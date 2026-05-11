A Deep Purple bejelentette új albumát, a Splat! hatalmas 2026-os világkörüli turné előtt

A Deep Purple bejelentette új albumát, a 'Splat!'-t, amelyet az év végén egy világkörüli turné követ.
Az Ian Gillan vezette legendás rockbanda július 3-án adja ki 24. stúdiólemezét és a 2024-es '=1' folytatását az earMUSIC-on keresztül. itt.
– Kiütés! A Deep Purple újra találkozik az ünnepelt producerrel, Bob Ezrinnel (KISS, Pink Floyd, Lou Reed), és az elmúlt évek egyik legnehezebb albumaként írják le, a számokat pedig élőben fektették le a stúdióban.
Gillan azt mondta: „Ahol most tartunk a Deep Purple inkarnációjával, nagyon úgy érzi, mintha a Deep Purple mostani verziója lenne, mint a hetvenes években.”
„Meg kell mondanom, hogy most ismét olyan anyagokhoz érkeztünk, amelyek kompatibilisek a Highway Star-val, a Smoke on the Water-el, a „Lazy-val” – a dinamika, az egyensúly és a '69-től '73-ig tartó zenénk mókája. A Deep Purple most remek helyen van.”
– Kiütés! 2LP-s, 180 g-os gatefold dobozként fog megjelenni, 12 oldalas füzettel, CD-lemezzel, három exkluzív 10”-os bakelitlemezzel, amelyek a 2024-es turné élő felvételeit tartalmazzák, valamint egy exkluzív 7”-es, a „GUINNESIS” bónuszszámmal.
Mélylila – Splat! számlista:
- „Arrogáns fiú”
- „Diablo”
- „A lovas”
- „The Lunatic”
- „Az egyetlen ló a városban”
- „Szent Föld”
- „The Beating Of Wings”
- „Bűntudat Trippin”
- 'Scriblin' Gib'rish
- „Jessica melltartója”
- „Harmadik hívás”
- „Az új filmem”
- – Kiütés!
A Deep Purple egy kiterjedt, 86 napos világkörüli turnéra is indul még ebben az évben, beleértve a hatalmas show-t a londoni Royal Albert Hallban november 25-én. A jegyek már kaphatók, és megtalálhatja a sajátját. itt (Egyesült Királyság/Európa) és itt (Észak Amerika).
A Deep Purple játszik:
JÚNIUS
11 – Espoo, Finnország – Espoo Metro Arena
12 – Tampere, Finnország – Nokia Aréna
14 – Kristiansand, Norvégia – Dirty Old Town Live – Odderoya Amfi
18 – Clisson, Franciaország – Hellfest
20 – Meppen, Németország – Emsland Open Air
24 – Mönchengladbach, Németország – SparkassenPark
27 – Coburg, Németország – HUK Coburg Open Air, Schlossplatz
28 – Ulm, Németország – Klosterhof Wiblingen
JÚLIUS
02 – Vigo, Spanyolország – Conciertos de Castrelos, Auditorio Castrelos
04 – Gredos, Ávila, Spanyolország – Músicos en la Naturaleza
05 – Pamplona, Spanyolország – Navarra Arena
07 – Valencia, Spanyolország – Jardines de Viveros
09 – Marbella, Spanyolország – Starlite
10 – Cádiz, Spanyolország – Tío Pepe
13. – Montreux, Svájc – Montreux-i Jazzfesztivál
16 – Pisa, Olaszország – Pisa Summer Knights – Piazza Dei Cavalieri
17 – Este, Olaszország – Este Zenei Fesztivál – Castello Carrarese
19. – München, Németország – Tollwood Fesztivál
AUGUSZTUS
04 – Raleigh, NC – Red Hat Amphitheatre
06 – Memphis, TN – Memphis Botanic Garden
08 – Clearwater, FL – The BayCare Sound
09 – Hollywood, FL – Hard Rock Casino
12 – Wantagh, NY – Jones Beach Színház
