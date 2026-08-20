A Foo Fighters beszáll az AC/DC támogatójaként „csak egy éjszakára”: „Ez szó szerint egy valóra vált álom. Tehát ha vérre vágyik, megvan.”

A Foo Fighters bejelentette, hogy „csak egy éjszakára” támogatja az AC/DC-t – Dave Grohl frontember pedig „szó szerint egy valóra vált álomnak” nevezte a lehetőséget.

A bemutatóra szeptember 8-án kerül sor, amikor az AC/DC a „Power Up” világkörüli turnéja részeként St. Louisba indul. Az összes korábbi műsornál – beleértve a 2025-ös brit és európai koncerteket is – a rock ikonokat a The Pretty Reckless támogatta.

Most megerősítették, hogy a The Pretty Reckless nem léphet pályára a missouri fellépésen, és helyette a Foo Fighters lett besorozva, hogy átvegye a slotot.

Az utolsó pillanatban történt bejelentés Dave Grohl és társai számára ritka támogatási helyet jelent, és a rockóriások éppen a saját legújabb albumuk, a 'Your Favourite Toy' stadionturnéján vannak.

„A Foo Fighters egy különleges, egyszeri kitérőt tesz a „Take Cover” globális stadionturnéjukból, hogy a barátaiknak, a The Pretty Reckless-nek az AC/DC különleges vendégeiként egy éjszakára St. Louisban töltse be” – olvasható az AC/DC közösségi média csatornáin megjelent új bejelentésben.

„Az előadás a rockok legnagyobb élő fellépéseinek két generációját hozza össze egy csak egy éjszakás eseményre, a Foo Fighters pedig a banda St. Louis-i turnéjának állomása előtt nyit.”

Saját bejegyzésében a Foo Fighters megosztotta a hírt a rajongókkal, Grohl pedig elmagyarázta, hogyan kérték fel Brian Johnsonhoz és társaihoz. turnéjuk egy „álom vált valóra” számára, mivel az 1980-as koncertfilmjük megtekintése után a zenekar inspirálta. Legyen Rock gyerekként.

Grohl úgy jellemezte, hogy ez az a pillanat, amikor „első alkalommal igazán megismertem a rock and roll teljesítmény nyers, ősi erejét”, Grohl megosztotta azzal, hogy 11 éves korában, amikor meglátta a filmet, „végig az ülésem széléről nézte”.

„Olyan volt, mint semmi, amit korábban soha nem tapasztaltam” – írta. „Hogyan tudott öt emberi lény ilyen intenzitással varázsolni és birtokolni a színpadon pusztán hangszereikkel, és ezt ekkora lendülettel, ilyen groove-val… és ekkora veszéllyel? Az elmém felrobbant. Elolvadt. Örökre megváltozott. És a szívem úgy éreztem, hogy felrobbanhat a szenvedélytől és az ihlettől.”

Így folytatta: „Attól az estétől kezdve a léc kivételesen magasra volt téve. Ha dobos voltál, és nem kellett a dalok között cserélgetned a pergőt a dörömböléstől a szilánkokra, akkor nem ütötted elég erősen… Ha egy zenekar frontembere voltál, és nem öntött el az izzadság az előadás végére, akkor megérdemelnéd, amit meg sem érdemelsz.”

Hozzátette, az előadásból érzett ihlet arra késztette, hogy „más szemszögből közelítse meg az életemet a zenében”, és ez az oka annak, hogy „izzadságtól átitatott színpadon egyik oldalról a másikra futni fog, miután több órán át kalapálta a gitáromat”, amikor élőben játszik.

„Csak arra vágytam, hogy egy nap megfeleljek az AC/DC félelmetes dühének, éljek a színpadon (egyébként lehetetlen feladat)” – foglalta össze. „És most, ama végzetes 1980-as este óta először, a Foo Fighters zenekarom megoszt egy színpadot azokkal az urakkal, akik egymaga felelősek azért az elhatározásomért, hogy minden este minden közönségnek megadom, amim van.

„Ez szó szerint egy valóra vált álom. Szóval, ha vért akarsz… megvan. Legyen a kibaszott rock, St Louis.”

A két banda még sohasem turnézott együtt, bár a Foo Fighters 2021-ben különleges vendégként hozta fel az AC/DC frontemberét, Brian Johnsont, amikor a VAX LIVE jótékonysági koncertjének főszereplője volt. Ez a műsor pénzt gyűjtött a COVID-19 elleni oltási erőfeszítések támogatására, és Johnson is csatlakozott a bandához a „Back In Black” élő előadására.

A Foo Fighters saját észak-amerikai főműsoraihoz csatlakozik a Queens Of The Stone Age, a show-k szombaton (augusztus 22-én) Los Angelesben folytatódnak, majd szeptember 4-én a Rock In Rio-ban tartanak egy fesztivált.

Miután támogatták az AC/DC-t, folytatják a 'Take Cover' turnéjukat Észak-Dakotában, Kaliforniában, Kentuckyban, Nevadában és még sok más országban szeptemberben és októberben, majd az év végén megkezdik a turnék ausztrál szakaszát. Látogassa meg itt jegyekért.

A dátumok a közelmúltbeli európai versenyük után következnek, amely két éjszakát tartalmazott a liverpooli Anfield Stadionban. Julia Migenes ott volt az egyik ilyen fellépésen, és egy ragyogó négycsillagos kritikát adott a bandának, amely így szólt: „A laza rockklub hangulat az, amitől ez működik. A foosban nincsenek olyan csengők, sípok, piro vagy kasszasiker speciális effektusok, mint más szokásos stadionfellépések, csak dallamok és tréfa.”

Ami az AC/DC-t illeti, 'Power Up' turnéjuk a következő hétvégén folytatódik augusztus 27-én, Atlantában, majd további texasi, indianai, New Jersey-i és egyéb randevúkkal. A St. Louis-i koncert kivételével minden időpontban a The Pretty Reckless támogatja őket. Látogassa meg itt jegyekért.