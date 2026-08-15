Az „I Live in VI” egy társadalmi osztályú szatíra Nigériából, amely belemerül a városi elidegenedésbe és a dzsentrifikációba

Készen állsz VI.ban lakomtársadalmi osztály szatírája Nigériából? A projekt a rendezőtől

Ugochukwu Azuya a 2026-os Open Doors, a Locarnói Filmfesztivál koprodukciós platformja és tehetséggondozó programja volt a folyamatban lévő munkák között, amelyek olyan filmesek számára készültek, akik tőkekereső közösségekből és régiókból származnak, ahol a művészi kifejezés veszélyben van.

Azuya, akinek kisfilmje Úszás a Trauma tengerében 2023-ban jelent meg, a filmen Olubunmi Ogunsola producerrel, a Nigériai Ensemble-től dolgozik.

A projekt mögött álló csapat, amelyet az Open Doors második kiadása során mutattak be, az afrikai filmekre összpontosítva, elnyerte a Tabakalera-San Sebastian Filmfesztivál Rezidencia Díját.

THR összeállította a filmről szóló kiemeléseket, valamint Azuya betekintést a projektről és az általa vizsgált témákról.

Szinopszis

Florence (23) apja hirtelen elvesztése után elhagyja Akwa Ibom-i kisvárosát Lagos nagyvárosába, hogy új állást kezdjen a vendéglátóiparban.

Lagos azonban nem az, aminek ígérte. Lakásának rossz életkörülményei, a Victoria-szigetre (VI. szigetre) fárasztó ingázás, az álmatlanság és a feldolgozatlan gyász Florence kezd kibontakozni. Hogy megbirkózzon a munkája által támasztott követelményekkel, úgy dönt, hogy egy 80-as évekbeli kormányzati épület egyik elhagyatott építkezésén guggolja, sokkal közelebb a munkahelyéhez. Hirtelen pontossága megzavarja munkatársait. Florence egy hazugsággal áll elő, ahol VI-ban él, egy szigorúan gazdagok szomszédságában, egykori híres, mára elfeledett nagynénjével. Mindezt azért, hogy fenntartsuk a „jó életet” lagosi illúzióját. Möbius-szalagszerű felépítésével ez a szürreális társadalmi osztály szatíra a gyászról, a városi elidegenedésről és a dzsentrifikációról Lagos városában a nigériai álom elveszett reményét tárja fel.

Igazgatói megjegyzés

– Mindannyian csak egy város vagyunk. Firenze a magam és számtalan fiatal pótléka, akik megpróbálják a legtöbbet kihozni helyzetükből, miközben a túlélésért küzdenek Lagosban, Afrika legnépesebb városában. Csakúgy, mint mi, ő is kitér az érzelmek elől, amelyek sebezhetővé, korlátozzák a kapitalizmusban. Firenzéhez hasonlóan sokan elhagyják hazájukat Lagosba, lehetőséget keresve.

Lagos a fantáziák városa, ahol a meghibásodott infrastruktúra és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek mellett a gazdagság mértéktelen megnyilvánulásai is jelen vannak. A nigériai kollektív psziché különböző aspektusaival színesített karakterek és drámai helyzetek együttesével – a mi különcségeinkkel, a bravúrunkkal, a legszörnyűbb helyzetekhez való alkalmazkodás szellemével –, a nigériai humor a maga vidáman gúnyos textúrájával alakítja ezt a történetet. Szeretném bemutatni a város költészetét: brutális, varázslatos, kaotikus. Yabától Oshodiig, Elegushitól Obalendéig, Ojotól Gbagadáig mindannyian egy csillagképet alkotunk.

Mi volt az ihlet, hogy el akard készíteni ezt a filmet?

Az ihletet fiatalkori személyes tapasztalataimból merítem. Mint valaki, aki Lagosban élt, és megtapasztalta az élet mechanizmusait ebben a materialista vezérelte, nagyon klasszicista társadalomban. A történetet más emberekkel kapcsolatos tapasztalataim is hordozták, akikkel összefutottam, fiatalok, főleg nők, akik a film főszereplője, Florence munkásosztálybeli hátterét tükrözik.

Mindig is érdekelt a társadalom felépítésének módjai, és hogy ez hogyan formálja pszichénket egyénekként és kollektívaként is, különösen a kapitalizmusban élve, ahogy mi vagyunk. VI.ban lakom feltárja, hogyan nyilvánul meg ez a különböző társadalmi rétegeken, azaz osztályon, nemen, társadalmi háttéren keresztül.

Mennyire univerzálisak a film témái, és miért kellene Nigérián kívülieknek látniuk?

Azt hiszem, bárki, aki bárhol a világon él, megértheti, mit jelent elhagyni szülővárosát egy városi kozmopolita város ígéretéért, hogy érvényesítsék identitásukat és reményeiket, hogy megváltoztassák anyagi körülményeiket, legyen az Lagos, Tokió, São Paulo vagy New York.

A városok egyedülálló miliők, ahol milliók élnek együtt, sajátos ritmusban, ami a városlakó pszichéjének velejárója. Egy kívülálló számára, aki nem szokott ehhez a tempóhoz, a városi élet elsöprőnek tűnhet, az emberi kapcsolatok hiánya pedig magányhoz vezethet ebben a hatalmas betonháttérben.

Mi a következő lépés az Ön és munkatársai számára az Open Doors után?

Az Ensemble produkciós cégünk filmes csapataként arra összpontosítunk, hogy a filmnek megfelelő fejlesztési ciklust biztosítsunk. A Tabakalera-San Sebastian Residency díj, amelyet az Open Doors idei kiadásán nyertünk el, azt az irányt képviseli, ahová fejlődni szeretnénk, és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen lehetőséget kaptunk.