A „Fatherland”, „La Bola Negra”, „Fjord” vezető európai filmdíj jelölések

Pawel Pawlikowski német fekete-fehér korabeli drámája Hazaés La Bola Negra, meleg spanyol eposz, Javier Ambrossi és Javier Calvo rendezőtől, a 2027-es Európai Filmdíj éllovasai. Haza 11 EFA-jelölést gyűjtött össze 10-re La Bola Negra.
Mindkét Haza és La Bola Negra A legjobb európai film, európai rendező, európai forgatókönyvíró és európai operatőr kategóriákban az EFA díjat nyerte el. Haza európai színésznői és európai színészi nomet is kapott a főszereplő Hanns Zischler és Sandra Hüller alakításáért Thomas Mann Nobel-díjas íróként és lányaként, Erikaként.
Hüller megkapta a második legjobb európai színésznő díjat Markus Schleinzer filmjében egy 17. századi nőként, aki férfinak álcázza magát. Rózsa. Penélope Cruz ellen lép pályára, akit Florian Zeller-re jelöltek Bunker; Léa Seydoux a Marie Kreutzer's című filmben nyújtott főszerepéért Szelíd Szörnyeteg; Mathilde Arcel május el-Toukhy Velencei Fesztivál győztese című előadásáért Ismeretlen nő; és Renate Reinsve főszerepéért Cristian Mungiu Arany Pálma-díjas című filmjében Fjord.
Sebastian Stan, aki Reinsve fundamentalista keresztény férjét alakítja a filmben Fjordmegkapta a legjobb európai színész jelölést, Zischler mellett; Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen filmjéért jelölték A Szeretett; Swann Arlaud az Emmanuel Marre-ban elfoglalt soráért Korának Embere; és Andrew Scott, akit a Simon Stone-ban nyújtott alakításáért jelöltek Elsinore mint Ian Charleson, az AIDS-ben haldokló brit színész, aki beleveti magát az utolsó előadásba Hamlet.
A legjobb európai film díjára jelölték Haza és La Bola Negravannak Fjord, Ismeretlen nő és La Gradivaegy francia felnőtt dráma a Marine Atlan első rendezőjétől.
A legjobb európai rendező jelöltjei Pawlikowski és Ambrossi/Calvo mellett Mungiu FjordSandra Wollner a német drámáért Minden alkalommal és Andrej Zvjagincev az orosz krimiért Minotaurusz.
Az európai animációs film jelöltjei: In Wavesrendezte: Phuong Mai Nguyen; Vasfiú Louis Clichytől; Jim Queenrendezte: Marco Nguyen és Nicolas Atháné; Lucy Lostrendezte Olivier Clert; és Viva Carmen Sébastien Laudenbachtól.
Yuval Abraham és Rachel Ssor NAZAA The Guardian és a brit JW Films által készített, Izrael gázai háborújáról szóló expozíciót jelölték a legjobb európai dokumentumfilm kategóriában. Levelek az elhallgatott országból Andrei Kutsila rendezőtől; Pegah Ahangarani Próbák egy forradalomhoz; Hegyet tartani Biljana Tutorov és Petar Glomazić rendezőktől; és Suttogás az erdőbenrendezte Vincent Munier.
A legjobb animációs és legjobb dokumentumfilm-jelöltek mindegyike a legjobb európai film kategóriában is jelölést kapott.
A 39. Európai Filmdíjátadót Athénban tartják 2027. január 16-án.
A 2027-es Európai Filmdíjra jelöltek teljes listája alább található.
