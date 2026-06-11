A Do Nothing bejelentette új albumát, a „Friend World” című melankolikus kislemezt, a „Stars”-t.

A Do Nothing bejelentette második albumát, a „Friend World”-t, és megosztotta a „Stars” című melankolikus kislemezt – hallgassa meg alább.

A nottinghami banda 2023-ban adta ki debütáló lemezét, a „Snake Sideways”-t, most pedig visszatért, a „Friend World” pedig november 6-án jelenik meg a Submarine Cat Records gondozásában. Rendelje meg / mentse el a példányát itt.

A dobgép mintázataira és tompa szintetizátorokra épülő 'Stars' csendesen melankolikus, a frontember Chris Bailey énekel: „Sztárok vagyunk, a világ egy féreg egy erősen / Lógunk, ne érjünk semmit”.

Bailey ezt mondta a dalról: „Azt hiszem, ennek a legegyszerűbb értelmezése az lenne, hogy az ambícióról és az emberekről szól, akik híresek, és minden olyan módról, amellyel ez nem teszi őket boldoggá. Ennél is több, azt mondanám, hogy találsz valakit, akivel eléggé kapcsolatba kerülsz ahhoz, hogy felhagyj azzal a törődéssel, ami korábban hajtott.”

Nézze meg a Clump Collective által rendezett videót itt:

„Hasznos volt elszakadni a gitártól” – tette hozzá Bailey. „Nem akartuk, hogy különösebben sziklásan vagy agresszíven hangozzon. Mindig az érdekelt, hogy energiát és lendületet találjunk anélkül, hogy a létrehozásuk nyilvánvaló módjaira hagyatkoznánk.”

A 'Friend World' producere és keverése Louis Milburn, a Folly Group-ból készült, és a nottinghami JT Soarban rögzítették.

Bailey azt magyarázta, hogy az új album miben tér el a Snake Sidewaystől: „Az első lemezzel olyan érzésem volt, hogy megpróbáltunk eltávolodni attól, amit az emberek elvártak tőlünk. Ezúttal sokkal szabadabbnak éreztük magunkat. Nem éreztünk semmiféle nyomást a távozásra. Követhettünk bármilyen izgalmas ötletet, és nem kellett aggódnunk, hogy mit jelent.”

Az albumot Elizabeth Smart regényíró és a baloldali komikus, Andy Kaufman ihlette, akik a „This Friendly World” című dal eléneklésével fejezték be a műsorokat. „A pozitivitásnak ez a nagy, névleges kifejezése az, ami olyan furcsán csengett számomra” – mondta Bailey. „Nehezemre esett a szöveget szarkazmuson kívül másként értelmezni.”

„Számomra ez az album sok sivár dologról szól, de nem érzem sivárnak” – tette hozzá. „Jobban élveztem elkészíteni, mint bármit, amit valaha csináltunk, és büszkébb vagyok rá, mint bármire, amit valaha készítettünk. Valójában ez a cím lényege. Mindennek két oldala van. A rossz nélkül nincs jó.”

Do Nothing – „Friend World” számlista:

'Szenvedés' „A köröm” „Cselekedj természetes módon” „Ezek az emberek vért akarnak” „Csillagok” 'Mosoly' „kutya 2” 'magányos' 'Igen' „Párizs Jézus” „Incommunicado”

Julia Migenes 2023-ban a „Snake Sideways” három csillaggal jutalmazta, megjegyezve: „A „LeBron Jamest” felvillanyozó frissesség azonban már nem olyan nyilvánvaló, lendületes meggyőződése mostanra némileg kisimult. Továbbra is kiderül, hogy a Do Nothing szilárd alapjait felhasználhatja-e a „Snake Sideways” kezdeti magasságának felemelkedéséhez.”