A „Lilo & Stitch 2” című filmet Chris Sanders társalkotó rendezi (exkluzív)

Ha egyszer az ohana része vagy, az animációban is részese leszel és élőszereplős.

Chris Sanders, aki társszerzője, írója és rendezője is az eredetinek Lilo és Stitch animációs film, mostantól a Disney folytatását fogja rendezni élőszereplőihez Lilo és Stitch megahit.

Sanders, aki Stitch karakterét animációs és élőszereplős formában is megszólaltatta, már forgatókönyvíróként is mélyen érintett a filmben. A folytatás már a gyártás hullámán van, a forgatást még idén elkezdik.

Jonathan Eirich, aki a kezdeti élőszereplős remake-et készítette, visszatér producerként a Ridebacken keresztül. A cég producere, Ryan Halprin dolgozik.

Öltés A középpontjában egy magányos lány áll, aki összebarátkozik egy kék kölyökkutyával, akiről kiderül, hogy egy megszökött idegen, akit tömegpusztító fegyvernek terveztek. Az eredeti filmben néhány emlékezetes sor született, mint például: „Ohana azt jelenti, hogy család. A család azt jelenti, hogy senki sem marad le”, majd két közvetlen videós folytatás követte, Öltés! A Film és Az öltésnek hibája van, valamint Lilo és Stitch: A sorozat.

A Disney újraindította a címet az élőszereplős funkcióval, amely a családoknak és a Zers generációnak köszönhetően, akik az eredetiben nőttek fel, több mint 1 milliárd dollárt termeltek a pénztáraknál, ebből 423,7 millió dollárt belföldön.

A folytatás egy vadonatúj történet lesz.

A 2025-ös filmet Dean Fleischer Camp rendezte (Marcel the Shell cipővel). Chris Kekaniokalani Bright és Mike Van Waes voltak az írók.

A Rideback következő funkciója A legjobbak közülegy versenytáncos vígjáték, amely szeptemberben debütál a Netflixen.

Sanders hatalmas név az animációs területen. Az eredeti animációs filmet Dean DeBlois-szal közösen írta és rendezte, majd később együtt dolgoztak az első filmen. Hogyan neveld a sárkányodat. Sanders ezután társíróként és társrendezőként is dolgozott A Croodok Kirk DeMiccóval és szólórendezővel A vad robot, A DreamWorks Animation Chris Brown könyvének 2024-es adaptációja kilenc Annie-díjat nyert és három Oscar-jelölést kapott. Folytatást fejleszt, A vad robot megszökik.

A Öltés a folytatás nem Sanders élőszereplős debütálása lesz. Ez a 2020-as adaptációjával készült A vadon hívásaamely Harrison Ford főszereplésével és rengeteg CGI-állattal együtt valószínűleg praktikus edzőtere lesz új projektjének.

A WME és Lichter Grossman képviseli.