A Disney+ élőben közvetíti a Bonnaroo, Lollapalooza és Austin City Limits 2026-ot

A Disney+ bejelentette, hogy idén élőben közvetíti a három legnagyobb amerikai zenei fesztivált – a Bonnaroo-t, a Lollapaloozát és az Austin City Limitst.

A streaming szolgáltatás 2026-ban élőben közvetíti a három Live Nation által készített eseményt a Hulu mellett, amely az elmúlt hat évben kizárólag az Egyesült Államokban adott otthont a fesztiválok hivatalos élő közvetítésének.

A Disney szerint a lépéssel a fesztiválok első ízben elérhetőek lesznek nemzetközi szinten a Disney+ előfizetői számára, élő előadásokkal, kulisszák mögötti felvételekkel, művészinterjúkkal és a fesztivál legfontosabb eseményeivel.

A Bonnaroo-t Manchesterben, Tennessee-ben rendezik június 11. és 14. között, az idei felállásban pedig a The Strokes, a Turnstile, a Skrillex és a Noah Kahan főszereplők csatlakoznak hozzájuk olyanok, mint Rüfüs Du Sol, Teddy Swims, The Neighbhood, Role Model, Griz és Kesha.

A Lollapalooza eközben Chicagóban játszódik július 30. és augusztus 2. között, és a számla élén Olivia Dean, Charli XCX, Tate McRae, Lorde, The xx és a The Smashing Pumpkins áll majd. További nevek közé tartozik a Geese, Wet Leg, Wolf Alice, Ethel Cain, Turnstile, Lil Uzi Vert, CMAT, Little Simz, Zara Larsson, Clipse, The Neighbhood, Yungblud, Beabadoobee és Sombr.

Az Austin City Limits két hétvégén – október 2-tól 4-ig és október 9-től 11-ig – tart majd főszerepet a Charli XCX, a Rufus Du Sol, a Twenty One Pilots, a Lorde, a The xx, a Skrillex és a Kings Of Leon főszereplésével.

Kevin Chernett, a Live Nation ügyvezető alelnöke és a globális médiapartnerségekért felelős vezetője a következőket mondta: „A zenei fesztiválok korábban azoknak az embereknek az élményei voltak, akik fizikailag ott voltak.”

„Most olyan globális élő pillanatokká válnak, amelyeket a rajongók valós időben szeretnének együtt átélni, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak a világon. A Disney+-szal és a Huluval való együttműködés kiterjesztése lehetővé teszi, hogy ezek a fesztiválok teljesen más léptékben érjék el a zenerajongókat.”