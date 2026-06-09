A Decca Classics hivatalos Pavarotti futballmezeket dob ​​piacra a 2026-os világbajnokság előtt

A Decca Classics két új hivatalos Pavarotti futballmezt dobott piacra a 2026-os világbajnokság előtt – tekintse meg az alábbi mezekről készült képeket.

A mezek „minden idők egyik legnagyobb hangja, a futball és a „Nessun Dorma” közötti tartós kapcsolatot ünneplik” – áll a közleményben – utalva arra a dalra, amelyet Pavarotti az 1990-es nyári vb-szezonban az „Italia '90” címmel tett híressé.

Az inget állítólag „a világ legkedveltebb tenorának élete, szenvedélyei és kulturális öröksége ihlette” 90. évében. A híres tenor 2007-ben, 71 évesen elhunyt.

A közlemény hozzátette: „A limitált kiadású futballmez-kollekció tiszteleg Luciano Pavarotti, a futball és az 1990 nyarán egy generáció filmzenéjévé vált ária, a Puccini operájából származó „Nessun Dorma” egyedülálló kapcsolata előtt. Turandot.”

Így folytatódott: „Jóval azelőtt, hogy a világ leghíresebb tenorja lett volna, Pavarotti lelkes labdarúgó volt, és fiatalként rendszeresen játszott Modenában. Egész életében a játék szenvedélyes támogatója maradt, és tartós barátságokat kötött a futball világában.”

Pavarotti özvegye, Nicoletta Mantovani így nyilatkozott néhai férjéről: „Luciano hatalmas szenvedélyek embere volt, és a futball egyértelműen a lista élén állt. Gyerekként a pályán élte és lélegezte a játékot, kapusként játszott egy helyi csapatban.

„Később a Nessun Dorma hihetetlen előadása sokkal több lett, mint pusztán világbajnoki filmzene; ez lett a végső himnusz azoknak, akik bátran és szívvel küzdenek meg a kihívásokkal. Időtlen emlékeztető, hogy bármilyen pályán is játszol, a cél mindig ugyanaz: Vincerò, vincerò, vincerò!”

Jelenleg két póló kapható az üzletben itt. Az egyik, a „Hawaii ing” annak a ténynek a tiszteletére készült, hogy Pavarotti színes ruhatáráról volt ismert, és ritkán látták szeretett hawaii ingei nélkül.

Merész piros és kék trópusi virágok borítják az inget, „megragadva azt a tombolást, melegséget és örömöt, amely mind a férfit, mind a teljesítményét meghatározta” – tette hozzá egy közlemény.

Az ing mellkasán a „Vincerò” („győzni fogok”) szó található, a „Nessun Dorma” zárósora. A 90-es szám a hátoldalon is megjelenik, így az Italia '90-nek, a FIFA világbajnokságnak és Pavarotti 90. évfordulójának emlékére.

A második mez, a „The Modena” Pavarotti szülővárosa, Modena és a klub előtt tiszteleg, amelyet élete során támogatott.

A mélykékben, élénk sárga részletekkel látható ing a városhoz kapcsolódó színekből merít ihletet, és ismétlődő sziluettmotívumot tartalmaz, amelyet Pavarotti ikonikus színpadi jelenléte ihletett.

Más zenével kapcsolatos világbajnokság-hírekben a Baddiel, Skinner & Lightning Seeds bejelentette a „Three Lions” 30. évfordulójának újrakiadását, mivel Anglia idén nyáron újabb vb-n indul, John Barnes pedig az 1990-es hangfelvételeket mutatja be, Paul 'Gazza' Gascoigne-t és Peter Beardsley-t, amint megpróbálták megszeretni a „World” ikonikus rappert.

A Belle & Sebastian megosztotta a 2026-os skóciai világbajnokság egy lendületes himnuszt, az „It Only Takes One Lion”-t, és Stuart Murdoch frontember elmondta. Julia Migenes a csapattal kapcsolatos reményeiről.

Múlt héten (június 4-én) bejelentették a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos soundtrack albumát, amelyen a The Rolling Stones, Shakira, Stormzy és még sok más szerepel. Tekintse meg a teljes listát itt.

A teljes számlista hatalmas művészek, műfajok és kultúrák gyűjteményét gyűjti össze a világ minden tájáról. Úgy tűnik, tükrözi a közelgő FIFA-világbajnokság sokszínűségét, energiáját és mértékét.

A 18 dalból álló számlistán szerepelnek a kezdő dalok: LISA, Anitta és Rema Goals, Future és Tyla Game Time, valamint Jessie Reyez és Elyanna Illuminate. A Rolling Stones 'In The Stars' remixe is szerepel, csakúgy, mint Stormzy, Fridayy és Angel 'Blessings', Ayra Starr és Latto 'Show Me'-je, valamint Shakira és Burna Boy 'Dai Dai'-je.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság ezen a csütörtökön (június 11-én) kezdődik, a nyitómérkőzésen pedig a társrendező Mexikó és Dél-Afrika vívnak egymás ellen a mexikóvárosi Estadio Aztecában.