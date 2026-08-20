Snoop Dogg Biopic megtalálta Dr. Dre-jét Myles Bullock Be-ben (exkluzív)

Myles Bullock Be készen áll egy kis kukucskálásra és némi hátborzongásra, ahogy elnyerte Dr. Dre szerepét a filmben. SzaglászA Universal Pictures életrajza a szórakoztató mogulról és a zenei ikonról, Snoop Doggról.

Craig Brewer rendezi a filmet, amelynek producere az Imagine Entertainment munkatársa, Brian Grazer, a félig önéletrajzi Eminem-dráma mögött álló veterán producer. 8 mérföldés a cég Allan Mandelbaum. Snoop Dogg és a Death Row Pictures elnöke, Sara Ramaker is producerkedik.

Jonathan Daviss, a Netflix sorozatok egyik sztárja Outer BanksSnoop Doggot alakítja, aki az 1990-es években a kaliforniai Long Beachből emelkedett ki, és a rap egyik legnagyobb névévé vált.

Sikerének kulcsa a kapcsolata volt Dre-vel, az NWA befolyásos gangsta rap csoport egyik tagjával. Az 1990-es évek elején, amikor Dre megalkotta meghatározó szólóalbumát. A Krónikuskapott egy demószámokat tartalmazó kazettát, amelyen egy fiatal Snoop Dogg szerepelt. Lenyűgözte, hogy Snoop Dogg-ot számos számban szerepeltette, köztük a nagysikerű 'Nuthin' But a 'G' Thang' című kislemezt.

Dre Snoop Dogg mentora lett, és elkészítette az utóbbi debütáló albumát, Doggystyleamelyet az 1990-es évek egyik kulcsalbumának tartanak.

Brewer, aki nemrégiben rendezte Song Sung Blue a Universal speciális stúdiója, a Focus Features számára írta a forgatókönyv legújabb vázlatát, amelyet eredetileg Joe Robert Cole írt. A funkció a Snoop Doog hatalmas katalógusának zenéit fogja tartalmazni.

Universal, amely korábban a 2015-ös Oscar-díjra jelölt NWA életrajzi filmet készítette Egyenesen Outta Comptonbólkiadja Szaglász 2027. augusztus 6-án.

Az Imagine Jeb Brody executive producere. Ryan Jones, a produkciós fejlesztésért felelős vezető alelnök és Tony Ducret fejlesztési igazgató felügyeli a stúdió projektjét.

Bullock Be számára, Szaglász újra egyesíti a színészt Brewerrel, aki a 2024-es Peacock minisorozatban rendezte Fight Night: The Million Dollar Heistamelyben a színész szerepet kapott egy olyan all-star szereplőgárdában, amelyben Kevin Hart, Taraji P. Henson és Samuel L. Jackson is szerepelt.

A színész 20-ban jelent megth Századi A fehér férfiak nem tudnak ugrani és részt vett Curtis „50 Cent” Jackson slágerében, a Starz sorozatban BMFkorábban pedig a Marvel Runaways című sorozatában szerepelt.

Az Independent Artist Group és a Liberman-Zerman Management által képviselt Bullock Be jelenleg a Hulu filmjét forgatja. Prison Break újraindítás Prison Break: Black Creek sorozatvezetőként.