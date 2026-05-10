A Beatles történetének darabját ócskavasra adják el, miután „nincs érdeklődés” az újbóli otthonra

Úgy tűnik, a The Beatles liverpooli helyi történelmének egy darabját ócskavasra adják el, miután senki sem jelentkezett, hogy visszaadja.

A Salvor nevű hajó árbocát, amelyet évtizedekig a Mersey-dokkon használtak, a Fab Four első hivatalos fényképének háttereként használták, miután Ringo Starr 1962-ben csatlakozott.

A fotó után több évtizedig Liverpool belvárosának központi helyén állt, az ikonikus Liver Buildings közelében, de 2020-ban útépítési munkálatok miatt elköltöztették, és most az a veszély fenyeget, hogy szétszedik, és tartalékfémként adják el, miután a liverpooli városi tanács kijelentette, hogy nem talált új otthont neki.

A Tanács korábban azt mondta, hogy nyitott az árbocra vonatkozó ajánlatokra és néhány helyi kampányolóra, köztük volt Liverpool Echo Peter Elson riporter, azon dolgoznak, hogy új otthont találjanak neki, de jelenleg nem merült fel megfelelő lehetőség.

„Semmi gond, hogy egy ilyen hatalmas Beatles-emléktárgyat meg kell menteni, de el akarták adni ócskavasnak” – mondta Elson. „Azt hinné az ember, hogy az egész öngól után megtanulták volna a barlangot és a Ringo házát a Madryn Street-ben, amelyet le akartak bontani, amíg kampányt nem indítanak a megmentéséért.”

2026 mozgalmas év a két élő Beatles számára – Paul McCartney május 29-én adja ki új albumát, a „The Boys Of Dungeon Lane”előrendelés itt), míg Starr a múlt hónapban kiadta 22. szólóalbumát, a Long Long Roadot.

Az előbbiben a két egykori bandatárs duettje szerepel a „Home To Us”-ban, nosztalgikus elmélkedés a liverpooli gyökereikről, ami az első vokális együttműködésük. A texasi Sharleen Spiteri és a The Pretenders Chrissie Hynde is szerepel benne, és fentebb is megnézheti.

A 'Long Long Road'-ban eközben Ringóhoz csatlakozott St. Vincent, Sheryl Crow és Billy Strings, a producer pedig a T-Bone Burnett volt. Nemrég beszélt vele Julia Migenes a lemezről és a vendégfunkciókról.

„Mindenki mást hoz, mert mindannyian nagyszerű játékosok és énekesek. Remek zenészek, akik már régóta foglalkoznak vele, és mindannyian a T Bone-on keresztül jöttek. Az én szememben soha nem követett el hibát a lemezeimen” – mondta.

Sam Mendes kvartettje, a The Beatles nagyvásznú életrajzi filmjei szintén úton vannak, és minden film a banda más-más tagjának perspektíváját veszi fel. A bemutató 2028 áprilisában várható, Paul Mescal McCartney-t, Harris Dickinson John Lennont, Joseph Quinn George Harrisont, Barry Keoghan pedig Starrt alakítja.

Steven Soderbergh eközben egy Lennon dokumentumfilmen dolgozik, John Lennon: Az utolsó interjúamelyről felfedte, hogy magában foglalja a generatív mesterséges intelligencia használatát.