A legendás londoni Camden Barfly visszatér

A befolyásos camdeni zenei helyszín, a Barfly újra megnyílik, a június 22-i nyitóesten pedig Frank Turner lesz a főszerep.

A kezdetben 1996 és 2016 között működő helyszínen olyan ikonikus korai előadásokat láthattak, mint a Coldplay, a Muse, Amy Winehouse, a The Libertines és még sok más. Ed Sheeran 2011-ben négy előadást játszott egy este alatt a színpadukon. A helyszín a kultikus Simon Pegg vígjátéksorozat egyik epizódjában is szerepelt. Szóközzel.

A pénzügyi nyomás miatt a Camden zászlóshajó 2016-ban bezárt, de bejelentették a visszatérést új tulajdonosok alatt. Dan Ickowitz-Seidler és Richard Buck, a Propaganda Independent Venues társaság társalapítói Chris McCormack camdeni lakossal egyesítették erőiket, hogy újjáélesszék a helyszínt, a június 22-i estével kezdődően, amelynek főcíme Frank Turner.

Az új megjelenésű Barfly egy hallgatási bárt, a helyszín történetét tükröző hírnévfalat és egy megújult PA rendszert tartalmaz majd. Jegyek csak regisztrációval érhetők el, és június 22-én, hétfőn reggel 9 órától kaphatók. itt feliratkozni.

Ickowitz-Seidler közleményében így nyilatkozott: „A Barfly nagyon sokat jelent mindannyiunknak, és megtiszteltetés számunkra, hogy új fejezetet kezdhetünk a történetében. Hamarosan további különleges előadásokat is bejelentünk, de Frank Turner a tökéletes művész a Barfly színpadának újraindítására. Ő megtestesíti mindazt, amit Barfly képvisel.” Turner először 2001-ben játszott a Barfly-ban Million Dead zenekarával, és rekordot játszott, hat koncertet játszott ott szólóművészként.

A hír örvendetes lökést jelent a helyi zenei életben, amelyre egyre nagyobb nyomás nehezedett. Egy áprilisi jelentés becslése szerint 2019 óta naponta öt helyi zenei helyszín zárt be, és további 2000 bezárásától tartanak 2030-ig. Ugyanez a tanulmány becslése szerint 1,5 millió fiatal hagyta fel a zenei pályát, mert kevés volt az indulási hely.

Mivel 2025-ben az alulról építkező helyszínek több mint fele nem hozott nyereséget, Ickowitz-Seidler a Barfly visszatérését cselekvésre ösztönzi az új művészek támogatói számára. „Remélem, hogy az élőzene-rajongók kijönnek, és nem csak a Barfly-t támogatják, hanem az alulról építkező helyszíneket szerte az országban” – mondta. „Mielőtt napjaink legnagyobb művészei megtöltötték az arénákat és a fesztiválok főszerepét, a Barflyban játszottak. Bármelyik este megnézheti a következő fesztivál headlinerjét a színpadunkon. Az arénák előtt itt voltak!”

Kate Nash, a Barfly egy másik korábbi főszereplője, aki hangoztatta az élőzenei helyszínek megmentésének szükségességét. 2024-ben beszélt vele Julia Migenes a cselekvés szükségességéről, mondván: „A valóság az, hogy a turnézás veszteséget termel, nem nyereséget. Az alulról építkező emberek abszolút válságban vannak. A helyszínek bezárnak, a fesztiválokat törölték. Az emberek azt gondolják: „Mi értelme van zenekart alapítani?” és „Hogyan folytathatom művészként?”

Így folytatta: „A zenén kívül mindenkit megtapasztalt hatalmas infláció miatt sok művész felteszi magának a kérdést: „Ez csak egy hobbi vagy egy szenvedélyprojekt?” „Át fogom lépni a küszöböt, vagy itt az ideje, hogy valamit kormányzati szinten intézzünk?””

A LIVE Trust 2024-ben 1 GBP illetéket vezetett be az aréna méretű vagy nagyobb koncertekre, és a kormány támogatta 2024-ben, bár a közelmúltban politikusokat azzal vádoltak, hogy „felduzzasztják a kincstári kasszát” azzal, hogy áfát emeltek a díjból.