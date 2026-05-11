A Deep Purple bejelentette új albumát, a Splat! hatalmas 2026-os világkörüli turné előtt

A Deep Purple bejelentette új albumát, a 'Splat!'-t, amelyet az év végén egy világkörüli turné követ.

Az Ian Gillan vezette legendás rockbanda július 3-án adja ki 24. stúdiólemezét és a 2024-es '=1' folytatását az earMUSIC-on keresztül. itt.

– Kiütés! A Deep Purple újra találkozik az ünnepelt producerrel, Bob Ezrinnel (KISS, Pink Floyd, Lou Reed), és az elmúlt évek egyik legnehezebb albumaként írják le, a számokat pedig élőben fektették le a stúdióban.

Gillan azt mondta: „Ahol most tartunk a Deep Purple inkarnációjával, nagyon úgy érzi, mintha a Deep Purple mostani verziója lenne, mint a hetvenes években.”

„Meg kell mondanom, hogy most ismét olyan anyagokhoz érkeztünk, amelyek kompatibilisek a Highway Star-val, a Smoke on the Water-el, a „Lazy-val” – a dinamika, az egyensúly és a '69-től '73-ig tartó zenénk mókája. A Deep Purple most remek helyen van.”

– Kiütés! 2LP-s, 180 g-os gatefold dobozként fog megjelenni, 12 oldalas füzettel, CD-lemezzel, három exkluzív 10”-os bakelitlemezzel, amelyek a 2024-es turné élő felvételeit tartalmazzák, valamint egy exkluzív 7”-es, a „GUINNESIS” bónuszszámmal.

Mélylila – Splat! számlista:

„Arrogáns fiú” „Diablo” „A lovas” „The Lunatic” „Az egyetlen ló a városban” „Szent Föld” „The Beating Of Wings” „Bűntudat Trippin” 'Scriblin' Gib'rish „Jessica melltartója” „Harmadik hívás” „Az új filmem” – Kiütés!

A Deep Purple egy kiterjedt, 86 napos világkörüli turnéra is indul még ebben az évben, beleértve a hatalmas show-t a londoni Royal Albert Hallban november 25-én. A jegyek már kaphatók, és megtalálhatja a sajátját. itt (Egyesült Királyság/Európa) és itt (Észak Amerika).

A Deep Purple játszik:

