Éhezők viadala: Napkelte aratáskor várhatóan továbbra is lakomázik a pénztárnál Focker Sógor és Hexed csatlakozzon az ünnepséghez a hálaadás hétvégéjén.

Miután a múlt hétvégén az első helyen nyitott 119 millió dollárral belföldön és 225 millió dolláros globális hozamban, a Lionsgate hatodik filmje Éhezők viadala A franchise várhatóan folytatja uralmát a pénztárak tetején. 4018 észak-amerikai moziban játszik, Napkelte aratáskor várhatóan 60 millió dollártól északra keres, és elérheti akár a 80 millió dollárt is. A 150 millió dolláros költségvetésű film azt reméli, hogy szilárd szóbeszédre épít, A-CinemaScore-t szerez, és 94 pontot ér el a Rotten Tomatoes közönsége, valamint a kritikusok 68 pontját.

Éhezők viadala: Napkelte aratáskor A hét már gyilkosan indul, és a 2012-es Jennifer Lawrence vezetésével induló franchise történetében a legnagyobb bevételt hozó hétfői nyitást ért el. Az éhezők viadala. Napkelte aratáskor 12,8 millió dollárt gyűjtött be hétfőn, meghaladva a 2013-as 12,3 millió dollárt Tűz fogása. A hétvégén, Napkelte debütált a Lionsgate történetének ötödik legnagyobb bevezetésével, amely a 2026-os hazai nyitások között is az 5. helyet szerezte meg az összes stúdió számára. Pénteki 56 millió dolláros belföldi összegével az új előzményfilm a franchise történetének harmadik legjobb debütáló péntekje lett. Tűz fogása és Az éhezők viadala.

„Türelmesen ülök, és várom a telefonhívást” – mondta Adam Fogelson, a Lionsgate filmfőnöke A Hollywood Reporter egy közelmúltbeli beszélgetésben arról, hogy Suzanne Collins írónővel együtt kíván dolgozni a franchise-nak a nagy képernyőre való visszatérésén. Joseph Zada ​​az új filmben Haymitch Abernathyt alakítja, akit Woody Harrelson alakított az első négy filmben.

A Disney animációs kínálattal jelentkezik Hexed 3725 észak-amerikai moziban szerdán, a stúdió 45 millió dollár körüli ötnapos nyitást tervez. A rendezők, Fawn Veerasunthorn és Jason Hand 200 millió dollártól tetemes költségvetéssel készülő filmje várhatóan nőket és családokat vonz majd, a következő hetekben pedig nincs új animációs verseny a Paramount című filmig. Angry Birds 3 egy hónap alatt.

Hexed Disney Enterprises, Inc.

A stúdió optimista egy eredeti animációs ingatlan megnyitását illetően, miután a Sony meghajol Kecske és a Pixar-é Tölcsérek. De voltak olyanok is, amelyekkel a közelmúltban küszködtek, például a DreamWorks Animationé Elfelejtett szigetmíg Laikáé Wildwood költségvetéséből adódóan a jövedelmezőség felé vezető óriási út előtt állt.

Hailee Steinfeld, Rashida Jones és Jodie Foster a főszereplők Hexedmelynek középpontjában egy anya és tinédzser lánya áll, akik a lány mágikus erejével küszködnek. A film 66 százalékos kritikuspontszámmal rendelkezik a Rotten Tomatoes-on, Angie Han kritikus pedig a filmről írt kritikájában. THR hogy Hexed „több mint elég ahhoz, hogy egy kellemesen szállítható színházi kiránduláshoz jusson.”

A Universal Pictures újjáéleszti Találkozz a Szülőkkel franchise-val Focker Sógoramely a sorozat negyedik funkciója, amely az eredeti 2000-es kiadással indult. A sorozat első része 16 év után, Focker Sógor szerdán több mint 3350 észak-amerikai helyszínen indul, a stúdió mintegy 45 millió dollárt tervez az ötnapos keretre. A Universal megosztotta a 90 millió dolláros költségvetést a Paramount Pictures-szel – amely társproducer és nemzetközi forgalmazást bonyolít le –, mivel a film az előrejelzések szerint további 30 millió dollárt fog beszedni 62 nemzetközi területről. Tekintettel a színházi vígjátékokkal szemben az elmúlt évek kihívásaira, a költségvetés – lefelé a legutóbbi, 2010-es franchise-bejegyzés 100 millió dollárról. Kis Fockers – magas lécet jelenthet a jövedelmezőség tekintetében.

Robert De Niro és Ariana Grande Focker Sógor. Atsushi Nishijima/Universal and Paramount

John Hamburg, a franchise állatorvosa, aki mindhárom korábbi funkció forgatókönyvén dolgozott – beleértve a 2004-et is. Ismerje meg Fockereket és 2010-es évek Kis Fockers — veszi át az igazgatói széket. Ő követi Jay Roach-ot, aki az első két címet irányította, és Chris Weitz-et, aki rendezte Kis Fockers. Találkozz a Szülőkkel 2000-ben belföldön 28,6 millió dollárra nyitott (útban a 166,2 millió dolláros belföldi árhoz), Ismerje meg Fockereket még nagyobbat dobott piacra 46,1 millió dollárral (279,1 millió dollár hazai ára). Kis Fockers kicsit csúszott a 30,8 millió dolláros nyitással (148,4 millió dollár hazai cucc).

Ben Stiller és Robert De Niro az újonc Ariana Grande mellett ismét megszervezi franchise szerepét, és mindhárom sztár központi szerepet játszik a globális marketingben. Grande, aki a hálaadás fő támaszává válik, miután az elmúlt két évben uralta a keretet Gonosz funkciókat, Greg Focker (Stiller) potenciális menyét játssza, amikor megismeri a családjukat. A kritikusoknak nem volt szükségük hazugságvizsgáló tesztre, hogy megosszák őszinte véleményüket a legújabb folytatásról, amely a Rotten Tomatoes kihívó, 28 százalékos kritikus pontszámával rendelkezik, ami messze elmarad az eredeti 85-ös pontszámától, de szerencsére meghaladja. Little Fockers fájdalmas 10 értékelés.

számára írt recenziójában THRFrank Scheck kritikus azt írta Focker Sógor „Úgy érződik, mint a mélypont egy sorozatban, amely ugyanazokat a megunt vicceket dolgozza fel egyre kétségbeesettebben.”

Brad Pitt bekerült Cliff Booth további rossz kalandjai. A Netflix jóvoltából

Az Angel Studios életrajza is reméli, hogy étvágyat kelt a multiplexben az ünnepi keretek között HersheyFinn Wittrock a csokoládé úttörő Milton S. Hershey szerepében, Alexandra Daddario pedig Catherine felesége. Mark Waters rendező filmjét 2275 moziban mutatják be, Scheck pedig „egy nyájasan fertőtlenített életrajzi filmnek nevezte, amely ugyanolyan betegesen édes, mint a cég által árusított cukorkák”.

Kizárólag az Imaxban debütált a Netflix Cliff Booth további rossz kalandjaiamelyben Brad Pitt megismétli a Sony 2019-es slágerében kapott címszerepet. Volt egyszer Hollywoodban. Az eredeti film irányítása után Quentin Tarantino írta a forgatókönyvet a folytatáshoz, amelynek rendezésében David Fincher állt be.

Az új film streamelése december 23-án kezdődik, és 550 Imax képernyőre kerül világszerte, és Pitt kaszkadőrére és javítójára összpontosít, aki az 1970-es évek végén Hollywoodban navigált. THR David Rooney vezető filmkritikus szerint „szexi, csábító és kaotikus, többnyire szórakoztató módon”.