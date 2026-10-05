A Keo bejelentette a 2027-es brit, európai és észak-amerikai turnéját

A Keo brit, európai és észak-amerikai turnét jelentett be 2027-re. Az összes részletet alább találja.

A londoni alt-rock banda a jövő év elején indul útnak, hogy támogassa a múlt hónapban megjelent, második számú brit debütáló albumát, a 'Put A Smile On For Me'-t.

A február 19-én Leedsben induló túra Nottinghamben, Portsmouthban, Bristolban, Birminghamben, Norwichban, Glasgow-ban, Sheffieldben és Newcastle-ben is megállja a helyét a hónap hátralévő részében és márciusig.

Innen Keo Londonba indul a korábban megerősített teltházas bemutatójukra az O2 Academy Brixtonban, március 12-én. Két új ír időpont következik Belfast (március 15.) és Dublin (16.) után.

A csoport európai szakasza áprilisban indul Brüsszelben, Párizsban, Amszterdamban, Stockholmban, Koppenhágában, Hamburgban, Berlinben és számos más városban.

Később tavasszal koncertsorozatba kezdenek az Egyesült Államokban és Kanadában. Ez magában foglalja a Washington, DC, Boston, New York, Toronto, Chicago, Portland, San Francisco és Los Angeles-i megjelenéseket.

A jegyek értékesítése helyi idő szerint ezen a pénteken (október 9-én) 10 órakor kezdődik – vásárold meg itt a tiédet (Egyesült Királyság és Európa) és itt (Észak Amerika). Alternatív megoldásként a rajongók szerdán (október 7-én) ugyanabban az időpontban érhetik el az előadói elővételt.



A Keo főbb turnéi dátumai 2027-ben:

FEBRUÁR

19 – O2 Academy Leeds, Leeds

20 – Rock City, Nottingham

22 – Guildhall, Portsmouth

24 – O2 Academy Bristol, Bristol

25 – O2 Academy Birmingham, Birmingham

26 – UEA, Norwich

MÁRCIUS

03 – Barrowland Bálterem, Glasgow

05 – The Octagon Centre, Sheffield

06 – NX, Newcastle

12 – O2 Academy Brixton, London (elfogyott)

15 – Limelight, Belfast

16 – 3Olympia Színház, Dublin