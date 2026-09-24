A „La Bola Negra” kitüntetési kategóriák: Guitarricadelafuente és a többi szereplő mind támogatni fogja (exkluzív)

La Bola NegraJavier Ambrossi és Javier Calvo spanyol nyelvű eposzát, amelyet a Netflix májusban Cannes-ban szerzett meg, a múlt héten Spanyolország legjobb nemzetközi filmes Oscar-díjának választották, és vasárnap elnyerte Torontó közönségdíját, kezd úgy kinézni, mint egy – talán a — elsődleges kihívója Az Odüsszeia a legjobb képben az Oscar-verseny. Emiatt sokan az ülésük szélén várták, hogy a streamer hogyan helyezze el a stábjának tagjait – amely elég nagy ahhoz, hogy három különböző időszakot töltsön be a filmben – a díjak odaítélése érdekében, különösen a leghúsosabb részt, a Guitarricadelafuente-t.

A Hollywood Reporter kizárólag arról számolhat be, hogy a teljes főszereplője La Bola Negra – Guitarricadelafuente, valamint színésztársak, Miguel Bernardeau, Carlos González és Milo Quifes, valamint Penélope Cruz, Lola Dueñas és Glenn Close színésznők elismerésre lépnek elő. támogató kategóriákat. Az indoklás az, hogy a képernyő előtt eltöltött idő és a cselekmény központi szerepe alapján egyetlen egyén sem vezet egyértelműen a többiekhez képest.

Ezt a megközelítést korábban számos más nagy horderejű díjra pályázó alkalmazta, köztük négy, amely elnyerte a legjobb film Oscar-díját: 2005 Összeomlás2015 Reflektorfény2016-os Holdfény és 2019-es Parazita. Mindezek kivételével Parazita is kapott legalább egy személyi mellékszereplő jelölést, és az összes kivételével Holdfény elnyerte a legjobb együttes színész díját is.

A Guitarricadelafuente minden bizonnyal a legerősebb lehetőség La Bola Negraférfi előadói. A 29 éves spanyol popsztár színészként debütál a filmben, amely a spanyol polgárháború idején játszódik, mint Sebastian, egy vonakodó nacionalista katona, akinek feladata egy sérült republikánus katona – a Bernardeau által alakított Rafael – őrzése, akivel különleges kötelék alakul ki. (Guitarricadelafuente szintén benne van a legjobb eredeti dal Oscar-díjáért a „La Nieve”-ért, amelynek társszerzője és előadója is a filmben. Mary J. Blige, Lady Gaga, Cynthia Erivo és Leslie Odom Jr. után csak az ötödik személy lehet, aki ugyanarra a filmre kapott színészi és dalos Oscar-díjat.)

Eközben Cruz az a női előadó, aki a legvalószínűbb, hogy nom. Már az első spanyol színésznő, aki színészi Oscar-díjat kapott – a legjobb női mellékszereplő 2008-ban Vicki Cristina Barcelona – visszatért a mixbe Nene-t, egy rosszindulatú kabaré-előadót, aki a nacionalista hadsereget szórakoztatja a háború alatt, bár nem osztja a politikájukat, és aki rövid, de erőteljes interakciót folytat Sebastiannal. (Hihetetlen 2026-os elismeréseként, amely során emlékezetes fordulatokat is adott Bunker és A Meghívásnemrégiben Torontóban külön tribute díjjal ismerték el.)

Annak jeleként, hogy a Netflix mennyire hisz a reklámozásban és a díjak kilátásaiban La Bola Negraa streamer a film történetének leghosszabb exkluzív mozifilmjét adja (október 16-tól kezdődően 47 nap), és nyilvánosan beszámol a kasszabevételekről, amit még soha egyetlen másik bemutatónál sem tett meg. La Bola Negra egyben az első Netflix-film, amely az AMC mozikban megnyílik, eltekintve az olyan kaszkadőr-kiadásoktól, mint az egyhetes kiállítás Üveghagyma: A kések rejtélye.