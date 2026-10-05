Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin Board 'Sicario 3'

2026.10.05. Actors Benicio Del Toro (l), Emily Blunt and Josh Brolin attend the photocall of Sicario during the 68th Annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals in Cannes, France, on 19 May 2015.

A váró játék Sicario 3 hamarosan vége lehet a hírekkel Emily Blunt, Benicio Del Toro és Josh Brolin visszatér a legújabb folytatáshoz, A Hollywood Reporter megerősítette.

A Sicario 3 A misszió újra egyesítené del Toro-társat Alejandro Gillick szerepében és Brolint Matt Graver szerepében Blunttal, aki 2015-től Kate Macer hazai ügynök. Sicario. A Black Label Media és a Thunder Road szintén Padraic McKinley-t bízta meg a rendezéssel, Steven Knight-ot pedig a forgatókönyv megírásával.

A franchise harmadik kiruccanása következne Sicario: Soldado napja, a Denis Villeneuve eredetijének 2018-as folytatása Sicario a filmet Stefano Sollima rendezi. Sicario 2 követett egy szövetségi határőr ügynököt (Brolint), aki bevonja Del Toro karakterét egy csatába, hogy megállítsák a mexikói drogkartelleket abban, hogy terroristákat szállítsanak a határon át az Egyesült Államokba.

A harmadik történetéről nincs szó Sicario film, amely a 2023-as hollywoodi írók sztrájkja miatt elhalasztott, és várhatóan trilógia lesz a világ és a forgatókönyvíró, Taylor Sheridan által a franchise első két filmjében született karakterek számára.

„Nagyon közel vagyunk. Ez az egyik olyan projekt, ahol készen állunk arra, hogy a vonatot a sínekre tegyük, amint a sztrájk véget ér, és az utunk szabaddá válik. Szóval nagyon izgatottak vagyunk, hogy újra összehozzuk az egész bandát” – mondta Molly Smith, aki Rachel Smith-testvérrel, valamint Trent és Thad Luckinbill ikertestvérekkel vezeti a Black Label Media-t. A Hollywood Reporter 2023-ban. „Taylor [Sheridan] mindig trilógiaként képzeltük el, ezért jól be kell zárnunk. Nincs értelme elkészíteni, hacsak nem tudunk igazságot tenni az igazi rajongóknak Sicario.”

A produceri kreditekben Molly Smith és a Luckinbill ikrek a Black Label Media, Basil Iwanyk és Erica Lee a Thunder Road és Ed McDonnell osztoznak. A Black Label Media leginkább arról ismert, hogy a Sicario filmek és társfinanszírozás La La Land.

Határidő először számolt be a castingról Sicario 3.

Richard Foreman, Jr.

Nikola G.
Nikola G.
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