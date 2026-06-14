Alice Cooper köszönetet mond annak a férfinak, aki megtalálta elveszett hitelkártyáját legújabb albumának aláírt példányával

Miután egy arizonai férfi megtalálta Alice Cooper elveszett hitelkártyáját, a rocker megköszönte legújabb lemezének másolatát.

Miután Cooper Payson környékén golfozott, elvesztette a kártyáját egy benzinkúton, miután egy pumpánál hagyta. Később egy Geoff Guy nevű helybéli találta meg, akinek valahogy sikerült visszajuttatnia a rockveteránhoz, és a jutalmát megkapta legújabb albumának, a „The Revenge Of Alice Cooper”-nek egy aláírt példányával.

Miután megtalálta a kártyát, Guy felesége azt javasolta, hogy hívja fel a Cooper's Phoenix-i székhelyű jótékonysági szervezetet, az Alice Cooper Solid Rock Teen Centert, és miután ezt megtette, hétfőn (június 8-án), közvetlenül azelőtt, hogy európai körútjára indult, visszaküldhette Coopernek.

„A srác legenda az én generációm emberei számára, ez biztos, és nagyon örülök, hogy segíthettem visszavinni hozzá” – mondta Guy. 12 Hírek. Cooper és Guy egymás mellett jelentek meg egy helyi hírszegmensben, ahol Cooper megállt a képekért, és megköszönte Guynak, hogy „jó telefont” tett közvetlenül, mielőtt turnéra indult.

A turné azután kezdődik, hogy Cooper bejelentette egy új „végleges önéletrajzi könyv” részleteit, melynek címe Ördög a vállamonés megerősítjük az idei év végén egy új Egyesült Királyságbeli Q&A könyvturné terveit.

Az emlékiratot az Ebury Spotlight október 8-án fogja megjelentetni, és azt ígéri, hogy fellebbenti a leplet hatalmas karrierjéről és az izgalmas személyeskedésről, valamint anekdotákat tartalmaz Salvador Dalíról, John Lennonról, Frank Sinatráról, Bette Davisről, Jimi Hendrixről, Andy Warholról és másokról.

A közelgő megjelenés megünneplésére Cooper még ebben az évben egy könyves körútra indul, ahol mély beszélgetésbe kezd egy különleges vendég moderátorral, mielőtt részt venne egy kérdezz-felelekben a rajongókkal.

Valamennyi időpont az Egyesült Királyságban zajlik, és október 11-én kezdődnek a cardiffi New Theatre-ben. Innen a következő három éjszaka során a Cambridge Corn Exchange, a London Palladium és a Brighton Dome megállók találhatók.

A dátumok Manchesterben, Stocktonban, Glasgow-ban és Wolverhamptonban a hónap későbbi részében érnek véget. A könyv ára 25 font (itt előrendelheti), vagy ingyenes a könyvtúrára vásárolt jegyekkel. Jegyeket találhat a túrára itt.

Alice Cooper „Devil on my Shoulder UK Book Tour” dátumai:

OKTÓBER

11 – Cardiff Új Színház

12 – Cambridge Corn Exchange

13 – London Palladium

14 – Brighton Dome

16 – Manchester Operaház

17 – Stockton Globe

19 – Glasgow Pavilion Színház

20 – Wolverhampton Civic Hall

A könyv megjelenése és az azt követő turné megkezdése előtt Cooper fellép a 2026-os Louder Than Life fesztiválon a My Chemical Romance, az Iron Maiden, a Tool, a Limp Bizkit, a Pantera, a Megadeth, a Pierce The Veil, az A Day to Remember és még sok más mellett.

Tavaly az énekes újra összeállt eredeti csoportjával egy meghitt londoni show alkalmából, és több mint 50 év után megosztotta velük első albumát „The Revenge Of Alice Cooper” címmel.