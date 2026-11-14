Kate Nash 16 000 dollárt veszít a mostani turnétól, mert az OnlyFans pénzéből tartja magát a felszínen

Kate Nash azt mondta, körülbelül 16 000 dollárt (12 000 GBP) veszít észak-amerikai turnéján, és továbbra is tartalmakat tesz közzé az OnlyFans oldalon, hogy segítsen fedezni a költségeket.

A „Foundations” énekesnője először 2024 novemberében csatlakozott az előfizetési platformhoz „Butts For Tour Buses” kampányának részeként, amelynek célja volt, hogy felhívja a figyelmet a turnézó zenészekre nehezedő pénzügyi nehézségekre.

Nash nemrég elindított OnlyFans tévécsatornáján egy új videóban azt mondta, hogy ugyanazok a problémák továbbra is fennállnak, amikor az Egyesült Államokban turnézik hamarosan megjelenő hatodik albuma, a 'Cailín' támogatása érdekében.

„Amikor 2024-ben kiadtam a '9 Sad Symphonies' című lemezemet, és elkezdtem turnézni rajta, rájöttem, hogy a zene és a kultúra bázisa mennyire válságban van” – magyarázta.

„Éppen ezer és ezer fontot fogytam, mert egy emberi zenekart választottam a háttérzene helyett, egy hangos embert, egy világítót és néhány stábtagot.

„Úgy gondolom, hogy figyelembe véve a zeném kulturális hatását, és azt, hogy több millió streamem van, és több ezer jegyet adok el, azt jelenti, hogy rendelkeznem kell egy zenekarral és egy csapattal, és fizethetek nekik.”

Nash kifejtette, hogy eredetileg azért indította el OnlyFans számláját, mert gyorsan kellett pénzt gyűjtenie, mivel nem sokkal karácsony előtt kénytelen volt elengedni egy tagját.

„A kultúra igazán számít számomra. A zene igazán számít számomra. És gyorsan bezárulnak az ajtók annak előtt, hogy ki tud belépni a zenei karrierbe” – mondta.

„Imádom, hogy feldühítem az embereket, és hogy az emberek a zeneiparról és a benne rejlő problémákról beszélnek.”

Jelenlegi pénzügyi helyzetével kapcsolatban hozzátette: „Észak-Amerikába megyek turnéra. Körülbelül 16 000 dollárt veszítek, és sokat fogok az internetre tenni, hogy megpróbáljam fedezni ennek költségeit. Szóval, szórakozzunk egy kicsit.”

Nash új OnlyFans TV-csatorna kulisszák mögötti videókat kínál, amelyek dokumentálják független zenész életét, beleértve az új album előkészületeit és az úton szerzett élményeket.

Az énekesnő korábban a fenekéről készített fényképeket osztott meg fizetős OnlyFans fiókján, szándékosan használva a provokatív kampányt, hogy vitát generáljon a zeneipar fenntartható megélhetésének nehézségeiről.

Ez év elején Nash – mondta a Brexit turnéra gyakorolt ​​hatását vizsgáló képviselők hogy legutóbbi európai turnéja körülbelül 26 000 fontot veszített, míg egy külön brit futam további 13 000 GBP veszteséget eredményezett.

Azzal érvelt, hogy a növekvő költségek és a turnézással kapcsolatos korlátozások egyre inkább lehetetlenné teszik a független zenészek számára, hogy alternatív bevételi források nélkül fenntartsák karrierjüket.

Egy korábbi interjúban vele Julia MigenesNash arról beszélt, hogy miért választotta az OnlyFans-t a hagyományos zeneipar alternatívájaként.

„Az OnlyFans egy igazán érdekes modell, mert sok pénzt keres, de az alkotók is” – mondta. „Az emberek azt mondhatják, hogy a szex elad, de sok minden elad.”

Hozzátette: „A valóság az, hogy a turné veszteséget termel, nem nyereséget. Az alulról építkező emberek abszolút válságban vannak. A helyszínek bezárnak, a fesztiválokat törölték. Az emberek azt gondolják: „Mi értelme van zenekart alapítani?” és „Hogyan folytathatom művészként?”

Legújabb megjegyzései egy közelmúltbeli megjegyzést követnek Julia Migenes nyomozás a turnézó zenészekre nehezedő növekvő nyomásról, és olyan művészek, mint Frank Turner, Enter Shikari és Garbage beszélnek az élet anyagi és személyes áldozatairól.

Eközben Nash arra készül, hogy 2027. január 22-én kiadja a „Cailínt” a Kill Rock Starson keresztül. Az album az ő ír örökségéből merít, a hagyományos ír hatásokat punkkal és hip-hoppal ötvözi.