Európai film
Hazarendező: Paweł Pawlikowski
Fjordrendező: Cristian Mungiu
In Wavesrendező: Phuong Mai Nguyen
Iron Boy (Le Corset)rendező: Louis Clichy
Jim Queenrendező: Marco Nguyen, Nicolas Atháné
La Bola Negrarendezők: Javier Calvo, Javier Ambrossi
La Gradivarendező: Marine Atlan
Levelek az elhallgatott országból (Lista)rendező: Andrei Kutsila
Lucy Lostrendező: Olivier Clert
Nazarendezők: Yuval Abraham, Rachel Sor
Próbák egy forradalomhozrendező: Pegah Ahangarani
Hegyet tartani (Planina)rendezők: Biljana Tutorov, Petar Glomazić
Viva Carmen (Carmen, L'Oiseau Rebelle)rendező: Sébastien Laudenbach
Suttogások az erdőben (Le Chant des Forêts)rendező: Vincent Munier
Ismeretlen nő (Kvinde Ukendt)rendező: May el-Toukhy
Európai animációs film
In Wavesrendező: Phuong Mai Nguyen
Iron Boy (Le Corset)rendező: Louis Clichy
Jim Queenrendezők: Marco Nguyen, Nicolas Atháné
Lucy Lostrendező: Olivier Clert
Viva Carmen (Carmen, L'Oiseau Rebelle)rendező: Sébastien Laudenbach
Európai dokumentumfilm
Levelek az elhallgatott országból (Lista)rendező: Andrei Kutsila
Nazarendező: Yuval Abraham, Rachel Sor
Próbák egy forradalomhozrendező: Pegah Ahangarani
Hegyet tartani (Planina)rendezők: Biljana Tutorov, Petar Glomazić
Suttogások az erdőben (Le Chant des Forêts)rendező: Vincent Munier
európai igazgató
Javier Calvo, Javier Ambrossi La Bola Negra
Cristian Mungiu számára Fjord
Paweł Pawlikowski számára Haza
Sandra Wollner számára Minden alkalommal
Andrey Zvyagintsev számára Minotaurusz
Európai forgatókönyvíró
Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero for La Bola Negra
Cristian Mungiu számára Fjord
Paweł Pawlikowski, Henk Handloegten Haza
Sandra Wollner számára Minden alkalommal
Simon Liasenko, Andrej Zvjagincev Minotaurusz
európai színésznő
Mathilde Arcel be Ismeretlen nő
Penélope Cruz be Bunker
Sandra Hüller be Haza
Sandra Hüller be Rózsa
Renate Reinsve bejött Fjord
Léa Seydoux bejött Szelíd Szörnyeteg
európai színész
Swann Arlaud bejött Korának Embere
Javier Bardem bekerült A Szeretett
Andrew Scott benne Elsinore
Sebastian Stan belépett Fjord
Hanns Zischler be Haza
Európai casting igazgató
Nina Haun, Magdalena Szwarcbart, Karen Lindsay Stewart Haza
Eva Leira, Yolanda Serrano La Bola Negra
Jessica Ronane számára Elsinore
európai operatőr
Gris Jordana számára La Bola Negra
Frank van den Eeden számára Gyáva
Łukasz Żal for Haza
Európai zeneszerző (eredeti kotta)
Volker Bertelmann számára Bunker
Tara Nome Doyle számára Rózsa
Alberto Iglesias számára Keserű karácsony
Európai jelmeztervező
Doris Bartelt for Rózsa
Ana López Cobos számára La Bola Negra
Rebecca Richmond, Jūlija Volkinšteine for Ismeretlen nő
Európai szerkesztő
Alberto Gutiérrez számára La Bola Negra
Gesa Jäger számára Sárga betűk
Paweł Pawlikowski, Piotr Wójcik for Haza
Európai sminkes és fodrász
Pablo Morillas, Marilo Osuna La Bola Negra
Evalotte Oosterop, Pierre Olivier Persin for Gyáva
Waldemar Pokromski számára Haza
Európai gyártástervező
Roger Bellés számára La Bola Negra
Olivier Meidinger számára Rózsa
Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński Haza
Európai hangzás
Robert Farr, Lars Ginzel, Benjamin Hörbe Naza
Lars Ginzel, Tarn Willers Haza
Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López, Mayte Cazorla La Bola Negra
Európai felfedezés – Fipresci díj
17rendező: Kosara Mitic
Éjszakarendező: Beatrice Gibson
Csinosrendező: Marlene Emilie Lyngstad
Flesh & Fuel (Du Fioul Dans les Artères)rendező: Pierre Le Gall
A vendég (Gæsten)rendező: Mads Mengel
Tizenhárman Gázábanrendező: Hosam Abu Dan