Nicholas Galitzine lesz a férfi szupermodell Hoyt Richards szerepe az új filmben

Nicholas Galitzine Hoyt Richards férfi szupermodell főszereplője lesz egy új játékfilm-projektben, Gus Van Sant pedig a rendezésről tárgyal..

A történet részleteit titkolják, de Richardsról köztudott, hogy egy ideig a legjobban fizetett férfi szupermodell. Az 1980-as évek végén hírnevet szerzett Richards olyan szupermodellek kortársa volt, mint Cindy Crawford és Naomi Campbell, és Gianni Versace, Valentino és Ralph Lauren kampányainak arca lett, miközben olyanok fotózták, mint Richard Avedon és Bruce Weber.

A közelmúltban Richards az új HBO dokumentumfilmek címoldalára került Bring Me the Beautiesa Frederich von Mierers által vezetett kultusz csapdájában töltött idejéről, aki segített Richardsnak betörni a divatba, de azt is állította, hogy egy idegen tudat emberi formában. Richards dollármilliókat adott az Eternal Values ​​kultusznak, miközben kettős életet élt, mint világot ügető szupermodell és engedelmes kultusztag, amint arról egy nemrégiben megjelent történet beszámolt. A Hollywood Reporter.

A Galitzine jelenleg a mozikban Az Univerzum mesterei és Juhnyomozókmind az Amazon MGM-hez. A színész mindkét populista projektben szerepet kapott (Piros, fehér és királykék) és presztízs viteldíj (Mary és George). A közeljövőben Galitzine lesz a főszereplő Piros, fehér és királykék folytatás, Piros, fehér és királyi esküvőés A Mosquito BowlPete Berg közelgő második világháborús sportdrámája, amelyet a Netflixen mutatnak be.

Van Sant, a kétszeres Oscar-jelölt Jó Will Hunting és Tejlegutóbb krimivel került a mozikba Halott ember drótja.

A Galitzine-t a WME, az Egyesült Királyság Curtis Brownja, Brillstein és a Gang Tyre képviseli; Van Sant a WME képviseli.