Úgy tűnik, Billy Evans fizetést fog kapni a sikeréért Mindent láthatsz elvégre. Egyszerűen nem fogja megtartani a pénzt.

Evans és képviselői tárgyaltak arról, hogy kifizessék azt a háttérrészvényt, amelyről lemondott, két olyan forrás szerint, amelyek nem állnak kapcsolatban sem vele, sem társával, Elizabeth Holmesszal. A források szerint a pénzt egy meg nem nevezett jótékonysági szervezethez juttatják Evans helyett.

Bár a pontos százalék nem ismert, a teljes kifizetés most sokkal nagyobb lesz, mint akár néhány héttel ezelőtt is lett volna. A film belföldön eddig 89 millió dollár bevételt hozott, ami egy dokumentumfilmnél pofátlan összeg.

A tárgyi fizetés kulcsfontosságú elem Nathan Fielder és Lance Oppenheim slágerében, amely az elítélt Theranos-alapítóról és élettársáról, Evansről szól. A film azt mutatja be, ahogy Evans 2023-ban Holmes tudta nélkül pénzt keresett az A24-től, és mohó fényt vet rá; a filmesek vonakodva beleegyeznek, hogy kifizessék neki a hozzáférést és az üzletet. De a címlap a végén azt írja, hogy „Billy Evans végül lemondott a film nyereségéből kialkudott részről, és nem kaphat háttérkompenzációt.”

Nem világos, hogy a lemondás idején Evans jótékonysági kifizetést biztosított-e úgy, hogy ezt a pontot kihagyta, vagy Evans annak idején teljesen lemondott a lehetőségről, és a film bemutatása után meggondolta magát, és készpénzt kezdett gyűjtögetni. Az utóbbi időzítést támogatva, Hatodik oldal október 23-án, egy héttel a film bemutatása után arról számolt be, hogy Evans felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, hogy megpróbálják helyreállítani az üzletet, és a történetben nem szerepelt, hogy sikerült volna még ügyvédet is megtartania, nemhogy alkut kötni.

Evans képviselője nem nyilatkozott.

Az A24 szóvivője nem válaszolt azonnal a megjegyzéskérésre.

A dokumentumfilmek manapság gyakran kérnek fizetést, és a forgalmazók néha beleegyeznek, általában anélkül, hogy feladnák a film végső vágásának irányítását. Ez történt itt egészen addig, amíg Evans úgy döntött, hogy lemond arról, amit megtárgyalt.

hozzászólni A Hollywood Reporter Ezen a héten Evans azt mondta, hogy „talán öt hónappal ezelőtt” hozta meg ezt a döntést, mert a film készítői „azt mondták, hogy segítené a projektet”.

„Teljesen makacs vagyok, de ha bármit tehetek, hogy segítsek Liznek, függetlenül a költségektől, megteszem” – mondta.

(Korábbi pénzhajszolását így magyarázta: „Egyedülálló apa vagyok két gyerekkel, akiknek a legjobb barátját hamarosan börtönbe küldik. És akkoriban nem volt munkám. Próbálom eltartani a családomat, és nagyon félek attól, hogy mi fog jönni.” Evans a család tagja, amely az Evans Hotels tulajdonosa, amely három csúcskategóriás ingatlant üzemeltet, köztük a Pinna Resort Hotelt, a The Bahia Resortot a Tornre Bahia Resortban. Catamaran Resort Hotel.)

Az új megállapodás azt jelenti, hogy az A24 csökkenti Evans szerepének nyereségrészesedését, csak nem magának a vállalkozónak.

A lépés még mindig javíthatja Evans imázsát. A vállalkozó a popkultúra gazemberévé vált az olyan pillanatoknak köszönhetően, mint egy uralkodó jelenet, amelyben megmutatja Holmesnak, hogyan kell felverni a tojást, valamint a filmesek ellentmondásait olyan kérdések miatt, amelyeket nem szeret.

Amanda Seyfried, aki Holmest alakítja a film rekonstrukciójában, kihívja Evanst a kamera elé, és elmondja Fieldernek, hogy szakítani akar a párral. A szurkolói fórumok eközben rendszeresen vitatkoznak a gonoszság szintjéről.