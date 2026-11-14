A „Fatherland”, „La Bola Negra”, „Fjord” vezető európai filmdíj jelölések

Pawel Pawlikowski német fekete-fehér korabeli drámája Hazaés La Bola Negra, meleg spanyol eposz, Javier Ambrossi és Javier Calvo rendezőtől, a 2027-es Európai Filmdíj éllovasai. Haza 11 EFA-jelölést gyűjtött össze 10-re La Bola Negra.

Mindkét Haza és La Bola Negra A legjobb európai film, európai rendező, európai forgatókönyvíró és európai operatőr kategóriákban az EFA díjat nyerte el. Haza európai színésznői és európai színészi nomet is kapott a főszereplő Hanns Zischler és Sandra Hüller alakításáért Thomas Mann Nobel-díjas íróként és lányaként, Erikaként.

Hüller megkapta a második legjobb európai színésznő díjat Markus Schleinzer filmjében egy 17. századi nőként, aki férfinak álcázza magát. Rózsa. Penélope Cruz ellen lép pályára, akit Florian Zeller-re jelöltek Bunker; Léa Seydoux a Marie Kreutzer's című filmben nyújtott főszerepéért Szelíd Szörnyeteg; Mathilde Arcel május el-Toukhy Velencei Fesztivál győztese című előadásáért Ismeretlen nő; és Renate Reinsve főszerepéért Cristian Mungiu Arany Pálma-díjas című filmjében Fjord.

Sandra Hüller be Rózsa. Gyufagyár/Everett kollekció

Penelope Cruz be Bunker. Tamara Arranz/Blue Morning Pictures/Mod Producciones/Pathé Films/Sony Pictures Classics

Léa Seydoux bejött Szelíd Szörnyeteg. A Netflix jóvoltából

Mathilde Arcel be Ismeretlen nő. Velencei Filmfesztivál

Sebastian Stan, aki Reinsve fundamentalista keresztény férjét alakítja a filmben Fjordmegkapta a legjobb európai színész jelölést, Zischler mellett; Javier Bardem, Rodrigo Sorogoyen filmjéért jelölték A Szeretett; Swann Arlaud az Emmanuel Marre-ban elfoglalt soráért Korának Embere; és Andrew Scott, akit a Simon Stone-ban nyújtott alakításáért jelöltek Elsinore mint Ian Charleson, az AIDS-ben haldokló brit színész, aki beleveti magát az utolsó előadásba Hamlet.

Sebastian Stan belépett Fjord. Neon/Everett kollekció

Andrew Scott benne Elsinore. Anthony Dickenson/FOCUS FUNKCIÓK

Korának Embere Cannes-i Filmfesztivál

A Szeretett Cannes-i Filmfesztivál

A legjobb európai film díjára jelölték Haza és La Bola Negravannak Fjord, Ismeretlen nő és La Gradivaegy francia felnőtt dráma a Marine Atlan első rendezőjétől.

A Chicago Filmfesztivál jóvoltából

A legjobb európai rendező jelöltjei Pawlikowski és Ambrossi/Calvo mellett Mungiu FjordSandra Wollner a német drámáért Minden alkalommal és Andrej Zvjagincev az orosz krimiért Minotaurusz.

Minden alkalommal A Cannes-i Filmfesztivál jóvoltából

Minotaurusz Mubi

Az európai animációs film jelöltjei: In Wavesrendezte: Phuong Mai Nguyen; Vasfiú Louis Clichytől; Jim Queenrendezte: Marco Nguyen és Nicolas Atháné; Lucy Lostrendezte Olivier Clert; és Viva Carmen Sébastien Laudenbachtól.

In Waves A Silex Films jóvoltából

Vasfiú Eddy-mozi-mellett-produkciók-rendszeres-gyártás-Franciaország-3-mozi-Auvergne-Rhone-Alpes-mozi-RTBF

Jim Queen A Bobbypills/Umedia jóvoltából

Viva Carmen A Global Constellation/Folivari jóvoltából

Yuval Abraham és Rachel Ssor NAZAA The Guardian és a brit JW Films által készített, Izrael gázai háborújáról szóló expozíciót jelölték a legjobb európai dokumentumfilm kategóriában. Levelek az elhallgatott országból Andrei Kutsila rendezőtől; Pegah Ahangarani Próbák egy forradalomhoz; Hegyet tartani Biljana Tutorov és Petar Glomazić rendezőktől; és Suttogás az erdőbenrendezte Vincent Munier.

NAZA A Guardian

Próbák egy forradalomhoz Cannes-i Filmfesztivál

A legjobb animációs és legjobb dokumentumfilm-jelöltek mindegyike a legjobb európai film kategóriában is jelölést kapott.

A 39. Európai Filmdíjátadót Athénban tartják 2027. január 16-án.

A 2027-es Európai Filmdíjra jelöltek teljes listája alább található.

