Volt valaha egy teljesen modern ház, egy aszeptikus környéken és a technológia által uralt világban, ahol a humornak és a véletlennek már nem volt értelme. Ott élt az Arpel házaspár, akinek fia, Gérard haldoklott az unalomtól, mígnem megjelent a nagybátyja, Mr. Hulot, aki megmutatta neki, hogy lehet másképp is élni, és még mindig lehet szórakozni.

Részben erre a célra ez a ház, amely a korabeli idők szatírájaként indult, végül építészeti referenciává vált, és kifejezetten Jacques Lagrange találta ki a filmhez. Nagybátyám, Jacques Tati, a Miki Leal ma az Alcalá 31. szám alatt bemutatott kiállítás térbeli megközelítésében készült újra, Enrique Juncosa kurátora alatt.

„A kényelem árama” címmel. A hétköznapitól a hősiig” több mint száz, az elmúlt két évtizedben keltezett, egy részük kiadatlan művet állít össze. Ezek többsége papíron készült, könnyedsége miatt visszatérő anyag a Lealben, és mert lehetővé teszi, hogy ne rejtse el a tartó törékenységét szabálytalan élek, karcolások és egyéb időnyomok formájában, de látni fogunk a csempékbe, bútorokba, festményekbe, kerámiákba is beépítve a csempéket, a festményeket. Több mint közel állnak hozzá: a kézművesség és a kézi eljárások iránti szeretete, valamint andalúz származása és portugáliai lakhelye mellett, mert a sevillai házában egy ideig működött az ezeket előállító gyár, amelyből valamennyit be tudott szerezni.

Ha Antonio Palacios épületének földszintjén várnak ránk legfrissebb kompozíciói – a művész szavaival, kerekdedebben és narratívabban; olykor elvontabb is -, a felső az időben legtávolabbiakat gyűjti össze, a 2000-es évek elejéről, melyben a nyerspapírt később elvesztette előtérbe, kisebb mennyiségű pigmentet vitt fel és hagyta magát magával ragadni az oneirizmus vagy az allegóriák lehetőségeivel; technikailag, a metszet által is, a monotípiáktól az aquatintákig és a rézkarcokig.

Mindenesetre az összegyűjtött javaslatok többsége munkája hazai vagy intim aspektusáról árulkodik (a Moleskine-ját körülvevő vizuális utalásokról, műtermének padlózatáról csöpögő önkéntelenül az általa csodált vagy őt kísérő művészek) és sokrétű kulturális érdeklődése.

A sevillai szereti a jazzt és űzi azt, és Miles Davis abszurd letartóztatását a klub mellett ábrázolta. Madárország New Yorkban, mert éjszaka az utcán dohányoztak (1959 volt, ugyanabban az évben, amikor a nagybátyám megkapta az Oscar-díjat); és Glenn Gouldot is képviselte, valamint egy Bach-mellszobrot a Goldberg-variációkból, amely előtt tisztelgést adott.

Állandó szenvedélyei közé tartozik még a mozi, az Alcalá 31-ben pedig rögeszméire e téren nem egyszer felhívják majd figyelmünket: recenziójában Roham a 13. kerületi rendőrkapitányság ellen Carpenter, Caravaggio vagy Artemisia Gentileschi barokk lefejezéseinek és a bár csempéinek visszhangjával újraértelmezve A hatalmas Sevillából; vagy az elhagyott teniszpálya képviseletében, amely a leromlott kastély része volt Sunset Boulevard. Leal bevallja, hogy egy ideig a hetedik művészetből gyűjtött úszómedencék és pályák képeit; Ez az egyik kedvenc sportja, és az általa többször festett és faragott banánoknak köze van ahhoz, amit a teniszezők a szünetekben vesznek. Máskor medencéi a Hockney-t és a Egy nagyobb csobbanás – ez annak az esete, amely Luis Gordillo portréjának helyszínéül szolgál – vagy a híres történetre hivatkoznak Az úszó John Cheever, a fia mint olyan bevonásával.

Ha már az irodalomról beszélünk, Hidegvérrel Truman Capote vagy Keats és római sírja Gaius Cestius piramisa közelében is megjelenik a kiállításon; A művészetben nyilvánvalóan tiszteleg Kippenberger, Matisse, Delacroix és Piero della Francesca előtt.

És bár Leal elmagyarázza, hogy soha nem készít vázlatokat, mert szívesebben műveli és engedi érzékeltetni a spontaneitást, és megnyílik a hétköznapiság felé, az építészet egy másik fixációja: a Sommerfeld-ház két nézetén fogunk szemlélni Gropius és Adolf Meyer által, amelyet teljes műalkotásként fogtak fel, és többnyire inkább elpusztították a második világháborúban az építkezést rejtélyes módon és függönyök segítségével; tanulmányozásának gyümölcsei is Le CabanonLe Corbusier kisebb, mint húsz négyzetméteres faháza a Côte d'Azur-on, amelyet Martin Heidegger filozófuséhoz hasonlított a Fekete-erdőben; vagy a Los Angeles-i Entenza-házat a közelmúltban Charles és Ray Eames által készített ábrázolása építészeti válaszként javasolta a második világháború után kialakult új időkre.

Végül szólnunk kell az utazásról, amely Miki Leal másik lényeges témája és aggodalma. A 2010-es évek elején Los Angeles és környéke nagy hatást gyakorolt ​​rá, és munkái hamar visszatükrözték az amerikai nyugati part strandjai, pálmafái, autópályái és óriásplakátjai iránti vonzalmát markáns dinamizmussal kompozíciókban; de valószínűleg Róma volt a legnagyobb hatással a termelésre. 2017-ben a Spanyol Királyi Akadémia ösztöndíjasa, megfestette Hadrianus villáját Tivoliban, olasz stúdióját, első napját a Villa Mediciben, és mindenekelőtt Pompa a fűben. A 17 éves generációegy nagy formátumú darab, amelyben Elia Kazan, Manet, Pérez Villalta és minden társuk kitüntetésben részesül. Rosalía Banet, Irene Cantero, Joan Casaramona, Carlos Higinio Esteban, Tyto Alba, Laura F. Gibellini, Santiago Giralda és Juan Gómez Bárcena voltak, nem kis csoport. Közöttük marad a feltárandó anekdoták és apró rejtélyek rózsafüzére, egy közös jegyzet minden alkotásukhoz, ahol mindig lehet találni a jelentés vagy az élvezet más rétegeit. Amint az öt hétig látható kiállítás címe is sugallja, Leal alkalmas az elemzésre, de a hedonizmusra is.

Miki Leal. „A kényelem árama. A hétköznapoktól a hősiesig

ALCALÁ SZOBA 31

C/ Alcalá, 31

Madrid

2026. november 20-tól 2027. január 10-ig