RÉT. 21. SZÁZAD, folyamatban lévő múzeum

A Prado Múzeum legutóbbi kiállítása sem nem monografikus, sem nem tematikus, hanem teljesen eltér azoktól, amelyeket általában nekünk kínál: maga az intézmény válik témává és reflexió tárgyává a 2019-ben fennálló kétszázadik évfordulóját ünneplő kiállítás útján. Alfonso del Palacio és Elena Cenalmor kurátora olyan darabok válogatását tekinti át, amelyek a múlt századi gyűjtemény negyedszázados gyűjteményéhez és a múlt századi gyűjteményhez kapcsolódnak. a muzeográfia és a terek, illetve ennek módjai az oktatás, a restaurálás vagy a kiadás területén.

Ahogy a Prado felelősei már a nyári tanfolyamon hangsúlyozták A 21. század Prado2024-ben került megrendezésre, és amely e kiállítás kulcsait várta, a múzeum 2000 óta tartó történetének alapvető mérföldkövei a jogi autonómiát lehetővé tevő törvény elfogadása, valamennyi fél egyetértésével 2003-ban, valamint Rafael Moneo általi kibővítése, amelynek gyümölcseit a Javieres2 Trusteana elnöksége első ízben láthattuk. felhívta a figyelmet arra, hogy ez a huszonöt év rendkívül pozitív időszak volt, kivéve a járványszakaszt, amely a „Reencuentro”-val, egy kivételes párbeszédsorozattal zárult a Központi Galériában.

A változások ebben a szakaszban számosak voltak, és a társadalom iránti nagyobb hajlam felé irányultak: ma a Prado évente negyvenkilenc nappal több napon áll nyitva a nagyközönség előtt, mint 2000-ben, a Barátok közt alapítványának létszáma tizenegyszeresére nőtt (ma már meghaladja a 40 ezret), a múzeum honlapja és közösségi hálózatai pedig bárhol a világban közelebb hozzák felhasználóinak tudását.

Továbbá olyan múzeumként, amely nem készül, hanem folyamatosan fejlődik, és ez Miguel Falomir szavaival élve Olyan lesz, amilyennek az emberek akarják.14 200 alkotással gyarapította gyűjteményét, melyből kétszáznegyvennyolc a helyiségeiben látható.

Közel százan alkotják a „Prado XXI-t”, amely egy modellel kezdődik, amely a Prado jelenlegi és hamarosan bővülő tereit vizsgálja (a Salón de Reinos, amelynek megnyitását 2028-ra tervezik, és az úgynevezett Prado Campus), valamint egy infografikával, amely áttekinti a negyedszázados változásokat. A Falomir bízik abban, hogy ez az új bővítés hozzá fog járulni a látogatók megfelelő elosztásához, hogy enyhítse a nagy beáramlást, amely szintén megduplázta adatait 2000 óta.

Ezt követően ez a javaslat bemutatja számunkra azt a gyűjteménybe ebben az időszakban felkerült alkotásokat, amelyek közül sok a közönség által kedvelt, vagy a közelmúltban kiállításokon szerepelt. Négy kronológiai szakaszra oszlanak – a középkor, a reneszánsz és a barokk, a 18. század és a Goya és a korabeli korszaknak megfelelően –, és különböző színekkel különböztetik meg a kartuszokat, hogy milyen képlet alapján kerültek ebbe az intézménybe: saját vagy állami beszerzések, adományok, letétek stb.

Nem hiányzik Nikodémus polikróm és névtelen faragása, amely a Származás a 13. század végétől, ill Szent Márton ünnepének bora Idősebb Bruegel, aki azért jött, hogy kiegészítse a Prado késő középkori európai művészeti gyűjteményét. A reneszánsz és barokk rovatban Juan de Juanes műveit láthatjuk majd; a a mértékletesség allegóriája de Berruguete, egyértelműen Michelangelónak köszönhető; a szép Galamb lány portréja de Vouet, akinek a Prado-ba való belépése mikro-védnökséghez folyamodott; portrék Velazqueztől; ő Szent József álma Herrera el Mozo, akit legutóbbi visszatekintésében csodáltunk; és a monumentális Lázár feltámadása de Ribera, amelyben Krisztus kötetei kivételesen fényből dolgoztak.

A tizennyolcadik fejezetben utunkba kerülnek Adonis halála Boucher, José Nicolás de Azara portréja Mengstől, Luis Paret több kompozíciója és mindenekelőtt Chinchón grófnője korábban Goya Károly családja IV és nagyon finom hangjaiban és szimbolikájában.

Végül a kortárs színpadról láthatjuk Pérez Villaamil spanyol városainak látképét, Regoyos Brüsszel látképét, Fortuny vagy Anglada-Camarasa kompozícióit, Ramón Gaya Tizian ihlette naplementét vagy Sorolla Manuel Bartolomé Cossío józan portréját.

A „Prado. Siglo XXI” harmadik epizódja a beszerzések néhány sajátos irányára összpontosít, amelyekre a Prado gondoskodott, hogy gazdagítsa pénzeszközeit a korábban kevésbé releváns szempontok szerint; Ilyenek azok a rajzok, esszék vagy metszetek, amelyek az alapvető művészek és művek alkotói folyamatát mutatják be, néha már a gyűjteményükben; miniatúrák, dokumentum- és bibliográfiai gyűjtemények; női művészek (Sofonisba Anguissola, Rosario Weiss, María Blanchard, Rosa Bonheur) vagy fényképek, amelyeknek Beatriz Sánchez Torija kurátora új kiállítási vonalat szenteltek.

Az útvonalat táblák tarkítják, amelyek a múzeumlátogatás átalakulását mutatják: nem ugyanazokat a táblákat látjuk (ma már nagyobb és angol nyelvű), és nem tiszteljük ugyanazokat a felsővezetékeket. Mi sem ugyanazokat a jegyeket gyűjtjük.

A kiállítás eredménye, amelyet mindenekelőtt audiovizuálisan mutatnak be, áttekinti a Prado e századi kiterjedt szerkesztői produkcióját; a 2009-ben létrehozott Tanulmányi Központ tevékenységének gyümölcse; a helyreállítási területen elért kiválóság (kötelező megállni a felület fehér másolata előtt Angyali Üdvözlet Fra Angelico, hogy tudja, hol ragaszkodott hozzá); és nevelési tevékenységének átalakulásai.

A „Prado. 21. század” egy olyan kiállítás, amely egyszerre ünnepi és elmélkedő, és egyben oktató jellegű is azoknak, akik szeretnének egy ilyen méretű múzeum bensőjébe mélyedni, egyáltalán nem egyszerű. Köszönettel zárul: mindazoknak, akik részesei voltak a Pradonak, és azoknak, akik ezt fogják tenni.

„Rét. 21. század”

NEMZETI PRADO MÚZEUM

Paseo del Prado, s/n

Madrid

2026. június 9-től szeptember 27-ig