A Keo bejelentette a 2027-es brit, európai és észak-amerikai turnéját

A Keo brit, európai és észak-amerikai turnét jelentett be 2027-re. Az összes részletet alább találja.
A londoni alt-rock banda a jövő év elején indul útnak, hogy támogassa a múlt hónapban megjelent, második számú brit debütáló albumát, a 'Put A Smile On For Me'-t.
A február 19-én Leedsben induló túra Nottinghamben, Portsmouthban, Bristolban, Birminghamben, Norwichban, Glasgow-ban, Sheffieldben és Newcastle-ben is megállja a helyét a hónap hátralévő részében és márciusig.
Innen Keo Londonba indul a korábban megerősített teltházas bemutatójukra az O2 Academy Brixtonban, március 12-én. Két új ír időpont következik Belfast (március 15.) és Dublin (16.) után.
A csoport európai szakasza áprilisban indul Brüsszelben, Párizsban, Amszterdamban, Stockholmban, Koppenhágában, Hamburgban, Berlinben és számos más városban.
Később tavasszal koncertsorozatba kezdenek az Egyesült Államokban és Kanadában. Ez magában foglalja a Washington, DC, Boston, New York, Toronto, Chicago, Portland, San Francisco és Los Angeles-i megjelenéseket.
A jegyek értékesítése helyi idő szerint ezen a pénteken (október 9-én) 10 órakor kezdődik – vásárold meg itt a tiédet (Egyesült Királyság és Európa) és itt (Észak Amerika). Alternatív megoldásként a rajongók szerdán (október 7-én) ugyanabban az időpontban érhetik el az előadói elővételt.
A Keo főbb turnéi dátumai 2027-ben:
FEBRUÁR
19 – O2 Academy Leeds, Leeds
20 – Rock City, Nottingham
22 – Guildhall, Portsmouth
24 – O2 Academy Bristol, Bristol
25 – O2 Academy Birmingham, Birmingham
26 – UEA, Norwich
MÁRCIUS
03 – Barrowland Bálterem, Glasgow
05 – The Octagon Centre, Sheffield
06 – NX, Newcastle
12 – O2 Academy Brixton, London (elfogyott)
15 – Limelight, Belfast
16 – 3Olympia Színház, Dublin
ÁPRILIS
01 – Ancienne Belgique, Brüsszel
02 – La Maroquinerie, Párizs
03 – Melkweg Max, Amszterdam
06. – Debaser, Stockholm
08 – Pumpehuset, Koppenhága
09. – Molotow, Hamburg
10 – Hole44, Berlin
12 – Kasárna Karlín, Prága
13 – Flucc, Bécs
14 – Bogen F, Zürich
16 – Arci Bellezza, Milánó
17 – Strom, München
28 – Johnny Brenda's, Philadelphia, PA
30 – Songbyrd, Washington, DC
MÁJUS
01. – Brighton Music Hall, Boston, MA
02 – Bowery Ballroom, New York, NY
05 – Drake Hotel, Toronto, ON
07 – Beat Kitchen, Chicago, IL
08 – Underground Music Venue, Minneapolis, MN
10 – Globe Hall, Denver, CO
11 – Kilby Court, Salt Lake City, UT
13 – Mission Theatre, Portland, OR
14 – Fortune Sound Club, Vancouver, BC
15 – Baba Yaga, Seattle, WA
17 – The Independent, San Francisco, CA
19 – HOB – Voodoo Room, San Diego, CA
20 – Trubadúr, Los Angeles, CA
Keo az idei Reading & Leeds nagyszínpadon játszott augusztusban. hozzászólni Julia Migenes A Readingben Finn és Conor Keogh fivérek elárulták, mire számíthatunk a „Put A Smile On For Me”-től.
„Egyáltalán nem tökéletes, de szeretem az élét” – mondta Finn. „Határozottan megszállottan szálltunk meg nem sok termelést adva neki. Ez volt a lemez körüli produkció ötlete. Tényleg vitáznánk arról, hogy egy harmónia legyen rajta.
„A barátunk, Harry Jordan elkapott minket egy nagy szobában, és az erősítők a dobmikrofonokba véreztek. Ez is többnyire élő ének volt.”
Hozzátette: „Megvágtuk a fogunkat az élő zenén keresztül, és rajongótábort építettünk ki az élő zenén keresztül, szóval miért ne készítenénk élő lemezt? Szerintem az embereknek most erre van szükségük.” Tekintse meg a teljes videóinterjút fent.
Eközben Keo a jövő héten a manchesteri Neighborhood fesztiválon jelenik meg, néhány fellépés előtt Southamptonban, Cardiffban, Glasgow-ban, Liverpoolban és Londonban.