díjban, amely egy új, éves kitüntetés, amelyet „a szabadságot, az emberi méltóságot és az emberi jogokat védő mozi elismerésére” indítottak.

A díj hírét csütörtökön adták át az Industry@Tallinn & Baltic Eventen (ITBE), a PÖFF piacán, amelynek 30. kiadása ezen a hétvégén tart.

Andrij Oszipov, az Ukrán Állami Filmügynökség vezetője a fesztivál egyik rendezvényén azt mondta: „Ezt a díjat egy olyan nemzet képviselői alapították, amely ma Oroszország Ukrajna elleni háborújának frontvonalán áll. Reméljük, hogy az ukrán nép erejét és ellenálló képességét szerte a világon terjeszthetjük.”

De várjunk csak, ebben több is van, ami szokatlan. „A díjnak mély szimbolikus jelentősége van, mivel fegyverek, rakéták és lőszerek maradványaiból leolvasztott fémből készült” – mondta Oszipov. „Számunkra a béke és az igazságosság elveinek tiszteletben tartása, a fegyveres agresszió leküzdése és az emberi jogok védelme érdekében tett erőfeszítéseink és szándékaink egységét jelképezi.”

Az idei nyitódíj nyertese Halkawt Mustafa Nincs paradicsom, ha egy nő öl megIrak nemzetközi Oscar-esélyese. Mustafa író és rendező pénteken kapja meg a kitüntetést. A film Norvégia, Irak, az Egyesült Arab Emírségek és Svédország koprodukciója. A történet egy női mesterlövészről szól, aki visszatér a csatatérre, hogy kimentse húgát az ISIS fogságából. A filmet Velencében mutatták be, ahol a zsűri külön elismerésben részesült.

Nincs paradicsom, ha egy nő öl meg A Velencei Filmfesztivál jóvoltából

A Szabad Világ Díj annak a hároméves memorandumnak a része, amelyet az Ukrán Állami Filmügynökség és a PÖFF csütörtökön írt alá, és amelynek célja az ukrán filmművészet nemzetközi ismertségének erősítése, valamint az ukrán, észt és nemzetközi filmes szakemberek közötti kapcsolatok szorosabbra fűzése.

A partnerek hozzátették: „A megállapodás támogatja a művészi szabadságot és a demokratikus értékeket, ugyanakkor bővíti az ukrán filmek, projektek és filmesek részvételi lehetőségeit a PÖFF-en és annak iparági programjaiban, különös tekintettel a feltörekvő tehetségekre. A tervezett együttműködés magában foglalja a szakmai eszmecseréket, közös megbeszéléseket és prezentációkat, valamint nemzetközi partnerségek fejlesztését.”

A PÖFF büszkén állítja, hogy Oroszország 2022-es teljes körű inváziója után az elsők között népszerűsített ukrán filmeket, miközben a közönséget adakozásra buzdította Ukrajna támogatására. 2024 óta a PÖFF Standing With Ukraine programját az ukrán mozinak szenteli, így a filmesek megoszthatják munkáikat a közönséggel.