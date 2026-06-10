Tekintse meg Taylor Swift és Randy Newman „You've Got a Friend in Me” duettjét a „Toy Story 5” premierjén

Taylor Swift csatlakozott Randy Newmanhez, hogy előadja a „You've Got a Friend in Me” című duettet a Toy Story 5 bemutató. Nézze meg alább.

A múlt héten Swift megosztotta az I Knew It, I Knew You című dalt, amelyet kifejezetten az új filmhez Jack Antonoff mellett írt és készített. A szám a cowgirl Jessie szemszögéből íródott, és Swift visszatér vidéki gyökereihez.

A tegnap esti (június 9-i) premieren Swift meglepetésszerűen fellépett, hogy először élőben adja elő eredeti számát.

Később az éjszaka folyamán ő is csatlakozott Newmanhez a színpadon, egy duettjére, amely a franchise témáját képezi, imádott 1995-ös „You've Got a Friend in Me” című slágeréből. Newman zongorázott, miközben a pár éneket cserélt – nézze meg alább.

🎥| Taylor az „I Knew It, I know You” című előadást adja elő a premieren! pic.twitter.com/7emk7VHtp2 – Taylor Swift frissítések 💎 (@swifferupdates) 2026. június 10

🎥| „You've Got A Friend In Me” Randy Newman és Taylor Swift előadásában! pic.twitter.com/nN3xG1hSB3 – Taylor Swift frissítések 💎 (@swifferupdates) 2026. június 10

A filmet június 19-én mutatják be, de Swift részvételét csak a napokban erősítették meg hivatalosan, annak ellenére, hogy a projekt már több éve készül. A Swifties-ek körében azonban az elmúlt hónapokban tomboló találgatások tárgyát képezték, amit Swift táplált, amikor májusban rejtélyes visszaszámlálást tett közzé a honlapján.

Múlt héten kiderült, hogy a Disney elkészítette a film „csaliverzióját”, hogy titokban tartsa Swift részvételét még a szereplők és a stáb előtt is.

Miután a dalt végre bejelentették, Swift ezt írta: „Mindig is arról álmodoztam, hogy írhatok ezeknek a karaktereknek, akiket ötéves korom óta imádok, amikor először megnéztem Toy Story film. Azonnal beleszerettem Toy Story 5 amikor volt szerencsém látni a korai szakaszában, és amint hazaértem a vetítésről megírtam ezt a dalt. Néha csak tudod, igaz?

Hozzáadott egy videót, amelyben gyerekként Jessie-nek öltözött, és megjegyezte: „Ezt a dalt megírni olyan érzés volt, mint egy zenei távozás és egyben hazaérkezés.

„Új kihívás volt létrehozni valamit Jessie számára, és egyszerre úgy éreztem magam, mint a második természet. És a @toystory gyereknek lenni öt éves kortól mostanáig… olyan kaland, amelyen részt kívánok venni a végtelenségig és azon túl is.”

A film azután folytatódik, hogy Woody az utolsó film végén Bo Peep mellett marad. Jessie most Bonnie szobájának vezetője, Buzz Lightyear a második parancsnoka, de Bonnie most beleszeretett új kedvenc játékába, a Lilypad nevű békaszerű táblagépbe.

Bad Bunny egy másik zenei szupersztár, aki részt vesz a projektben, miután nemrégiben kiderült, hogy ő lesz a hangja egy beszélő pizzaszeletnek, a Pizza With Sunglassesnek, akiről úgy írnak, mint egy elfelejtett játéknak, aki egy elhagyott kerti fészerben él.