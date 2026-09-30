A hét filmje: a kritikusok szerint 15 éve nem készült ennél jobb sci-fi

2026.09.30.

A mozikban feltűnt egy új sci-fi, amelyről a nézőtér távozás után is hetekig beszél. A film olyan magabiztos, olyan éles és olyan emberi, hogy sokan már most mérföldkőnek hívják. Az a ritka eset, amikor a nagyszabású látvány és a személyes tét nem oltják ki egymást, hanem összeadódnak, és valami frisset hoznak létre. „Ez a film nem menekül a kérdésektől, inkább beléjük áll” – írta egy neves kritikus.

Miért működik ennyire?

A történet alapja egyszerű, de érzelmileg robbanásveszélyes: egy ember és egy választás, amely túl nagy ahhoz, hogy személyes maradjon. A film okosan rétegzi a konfliktusokat, és úgy adagolja a misztériumot, hogy közben a hős útja végig kézzelfogható marad. Nem elméletet prédikál, hanem helyzeteket mutat. A kérdés nem az, hogy „mi a jövő”, hanem hogy „mit jelent embernek maradni”.

Világépítés, ami lélegzik

A rendezés nem hagyja, hogy a díszlet legyen a főszereplő. A világ mégis teljesnek hat: érződik a levegő sűrűsége, hallatszik a gépek morgása, látható a por a fénycsóvákban. A trükkök láthatatlanok, mert a fizikai díszletek, a hangkulissza és a praktikus effektek finoman összeforrnak. „Olyan, mintha ebbe a jövőbe bármikor átsétálhatnánk” – jegyezte meg egy rajongó a vetítés után.

Technika és ritmus

A képek tudatosan komponáltak: széles panorámák váltakoznak intim közelikkel, így a tágas űr és a rezdülő arc egyazon mondaton belül párbeszédben áll. Az akció nem zsibbaszt, hanem tisztáz: mindig tudjuk, ki hol van, mi miért történik. A hangzás rétegezett, a zene pedig nem tolakodóan epikus, inkább légzés-szerű: hol kitágul, hol összeszorul.

Témák a jelenből

A film a mai szorongásokra játszik rá: mesterséges intelligencia, kolonizáció, környezeti válság, etikai határátlépések. De nem áll meg a riogatásnál. Felteszi a kérdést: mi a felelősségünk a teremtésben? Mit ér a szabadság, ha nincs hozzá következmény-tudat? A jó és rossz nem tiszta dobozokban érkezik, és a válaszok sem megnyugtatóak. Ez a felnőtt módra kockázatos filozófia adja a film gerincét.

Színészek az űrben, emberséggel

A főszereplő nem szuperhős, hanem esendő, törékeny, mégis makacsul tovább lépő ember. A mellékszereplők éles vonásokkal, de klisék nélkül élnek: egyetlen gesztus, egy elharapott mondat, és máris értjük a tétjeiket. A humor nem poénkodás, hanem csillapítás: apró emberi villanások, amelyekben a sötét helyzet hirtelen meleg lesz.

Kritikai visszhang és hatás

A fesztiválközönség állva ünnepelt, a szakmai lapok dicséretei egymásra licitálnak, a nézői visszajelzések pedig ritkán láthatóan egységesek. A film nem mindenkit ugyanúgy talál el, de aki nyitott, azt mélyen megérinti. Egy recenzens szerint „végre egy sci-fi, amely egyszerre kitalált, mégis ijesztően ismerős”.

Mi különbözteti meg?

Az alkotók nem kapaszkodnak a nosztalgiába, mégis tudják, honnan jönnek. A hatások láthatók – 70-es évek paranoiája, 90-es évek kamaradrámája, kortárs technológia –, de a végeredmény egyedi. Nincs felesleges expozíció, nincs cinikus kikacsintás: csak következetes világépítés és okos dramaturgia.

Erősségek egy mondatban

Intim, mégis grandiózus történet, amely érzelmi és intellektuális szinten is működik .

. Láthatatlan, de érezhető technikai kivitelezés, amely a világot hitelessé teszi.

teszi. Színészi játék, amely a figurákat hús-vér emberekké formálja.

formálja. Bátor témaválasztás, amely a jelen félelmeit átvilágítja.

Kiknek szól?

Annak, aki szereti, ha a mozi nem csak szórakoztat, hanem kihív. Annak, aki a nagy képet keresi, de közben ragaszkodik a pillanat igazságaihoz. Annak, aki nem fél a csendektől, és nem bánja, ha a válaszok később érkeznek meg. Röviden: mindenkinek, aki hisz abban, hogy a science fiction nem műfaj, hanem lehetőség.

Mi marad a stáblista után?

Egy kép: egy arc a félhomályban, amelyen átfut valami döntés-szerű. Egy hang: a gép zökögése, amely egyszerre rideg és furcsán szívverés-közeli. És egy kérdés: ha mindent megértünk, vajon tényleg szabadabbak leszünk? „A film nem oldja fel a világ ellentmondásait, de teret ad, hogy belenézzünk” – írta egy esszéista.

Az ilyen pillanatokért járunk moziba. Hogy egy kép és egy gondolat egyszerre világítson ránk. Hogy kilépve az utcára a lámpafény is másként csillanjon, és a saját döntéseink is kissé nehezebbek legyenek – de talán ettől válnak igazán mieinkké. És ha létezik olyan, hogy korszakhatár egy zsánerben, ez a film pontosan ott, a határon áll: nyitva hagyva az ajtót, amin mi is beléphetünk.