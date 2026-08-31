A 'Coyote vs. Acme' a 2. helyen áll 15,4 millió dollárral, mint a 'Pókember', közel az 'Avatar 2'-hez; „Kutya csillagok” elalszik

Lehet, hogy a Looney Tunes rajongói nem egészen az a hangsúlyos kasszatámogatás mutatványa volt, amit a Looney Tunes rajongói reméltek. Coyote vs. Acme elkerülte, hogy a Warner Bros. adóleírása legyen, de a filmnek sikerült felpörögnie a hétvégén, és a megállíthatatlan mögött a második helyen végzett. Pókember: Vadonatúj nap. Eközben Ridley Scotté A kutyasztárok kutyaházba küldték.

Megjelent a Ketchup Entertainment Coyote vs. Acme 3575 észak-amerikai vásznon, a film 15,4 millió dollárt hozott a hétvégére, miután pénteken 5,3 millió dollárt szedett össze. Egy CinemaScore-t keres a közönségtől, az animációs és élőszereplős sztárok, Will Forte, Lana Condor és John Cena hibridje Wile E. Coyote történetében, amely bepereli az Acme Corporationt a hibás termékei miatt.

Ez a független terjesztő valaha volt legnagyobb debütálása, meghaladva a Looney Tunes funkció korábbi legjobbjait A nap, amikor a Föld felrobbantamelyet eredetileg az HBO Max-nak szántak, mielőtt tavaly márciusban 3,5 millió dollárra nyitott, megelőzve a 15 millió dolláros globális árat. Coyote vs. Acme lágyabb volt a nyitás, mint más közelmúltbeli hibridfilmek – amelyek közül az elmúlt 15 átlagosan 23,2 millió dolláros képkockával debütált a FranchiseRe szerint –, de valószínűleg megtérül a befektetés a kiegészítő piacokon.

2023 végén felröppent a hír, hogy a Warner Bros. félretette az elkészült Coyote vs. Acme adóleírásként. Miután a közösségi médiában felháborodott az a tény, hogy Dave Green rendező nagyjából 70 millió dolláros költségvetésű filmje valószínűleg soha nem lát napvilágot, a Ketchup tavaly fellépett, hogy megszerezze a jogokat 50 millió dollárra. Coyote vs. Acme lenyűgözte a kritikusokat, és 95 százalékos jóváhagyást kapott a Rotten Tomatoes kritikusaitól. A Hollywood Reporter Frank Scheck kritikus a filmet „vidám élvezetnek” ítélte.

Jacob Elordi a 20th Century Studiosban A kutyasztárok. Fabio Lovino/20th Century Studios

Az ötödik helyen a Jacob Elordi vezette sci-fi thriller végzett A kutyasztárokshowing little bit for 20th Century Studios with 8 millió USD belföldön, mivel 3300 helyszínen nyílt meg. Josh Brolin, Margaret Qualley és Guy Pearce is szerepelnek Peter Heller 2012-es, egy pusztító vírus túlélőiről szóló regényének Scott nagyjátékfilmjében.

A kutyasztárok A Rotten Tomatoes a kritikusok 41 százalékos tetszését 70 fős közönségpontszámmal együtt érte el. A Hollywood Reporter David Rooney vezető filmkritikus a filmet „a hiba kis kulcsának” nevezte. Scottnak, aki 88 évesen is termékeny, ez a legalacsonyabb bevétele 2021 óta. Az utolsó párbaj 2021-ben vérszegény 4,8 millió dollárra nyitott.

Az ötödik egymást követő hétvégéjén a Sony Pictures szerezte meg az első helyet. Pókember: Vadonatúj napamely 22,2 millió dollárra ingadozik, így hazai összbevétele 891,5 millió dollárra emelkedik. Tom Holland főszereplője Destin Daniel Cretton rendező szuperhős kasszasikerének, amely továbbra is a második legtöbb bevételt hozó cím a hazai mozipénztáraknál, csak a 2015-ös után. Star Wars: VII. epizód – Az ébredő Erő 936,6 millió dollárral.

Haver Worry Well Productions/a Sundance jóvoltából

Globálisan, Vadonatúj nap a hétvégén a 4. helyre ugrott a világ mindenkori jegypénztárában, a világ összbevétele jelenleg 2,332 milliárd dollár. Ez mozgatja meg a 2025-ös kínai animációs fantáziát Ne Zha 2 az 5. helyre 2,27 milliárd dollárral, míg James Cameron 1997-es katasztrófa eposza Óriási a 6. helyen lebeg 2,26 milliárd dollárral. Spidey most éppen lemaradt 2022-től Avatar: A víz útjaamely jelenleg 2,334 milliárd dollárral a harmadik helyen áll.

Universal Pictures Az Odüsszeia továbbra is a harmadik helyen talált otthonra a hétvégi észak-amerikai listán 14,3 millió dollárral. Ezzel Christopher Nolan mitológiai eposzának hazai összege 563,8 millió dollár hét hétvége után.

A negyedik helyen a Sony végzett Insidious: Out of the Furthermivel a horror folytatása 10,1 millió dollárral ijesztget, és a második hétvégére 43,6 millió dollárra emeli hazai összértékét, ami 59 százalékos csökkenést jelent.

Egy másik újdonság ezen a hétvégén a Roadside Attractions horror-vígjátéka volt Haverhiszen a gyerektelevízió ferde pillantása 5,3 millió dollárt gyűjtött a hatodik helyért 1258 helyszínről. Casper Kelly filmjének főszereplője Cristin Milioti, Topher Grace és Keegan-Michael Key, Rooney pedig megjegyezte, hogy „nem megy elég messzire ahhoz, hogy olyan szélsőséges vagy zavaró legyen, mint amilyennek lenni akar”.

Ahogy a 2026-os nyári kassza a végéhez közeledik, a hétvégi címek összesen 97 millió dollárt tettek ki a keretbe a FranchiseRe szerint, ami elmarad a múlt hétvégi 130,5 millió dollártól. A Rentrak várakozásai szerint az idei nyári címek együttes bevétele vasárnapra 4,444 milliárd dollár lesz, amivel a szezon 25,5 százalékkal megelőzi a tavalyit, de csökkenő sorrendben a negyedik helyen áll 2013, 2016 és 2015 nyara mögött.