JÚNIUS

11 – Espoo, Finnország – Espoo Metro Arena

12 – Tampere, Finnország – Nokia Aréna

14 – Kristiansand, Norvégia – Dirty Old Town Live – Odderoya Amfi

18 – Clisson, Franciaország – Hellfest

20 – Meppen, Németország – Emsland Open Air

24 – Mönchengladbach, Németország – SparkassenPark

27 – Coburg, Németország – HUK Coburg Open Air, Schlossplatz

28 – Ulm, Németország – Klosterhof Wiblingen

JÚLIUS

02 – Vigo, Spanyolország – Conciertos de Castrelos, Auditorio Castrelos

04 – Gredos, Ávila, Spanyolország – Músicos en la Naturaleza

05 – Pamplona, ​​Spanyolország – Navarra Arena

07 – Valencia, Spanyolország – Jardines de Viveros

09 – Marbella, Spanyolország – Starlite

10 – Cádiz, Spanyolország – Tío Pepe

13. – Montreux, Svájc – Montreux-i Jazzfesztivál

16 – Pisa, Olaszország – Pisa Summer Knights – Piazza Dei Cavalieri

17 – Este, Olaszország – Este Zenei Fesztivál – Castello Carrarese

19. – München, Németország – Tollwood Fesztivál

AUGUSZTUS

04 – Raleigh, NC – Red Hat Amphitheatre

06 – Memphis, TN – Memphis Botanic Garden

08 – Clearwater, FL – The BayCare Sound

09 – Hollywood, FL – Hard Rock Casino

12 – Wantagh, NY – Jones Beach Színház

13 – Mansfield, MA – Xfinity Center

15 – Halifax, NS – Scotiabank Center

17 – Laval, QC – Place Bell

18 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre

19 – Ottawa, ON – Kanadai Tire Center

21 – Detroit, MI – Pine Knob

22 – Salamanca, NY – Seneca Allegany Casino

24 – Indianapolis, IN – Everwise Amphitheatre

25 – Highland Park, IL – Ravinia

27 – Prior Lake, MN – Mystic Lake Casino

29 – Winnipeg, MB – Canada Life Center

31 – Calgary, AB – Scotiabank Saddledome

SZEPTEMBER

02 – Abbotsford, BC – Abbotsford Center

04 – Lincoln, CA – Thunder Valley

05 – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre

06. – Highland, CA – Yaamava Színház

08 – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amphitheatre

10 – Las Vegas, NV – Planet Hollywood

11 – Long Beach, CA – Long Beach Amfiteátrum

12 – Sparks, NV – Nugget Rendezvényközpont

29 – Szófia, Bulgária – 8888 Aréna

OKTÓBER

01 – Kolozsvár, Románia – BT Aréna

02 – Budapest, Magyarország – Papp László Aréna

04 – Pozsony, Szlovákia – Tipos Aréna

05 – Bécs, Ausztria – Stadthalle

07 – Prága, Csehország – O2 Aréna

08 – Lodz, Lengyelország – Atlas Arena

10 – Belgrád, Szerbia – Stark Aréna

11 – Szkopje, Észak-Macedónia – Boris Trajkovski Aréna

13 – Athén, Görögország – Telekom Center Arena

16 – Zürich, Svájc – Hallenstadion

17. – Milánó, Olaszország – Unipol Fórum

19. – Barcelona, ​​Spanyolország – Sant Jordi Club

20 – Madrid, Spanyolország – Movistar Arena

22 – Párizs, Franciaország – Adidas Arena

23 – Antwerpen, Belgium – Lotto Arena

25 – Koppenhága, Dánia – Royal Arena

26. – Stockholm, Svédország – Avicii Arena

28 – Oslo, Norvégia – Spektrum Arena

29 – Göteborg, Svédország – Scandinavium

31. – Lipcse, Németország – QI Arena

NOVEMBER

01 – Hamburg, Németország – Sporthalle

03 – Dortmund, Németország – Westfalenhalle

04 – Berlin, Németország – Uber Arena

06 – Frankfurt, Németország – Festhalle

07 – Nürnberg, Németország – Aréna

09 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome

10 – Strasbourg, Franciaország – Zenith

12 – Bordeaux, Franciaország – Arkéa Arena

13 – Nantes, Franciaország – Zenith

15 – Lyon, Franciaország – LDLC Aréna

18 – Newcastle, Egyesült Királyság – Utilita Arena

19 – Glasgow, Egyesült Királyság – OVO Hydro

21 – Birmingham, Egyesült Királyság – BP Pulse Arena

22 – Manchester, Egyesült Királyság – AO Arena

24. – London, Egyesült Királyság – Eventim Apollo

25. – London, Egyesült Királyság – Royal Albert Hall

DECEMBER

05 – São Paulo, Brazília – Suhai Hall

08 – Santiago, Chile – Movistar Arena

10 – Buenos Aires, Argentína – Movistar Arena

13 – Monterrey, MX – Arena Monterrey

16 – Guadalajara, MX – Arena Guadalajara

19 – Mexikóváros, MX – Estadio Fray Nano

Tavaly Gillan felfedte, hogy elveszíti a látását, és azt mondta, hogy „nem messze van a nyugdíjazás”. „Ez az egyik ilyen dolog. Csak 30 százalékos látásom van” – mondta. „Ez nem lesz jobb. Titokzatossá teszi az életet. A legnehezebb dolog a laptopomon dolgozni. Semmit nem látok a képernyőn, hacsak nem használom a perifériás látásomat – felveszek egy vonalat, ha oldalra nézem. De megtalálod a módját. Alkalmazkodsz.”