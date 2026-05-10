A „Világok háborúja” producer katasztrofális kritikák után megvédi a jégkockafilmet

Kreatív hang a tavalyi Ice Cube film mögött Világok háborúja kifejti gondolatait a film kedvezőtlen kritikai reakciójáról.

Timur Bekmambetov, a 2008-as filmrendező Wanted és az idei Chris Pratt vezette Kegyelemrészt vett egy Reddit AMA csütörtökön, hogy népszerűsítse LifeHackamelyet ő készített. A kriptorablásra összpontosító Ronan Corrigan rendező thrillere jövő héten kerül a mozikba, miután tavaly mutatták be az SXSW-n.

A Bekmambetovhoz intézett kérdések között több olyan kérdés is szerepelt, hogy ő gyártotta-e Világok háborújaamely júliusban jelent meg a Prime Videoban, és lazán adaptálta HG Wells klasszikus sci-fi regényét egy idegen invázióról. Az Ice Cube, Eva Longoria és Clark Gregg főszereplésével készült Rich Lee rendező filmjét a kritikusok kizsigerelték, és jelenleg csekély, 4 százalékos jóváhagyási besorolása van a Rotten Tomatoes-on. A hat Razzie-díj közül ötöt is begyűjtött, amelyekre jelölték, beleértve az év legrosszabb képének kétes elismerését is.

Arra a kérdésre válaszolva, hogyan érezte magát, hogy a projekten dolgozott, Bekmambetov ezt írta: „A kritika Világok háborúja nem lepett meg. Három hetet töltök az Amazon Prime-nál az első helyen, és bármelyik nap egy jó értékelést folytatok. Mindig legyen.”

Ezenkívül egy másik személy kérdése a filmmel kapcsolatban – ez egyszerűen azt kérdezi: „Világok háborúja – miért?” – viccelődött Bekmambetov:LifeHack az én jóvátételem A világok háborúja.”

Szeptemberben az Ice Cube elmagyarázta Kai Cenat streamernek, hogy a film a gyártási kihívásokkal foglalkozik, beleértve a 2020-as forgatást is, a járvány közepette. A színész egy megfigyelési szakértőt alakít, akinek sok minden van a tányérján, amikor idegenek támadnak.

„15 nap alatt lőttük le, és ez a járvány idején történt” – mondta akkor Ice Cube. „Tehát a rendező nem volt bent. Egyik színész sem volt bent. Csak így tudtuk igazán leforgatni a filmet.”