Európai film

Hazarendező: Paweł Pawlikowski

Fjordrendező: Cristian Mungiu

In Wavesrendező: Phuong Mai Nguyen

Iron Boy (Le Corset)rendező: Louis Clichy

Jim Queenrendező: Marco Nguyen, Nicolas Atháné

La Bola Negrarendezők: Javier Calvo, Javier Ambrossi

La Gradivarendező: Marine Atlan

Levelek az elhallgatott országból (Lista)rendező: Andrei Kutsila

Lucy Lostrendező: Olivier Clert

Nazarendezők: Yuval Abraham, Rachel Sor

Próbák egy forradalomhozrendező: Pegah Ahangarani

Hegyet tartani (Planina)rendezők: Biljana Tutorov, Petar Glomazić

Viva Carmen (Carmen, L'Oiseau Rebelle)rendező: Sébastien Laudenbach

Suttogások az erdőben (Le Chant des Forêts)rendező: Vincent Munier

Ismeretlen nő (Kvinde Ukendt)rendező: May el-Toukhy

Európai animációs film

In Wavesrendező: Phuong Mai Nguyen

Iron Boy (Le Corset)rendező: Louis Clichy

Jim Queenrendezők: Marco Nguyen, Nicolas Atháné

Lucy Lostrendező: Olivier Clert

Viva Carmen (Carmen, L'Oiseau Rebelle)rendező: Sébastien Laudenbach

Európai dokumentumfilm

Levelek az elhallgatott országból (Lista)rendező: Andrei Kutsila

Nazarendező: Yuval Abraham, Rachel Sor

Próbák egy forradalomhozrendező: Pegah Ahangarani

Hegyet tartani (Planina)rendezők: Biljana Tutorov, Petar Glomazić

Suttogások az erdőben (Le Chant des Forêts)rendező: Vincent Munier

európai igazgató

Javier Calvo, Javier Ambrossi La Bola Negra

Cristian Mungiu számára Fjord

Paweł Pawlikowski számára Haza

Sandra Wollner számára Minden alkalommal

Andrey Zvyagintsev számára Minotaurusz

Európai forgatókönyvíró

Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alberto Conejero for La Bola Negra

Cristian Mungiu számára Fjord

Paweł Pawlikowski, Henk Handloegten Haza

Sandra Wollner számára Minden alkalommal

Simon Liasenko, Andrej Zvjagincev Minotaurusz

európai színésznő

Mathilde Arcel be Ismeretlen nő

Penélope Cruz be Bunker

Sandra Hüller be Haza

Sandra Hüller be Rózsa

Renate Reinsve bejött Fjord

Léa Seydoux bejött Szelíd Szörnyeteg

európai színész

Swann Arlaud bejött Korának Embere

Javier Bardem bekerült A Szeretett

Andrew Scott benne Elsinore

Sebastian Stan belépett Fjord

Hanns Zischler be Haza

Európai casting igazgató

Nina Haun, Magdalena Szwarcbart, Karen Lindsay Stewart Haza

Eva Leira, Yolanda Serrano La Bola Negra

Jessica Ronane számára Elsinore

európai operatőr

Gris Jordana számára La Bola Negra

Frank van den Eeden számára Gyáva

Łukasz Żal for Haza

Európai zeneszerző (eredeti kotta)

Volker Bertelmann számára Bunker

Tara Nome Doyle számára Rózsa

Alberto Iglesias számára Keserű karácsony

Európai jelmeztervező

Doris Bartelt for Rózsa

Ana López Cobos számára La Bola Negra

Rebecca Richmond, Jūlija Volkinšteine ​​for Ismeretlen nő

Európai szerkesztő

Alberto Gutiérrez számára La Bola Negra

Gesa Jäger számára Sárga betűk

Paweł Pawlikowski, Piotr Wójcik for Haza

Európai sminkes és fodrász

Pablo Morillas, Marilo Osuna La Bola Negra

Evalotte Oosterop, Pierre Olivier Persin for Gyáva

Waldemar Pokromski számára Haza

Európai gyártástervező

Roger Bellés számára La Bola Negra

Olivier Meidinger számára Rózsa

Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński Haza

Európai hangzás

Robert Farr, Lars Ginzel, Benjamin Hörbe Naza

Lars Ginzel, Tarn Willers Haza

Rodrigo Madrigal, Anna Harrington, Alejandro López, Mayte Cazorla La Bola Negra

Európai felfedezés – Fipresci díj

17rendező: Kosara Mitic

Éjszakarendező: Beatrice Gibson

Csinosrendező: Marlene Emilie Lyngstad

Flesh & Fuel (Du Fioul Dans les Artères)rendező: Pierre Le Gall

A vendég (Gæsten)rendező: Mads Mengel

Tizenhárman Gázábanrendező: Hosam Abu Dan