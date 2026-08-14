Emily Eavis megerősítette, hogy a 2027-es Glastonbury főcímei lefoglaltak, miközben válaszol a Madonna pletykákra

A glastonburyi szervező, Emily Eavis megerősítette, hogy mindhárom 2027-es főcímet lefoglalták, miközben foglalkozik a Madonnát a fesztivállal összekapcsoló pletykákra.

A fesztivál 2026-ban ugar volt, hogy megpihenjen a talaj a Worthy Farmon, de jövő nyáron visszatér június 23. szerda és június 27. vasárnap között.

Ahogy a fesztiválon lenni szokott, a jövő évi neveket egyelőre nem közölték, de erősen pletykálják Madonnát, hogy új albuma, a 'Confessions II' megjelenése után ő lesz a főszereplő.

Eavis megjelent a BBC Radio 4-ben PM A mai napon (augusztus 14-én), és közvetlenül megkérdezték tőle, hogy Madonna felülmúlja-e a Glastonbury 2027-es számláját.

– Nem, biztosan nem Madonna, ezt megmondom – mondta. „De van három főszereplőnk, és nagyon izgatottak vagyunk emiatt – minden nagyon jól jön össze.”

Azt is megkérdezték tőle, hogy Taylor Swift egyike volt-e a három főszereplőnek, amire Eavis csak nevetett, és nem volt hajlandó tovább tárgyalni a témáról.

„Az olvasott történetek (Glastonburyről) nagyjából 95 százaléka nem igaz, és a pletykák szinte mindig tévesek” – mondta. „De a jó hír az, hogy megvannak a főcímeink, és nagyon sokat dolgozunk, és alig várjuk, hogy visszatérjünk.”

A Madonna jövő évi Glastonbury-i debütálása körüli találgatások a megjelenése idején tetőztek A Graham Norton Show júniusban, amikor azt mondta, hogy promóciós körutakat tervez, mielőtt jövő nyáron „valami nagyobbat” csinálna.

Amikor Norton megkérdezte, hogy a nagyobb esemény az Egyesült Királyságban lesz-e, azt válaszolta: „Lehet. Miért kell mindent elmondanom?”

Madonnáról 2024-ben Glastonburyért is széles körben pletykáltak, de a tárgyalások állítólag megszakadtak.

A jövő nyári piramisszínpadon a bukmékerek korai kedvencei közé tartozott Sam Fender, Ed Sheeran, Taylor Swift, Rihanna és Little Simz. A számla tetejére további pletykák szerint Harry Styles, Radiohead, Fontaines DC, Muse és The Rolling Stones szerepel.

Az újabb találgatások középpontjában a The Stones állt, Mick Jagger és Keith Richards is azt sugallja, hogy a banda 2027-ben visszatérhet a turnézáshoz. 2013-ban először a Glastonbury főszereplője volt.

Robbie Williams bejelentette, hogy a fesztivált követő héten két szabadtéri bemutatót tart, és olyan pletykákra is felhívta a figyelmet, hogy megjelenhet a Worthy Farmon, esetleg a Sunday Legends Slotban. Williams korábban azt mondta, hogy „lemészárolja”, ha felajánlják ezt a foglalást.

Duran Duran másutt azt mondta, hogy csak akkor játszanák a Glastonbury-t, ha engedélyeznék a főcímet, míg Brian May kizárta a Queen megjelenését, mivel Michael Eavis „szeret borzokat ölni”.

A Worthy Farm fesztivál idei részében a The 1975, Neil Young és Olivia Rodrigo szerepelt az ikonikus Piramis Színpadon. További fellépések érkeztek Charli XCX-től, Wolf Alice-től, Rod Stewarttól, Doechiitől és a Kneecap-tól.

A Confessions II négycsillagos kritikájában Julia Migenes Ezt írta: „Madonna mind személyes, mind zenei múltjából merítve készítette el több mint két évtizede leglényegesebb albumát. Ez a grande dame még mindig tudja, hogyan kell megmozdulni.”