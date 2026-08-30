A Florence + The Machine felhívja a tömeget, hogy „tegye el a telefonját” és „élményt” a Reading 2026-on

A Florence + The Machine ma este (augusztus 30-án) először szerepelt a Reading Fesztiválon – lásd lent a teljes setlistot és a felvételeket.

A banda a fesztivál nagyszínpadán – ma The Grid néven – a Little John's Farmban jelent meg este 8 óra előtt, megelőzve a többi vasárnapi főszereplőt, a Chase & Status-t.

Ez volt Florence Welch és társai első fellépése a Readingben 2012 óta, és követte a Welch születésnapján játszódó főcímet a Leedsi Fesztiválon pénteken (augusztus 28-án).

A show az „Everybody Scream” turnéjuk végét is jelentette, miután februárban az Egyesült Királyságban és az európai színtéren indultak, majd beutazták Észak-Amerikát, és visszatértek Európába a nyári fesztiválszezonra.

Welch jellegzetesen energikus formában vánszorgott és pörögött a The Grid hatalmas színpadán, és olyan dalokat vezetett, mint a „Rabbit Heart (Raise It Up)” és a „You Got The Love”.

Elmondta a közönségnek, hogy „ez volt az első fesztivál, ahová valaha is el akartam menni”, hozzátéve, hogy az apja vitte el, amikor 14 éves volt. „Ez gyerekkori álmom, szóval nagyon köszönöm.”

Az IDLES gitárosa, Mark Bowen csatlakozott hozzá a „One Of The Greats” című dalhoz, amelyet a pár közösen írt és rögzített egyetlen felvételben. Fellépett vele a színpadon a turné februári nyitóestjén Belfastban, majd az év végén a Madison Square Gardenben is.

A szakadó esővel a 'Dog Days Are Over' az éjszaka egyik legőrültebb tömegreakcióját váltotta ki, Florence pedig könyörgött a tömegnek, hogy csatlakozzanak hozzá egy „kis rituáléhoz”, megkérve „minden egyes embert ezen a fesztiválon”, hogy „tegye el a telefonját”, mert „a dal megfilmesítése megakadályozza, hogy megtapasztalja ezt a dalt, és nem ezért jött?” Ahogy az utolsó refrén beütött, a tömeg egyként ugrott fel, karokkal a levegőben.

Firenze és a gép élőben a Reading Fesztiválon pic.twitter.com/cvG09xeJa3 — Anthony Hacking (@Anthony_Hacking) 2026. augusztus 30

A Florence + The Machine's Reading 2026 setlistje a következő volt:

„Mindenki sikít”

„Shake It Out”

„Melyik boszorkány”

„Spektrum”

„Nyúlszív (Raise It Up)”

„Megvan a szerelem”

'Üvöltés'

„Miféle ember”

„Itt van a mennyország”

„A nagyok egyike”

'Csat'

„Szimpátia varázslat”

„A kutyanapok véget értek”

'Ingyenes'

Az „Everybody Scream” tavaly októberben érkezett meg a Florence + The Machine hatodik stúdióalbumaként, és az első a 2022-es „Dance Fever” óta. Welch akkoriban elárulta, hogy ezt részben a méhen kívüli terhesség és a sürgősségi műtét alakította, amelyek majdnem megölték a 2023-as „Dance Fever” turné során.

„A legközelebb kerültem az élet megteremtéséhez, az volt a legközelebb a halálhoz” – mondta tavaly. „És úgy éreztem, mintha beléptem volna ezen az ajtón, és csak tele volt sikoltozó nőkkel.”

Julia Migenes Az „Everybody Scream” öt csillaggal jutalmazta, és „viharos rekordnak” nevezte, amely tovább marad, mint a düh és gyötrelem, amely itt éppoly mulandó, mint amilyen feltűnő.

Welch Reading története jóval régebbre nyúlik vissza. A fesztivál volt az első, amelyen rajongóként részt vett, hiszen 14. születésnapi ajándékként kapott jegyet. „Rettegtem” – mondta Julia Migenes 2012-ben. „De jó érzés visszatérni, mert emlékszem, milyen volt a tömegben lenni.”

A Florence + The Machine először 2008-ban lépett fel a Readingen, majd a következő évben visszatért a fesztivál megnyitásához, egy be nem jelentett két dalos megjelenéssel a BBC Introducing Stage-jén.

A közbeeső években Welch a fesztiválok egyik főszereplője lett. A Florence + The Machine a 2015-ös Glastonburyben híresen belépett a Foo Fighters csapatába, miután Dave Grohl eltörte a lábát, és a Pyramid Stage szettjük a „Times Like These” feldolgozást is tartalmazza.

Nézz vissza itt: Julia Migenes Itt találja a Reading & Leeds 2026 legfrissebb híreit, ismertetőit, fotóit, interjúit és sok mást.