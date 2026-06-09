„Twin Peaks”, „Wild at Heart”, „Beverly Hills, 90210” Sigurjón „Joni” Sighvatsson producer veheti át a Locarno-díjat

A 2026-os Locarnói Filmfesztivál egy úttörő, izlandi születésű, amerikai székhelyű film-, klip- és tévéproducert tisztel, aki az elmúlt évtizedek legnépszerűbb és leghíresebb filmjei és sorozatai mögött állt: Sigurjón „Joni” Sighvatsson. Raimondo Rezzonico-díjjal ünneplik a svájci város Piazza Grande-n augusztus 6-án este, a hivatalos programon pedig pályafutása két kulcsfilmjét vetítik: David Lynch filmjét. Szívben vad (1990) és Philippe Parreno és Douglas Gordon futball ikon dokumentumfilmje Zidane, Egy 21. századi portré (2006).

„Akár a Propaganda Films társalapítójaként 1986-ban, amely egykor az Egyesült Államokban az összes zenei videó egyharmadát készítette, beleértve Zack Snyder, Spike Jonze, Gore Verbinski, Michael Bay korai műveit és David Fincher társalapítóját – akár David Lynch Arany Pálmájának producereként. Szívben vad és Julian Schnabel úttörő munkája Basquiat (1996), [he] döntő szerepet játszott az új tehetségek felkutatásában és a modern kor popesztétikájának kialakításában” – mondta Locarno kedden. „Figyelemre méltó karrierje során több mint 60 játékfilmet vagy tévésorozatot készített – nevezetesen Twin Peaks (1990-91) és Beverly Hills, 90210 (1990-2000) – és olyan szerzők által vezérelt projektekért küzdött, amelyek merészen tesztelték a médium határait.”

A fesztivál hozzátette: „Sighvatsson olyan filmesekkel, mint Nicolas Winding Refn és Jim Sheridan – valamint olyan művészekkel, mint Douglas Gordon és Philippe Parreno – olyan kultikus klasszikusokat eredményezett, amelyek továbbra is erőteljes hatást gyakorolnak a fiatalabb filmesekre szerte a világon.”

Giona A. Nazzaro locarnói művészeti igazgató így nyilatkozott: „A mélyen európai perspektíva jellemezte, de elmerült az Egyesült Államokban az ipar működésében, Sigurjón 'Joni' Sighvatsson igazi „politique du producteur”-t alakított ki, lehetővé téve olyan művészek számára, mint például David Lynch, hogy teljes szabadsággal alkothassák meg műveiket, például Kathryn filmes írói közül a legalacsonyabb személyes szerzők. produceri ösztöne nagymértékben befolyásolta a 90-es évek mozijának alakulását, míg az eredetiséget és függetlenséget pártoló hozzáállása a filmesek egész generációjának referenciapontjává tette, akik Sighvatsson munkásságát a merészség, az integritás, a kreativitás és a látásmód modelljeként tekintették.

A svájci Minusio önkormányzata által felajánlott Raimondo Rezzonico-díjat 2002-ben alapították annak az embernek az emlékére, aki 1981 és 1999 között volt a locarnói fesztivál elnöke. A 79. Locarnói kiállítás augusztus 5-15.