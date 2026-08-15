Anne Hathaway szerint az olyan filmek, ahol a kutyák meghalnak, „automatikusan R minősítést kell kapniuk”

Anne Hathaway úgy véli, hogy a haldokló kutyákról szóló történeteket tartalmazó filmeket R minősítéssel kell ellátni.

Egy nemrégiben készült interjúban Összetettaz Oscar-díjas bevallotta, hogy látott találgatásokat a kutya, Starbuck sorsáról Az Oak Street vége. „Úgy érzem, hogy a kutyákat ölő filmeket automatikusan R minősítéssel kell besorolni. Nem számít, ha valaki káromkodik, nem számít, ha erőszakot követnek el, ha egy kutya meghal, akkor R besorolású” – mondta.

„Valaki azt mondta: „Tudathatja a közönséggel, hogy minden rendben lesz?” Ebben a filmben megszegjük a szabályokat, lehet, hogy ez nem tartozik közéjük. Ne aggódj – folytatta. „Azt hiszem, mindenkit annyira traumatizált John Wickmert én is láttam ilyeneket [comments about The End of Oak Street] és például: „Jobb, ha nem ölik meg a kutyát.”

Hozzátette: „Úgy gondolom, mely filmek ölnek olyan kutyákat, amelyektől mindenki fél attól, hogy most csak lazán csináljuk a filmekben?”

Az Oak Street vége Hathaway és Ewan McGregor olyan szülőket alakítanak, akiknek családja hirtelen egy dinoszauruszok lakta helyre költözik. A Hollywood ReporterDavid Rooney filmkritikusa dicsérte a teljesítményét kritikájában, és ezt írta: „Másrészt a Hathaway a legfontosabb ragasztó, amely összetartja a filmet. Denise – a név, amely miatt azt kívántam, bárcsak ez egy teljesen bolondos B-film lenne Denise Richardsszal – alapvetően Anne Tyler karaktere egy Michael Crichton-regényben. Felnőtt és nő a gyerekei, és most már nő. beteljesülés, érzelmek, amelyeket egy titokban írt regényben fejez ki, amelyben a főszereplő egy bőröndöt tart bepakolva abban a reményben, hogy egy napon feleségként és anyaként megszökik fullasztó élete elől.”

Az új film hozzáadja Hathaway zsúfolt évét, hiszen már szerepelt benne Az Odüsszeia, Az ördög Pradát visel 2 és Mária anya. 2026-ra van még egy filmje, Colleen Hoover adaptációja Valóságoktóberben esedékes.

„Amikor megkaptam az idei menetrendemet az összes csodálatos filmstúdiótól, akikkel együtt dolgoztam, láttam, és azt hittem, hogy becsapnak” – mondta Hathaway. THR at Az Oak Street vége bemutató. – De aztán megmutatták, hogy nem, nem, nem, mindezt [release] A randevúk tartanak, és csak azt mondtam, amíg a közönség nem unja meg az arcomat – amiért nem hibáztatnám őket, nem hibáztatnám őket, ha igen –, menjünk.”