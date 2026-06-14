Tony Iommi, Carl Cox és Cerys Matthews felkerült a King's Birthday Honors listájára

A King's Birthday Honors listáján a Black Sabbath Tony Iommi, DJ Carl Cox és a katatoni Cerys Matthews szerepelt.

Az éves kitüntetéssel az Egyesült Királyság minden részéről érkezett személyeket ismernek el teljesítményeikért és a társadalomhoz való hozzájárulásukért, a művészetek, a sport, a tudomány, a közszolgáltatások és a jótékonyság szereplőit ünnepelve.

Ezúttal a megnevezettek között van az ikonikus gitáros, Iommi, aki a zenei és jótékonysági szolgálatok MBE-jévé válik, valamint Matthews énekes és műsorszolgáltató, akit OBE-vé tettek.

Az ország két legünnepeltebb DJ-je – Carl Cox és Judge Jules – szintén elismerésben részesült, akik OBE-t, illetve MBE-t kaptak.

A 63 éves Cox 40 éve az Egyesült Királyság klubkultúrájának élvonalában van, és hosszú éveken keresztül bemutatta a havi Essential Mix sorozatot a BBC Radio 1-en. „Teljesen izgatott vagyok, és nagy megtiszteltetés, hogy OBE-t kaptam a király születésnapi kitüntetéseinek listáján” – mondta.

„A zene volt az életem, amióta az eszemet tudom, és szerencsém volt azt csinálni, amit szeretek, és a zene erejével annyi csodálatos emberrel kapcsolatba léphetek. Ez az elismerés nem csak az enyém – mindenkié, aki részese volt az utazásnak. A rajongóknak, akik éveken át támogattak, a velem inspiráló és együttműködő művészeknek, a mögöttem álló promótereknek és csapataimnak, a színfalaim fáradhatatlanul, barátaimnak, szélesebb elektronikus zenei közösség: köszönöm!”

„Ebben a megtiszteltetésben részesülni, amiért olyasmit tettem, ami annyi örömet okozott nekem, igazán megalázó. Ó, igen, igen!” – tette hozzá.

Matthews-ra, akit korábban 2014-ben MBE-díjjal jutalmaztak, szeretettel emlékeznek a walesi alt-rock Catatonia énekesére, és rendszeresen szerepelt a BBC Radio-ban, és a 6 Music-on, a Radio 2-n és a Radio 4-en tartott előadásokat.

Iommi eközben az év elején azt mondta, hogy 2026-ban „mindenképpen” új szólóalbumot fog kiadni. Tavaly feltűnt Robbie Williams Rocket című kislemezén, és Sabbath-bandatársaival együtt megkapta a Birmingham szabadsága díjat.

„A zene volt az életem, és nagyon szerencsés vagyok, hogy megoszthattam ezt az utat sok csodálatos emberrel és rajongóval, és nagyon hálás vagyok minden támogatásért, amit az úton nyújtottam” – írta a közösségi médiában. „Kiváltság volt, hogy olyasmit csinálhatok, amit szeretek, majd látni, hogy a zene az évek során oly sok emberrel kapcsolatba került. És az, hogy segíthettem pénzt gyűjteni a szívemhez közel álló jótékonysági szervezetek számára, a világot jelentette számomra. Köszönöm, Tony (MBE!)”

A születésnapi kitüntetések listáján szerepelt még Julia Donaldson és Malorie Blackman gyermekszerzők, Helen Mirren színész, aki a Becsülettárs lesz, valamint az Aardman Animations alapítói, Peter Lord és David Sproxton.