Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin Board 'Sicario 3'

A váró játék Sicario 3 hamarosan vége lehet a hírekkel Emily Blunt, Benicio Del Toro és Josh Brolin visszatér a legújabb folytatáshoz, A Hollywood Reporter megerősítette.

A Sicario 3 A misszió újra egyesítené del Toro-társat Alejandro Gillick szerepében és Brolint Matt Graver szerepében Blunttal, aki 2015-től Kate Macer hazai ügynök. Sicario. A Black Label Media és a Thunder Road szintén Padraic McKinley-t bízta meg a rendezéssel, Steven Knight-ot pedig a forgatókönyv megírásával.

A franchise harmadik kiruccanása következne Sicario: Soldado napja, a Denis Villeneuve eredetijének 2018-as folytatása Sicario a filmet Stefano Sollima rendezi. Sicario 2 követett egy szövetségi határőr ügynököt (Brolint), aki bevonja Del Toro karakterét egy csatába, hogy megállítsák a mexikói drogkartelleket abban, hogy terroristákat szállítsanak a határon át az Egyesült Államokba.

A harmadik történetéről nincs szó Sicario film, amely a 2023-as hollywoodi írók sztrájkja miatt elhalasztott, és várhatóan trilógia lesz a világ és a forgatókönyvíró, Taylor Sheridan által a franchise első két filmjében született karakterek számára.

„Nagyon közel vagyunk. Ez az egyik olyan projekt, ahol készen állunk arra, hogy a vonatot a sínekre tegyük, amint a sztrájk véget ér, és az utunk szabaddá válik. Szóval nagyon izgatottak vagyunk, hogy újra összehozzuk az egész bandát” – mondta Molly Smith, aki Rachel Smith-testvérrel, valamint Trent és Thad Luckinbill ikertestvérekkel vezeti a Black Label Media-t. A Hollywood Reporter 2023-ban. „Taylor [Sheridan] mindig trilógiaként képzeltük el, ezért jól be kell zárnunk. Nincs értelme elkészíteni, hacsak nem tudunk igazságot tenni az igazi rajongóknak Sicario.”

A produceri kreditekben Molly Smith és a Luckinbill ikrek a Black Label Media, Basil Iwanyk és Erica Lee a Thunder Road és Ed McDonnell osztoznak. A Black Label Media leginkább arról ismert, hogy a Sicario filmek és társfinanszírozás La La Land.

Határidő először számolt be a castingról Sicario 3.