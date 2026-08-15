A Kinks-tag Dave Davies pontosította a The Beatles-szel kapcsolatos megjegyzéseit, és John Lennont „nehéznek” nevezte.

Davies korábban emlékeztetett arra, hogy Lennon hevesen védte a The Beatles felszerelését, amikor a két csoport együtt játszott.

Szeretem a Beatlest, és nagyra értékelem minden kedves szót @PaulMcCartney mondta Kinkről https://t.co/T9jaGK7jcU – Dave Davies (@davedavieskinks) 2026. július 24

– Nem engedte, hogy hozzáérjünk semmihez – mondta. – Ne merészelj hozzányúlni! Paranoiás fickó volt, de vicces.”

A legfrissebb megjegyzéseiről szóló jelentések közzététele után azonban Davies tisztázta, hogy továbbra is a liverpooli együttes rajongója maradt.

„Szeretem a Beatlest, és nagyra értékelem mindazokat a kedves szavakat, amelyeket Paul McCartney mondott a Kinksről” – írta az X-en.

A csoportok közötti rivalizálás a The Kinks karrierjének korai szakaszába nyúlik vissza, amikor 1964. augusztus 2-án a The Beatles alatt jelentek meg a bournemouth-i Gaumont moziban. A bemutatóra két nappal a The Kinks áttörést jelentő kislemezének, a 'You Really Got Me'-nek a megjelenése előtt került sor, amely az első brit Number One-t adta nekik.

Ray Davies később felidézte, hogy Lennon elutasító megjegyzést tett arra vonatkozóan, hogy a The Kinks csak azért van jelen, hogy felmelegítse a közönséget, csak azért, mert a You Really Got Me című előadásuk extatikus választ kapott.

„Játszottunk a The Beatlesszel Bournemouth-ban, és John Lennon megjegyezte, hogy csak azért voltunk ott, hogy bemelegítsük őket, de nagyszerű reakciót kaptunk a „You Really Got Me”-re” – mondta Ray. MOJO.

„Ez egy korai megerősítés volt, hogy van valami, ami kiállt mellettünk, például ha zaklattak minket az iskolában, és van valami, ami nagyobb, mint a zaklató. Ez volt az érzés.”

Dave új megjegyzései érkeztek, amikor ő és Ray nyitottak The Kinks: TestvérekChristian Furr brit portréfestővel közös kiállításuk.

A gyűjtemény újragondolja a testvérek 1968-as útlevélfotós képét, amelyet East Finchley-ben, Észak-Londonban készítettek egy sor vegyes technikával, papíron és vászonon. A kiállítás szeptember 6-ig látható a Gibson Garage Londonban.

A testvérek a közelmúltban azt mondták, hogy „nagyon jól kijönnek”, és „soha nem mondanák, hogy soha” egy jövőbeli Kinks találkozóra.

– Valójában csodálatos, hogy ennyire összetartoztunk – mondta Dave. – Élvezzük egymás társaságát.

Ray és Dave utoljára 2015-ben léptek fel együtt, amikor Ray csatlakozott bátyjához Londonban a You Really Got Me feldolgozásához. Később új Kinks-anyagon dolgoztak együtt, Ray 2023-ban elárulta, hogy „kb. 20” dalhoz elegendő részben elkészült felvételük.

Nemrég a testvérek egységes frontot mutattak be, miután Moby 1970-es 'Lola' kislemezük szövegét „durva és transzfób”-ként írta le. Dave azt mondta, hogy „nagyon megsértette” a kritika, míg később elárulta, hogy Ray a következő kérdéssel válaszolt: „Ki a fasz az a Moby?”