13 – Mansfield, MA – Xfinity Center
15 – Halifax, NS – Scotiabank Center
17 – Laval, QC – Place Bell
18 – Toronto, ON – RBC Amphitheatre
19 – Ottawa, ON – Kanadai Tire Center
21 – Detroit, MI – Pine Knob
22 – Salamanca, NY – Seneca Allegany Casino
24 – Indianapolis, IN – Everwise Amphitheatre
25 – Highland Park, IL – Ravinia
27 – Prior Lake, MN – Mystic Lake Casino
29 – Winnipeg, MB – Canada Life Center
31 – Calgary, AB – Scotiabank Saddledome
SZEPTEMBER
02 – Abbotsford, BC – Abbotsford Center
04 – Lincoln, CA – Thunder Valley
05 – Mountain View, CA – Shoreline Amphitheatre
06. – Highland, CA – Yaamava Színház
08 – Chula Vista, CA – North Island Credit Union Amphitheatre
10 – Las Vegas, NV – Planet Hollywood
11 – Long Beach, CA – Long Beach Amfiteátrum
12 – Sparks, NV – Nugget Rendezvényközpont
29 – Szófia, Bulgária – 8888 Aréna
OKTÓBER
01 – Kolozsvár, Románia – BT Aréna
02 – Budapest, Magyarország – Papp László Aréna
04 – Pozsony, Szlovákia – Tipos Aréna
05 – Bécs, Ausztria – Stadthalle
07 – Prága, Csehország – O2 Aréna
08 – Lodz, Lengyelország – Atlas Arena
10 – Belgrád, Szerbia – Stark Aréna
11 – Szkopje, Észak-Macedónia – Boris Trajkovski Aréna
13 – Athén, Görögország – Telekom Center Arena
16 – Zürich, Svájc – Hallenstadion
17. – Milánó, Olaszország – Unipol Fórum
19. – Barcelona, Spanyolország – Sant Jordi Club
20 – Madrid, Spanyolország – Movistar Arena
22 – Párizs, Franciaország – Adidas Arena
23 – Antwerpen, Belgium – Lotto Arena
25 – Koppenhága, Dánia – Royal Arena
26. – Stockholm, Svédország – Avicii Arena
28 – Oslo, Norvégia – Spektrum Arena
29 – Göteborg, Svédország – Scandinavium
31. – Lipcse, Németország – QI Arena
NOVEMBER
01 – Hamburg, Németország – Sporthalle
03 – Dortmund, Németország – Westfalenhalle
04 – Berlin, Németország – Uber Arena
06 – Frankfurt, Németország – Festhalle
07 – Nürnberg, Németország – Aréna
09 – Amszterdam, Hollandia – Ziggo Dome
10 – Strasbourg, Franciaország – Zenith
12 – Bordeaux, Franciaország – Arkéa Arena
13 – Nantes, Franciaország – Zenith
15 – Lyon, Franciaország – LDLC Aréna
18 – Newcastle, Egyesült Királyság – Utilita Arena
19 – Glasgow, Egyesült Királyság – OVO Hydro
21 – Birmingham, Egyesült Királyság – BP Pulse Arena
22 – Manchester, Egyesült Királyság – AO Arena
24. – London, Egyesült Királyság – Eventim Apollo
25. – London, Egyesült Királyság – Royal Albert Hall
DECEMBER
05 – São Paulo, Brazília – Suhai Hall
08 – Santiago, Chile – Movistar Arena
10 – Buenos Aires, Argentína – Movistar Arena
13 – Monterrey, MX – Arena Monterrey
16 – Guadalajara, MX – Arena Guadalajara
19 – Mexikóváros, MX – Estadio Fray Nano
Tavaly Gillan felfedte, hogy elveszíti a látását, és azt mondta, hogy „nem messze van a nyugdíjazás”. „Ez az egyik ilyen dolog. Csak 30 százalékos látásom van” – mondta. „Ez nem lesz jobb. Titokzatossá teszi az életet. A legnehezebb dolog a laptopomon dolgozni. Semmit nem látok a képernyőn, hacsak nem használom a perifériás látásomat – felveszek egy vonalat, ha oldalra nézem. De megtalálod a módját. Alkalmazkodsz.”