A Madridi Galéria hétvégéjének megnyitója 2026: festészet és igazolás

Ma délelőtt, a Reina Sofia Múzeumban tartott bemutató után megkezdődött a tizenhetedik alkalommal megrendezett Apertura Madrid Gallery Weekend, az a rendezvény, amely szeptember 10. és 13. között az új kiállítási év kezdetét jelenti a fővárosi galériákban. A jelenleg hatvan központból álló Arte Madrid egyesület által szervezett, Pablo Flórez, az Ehrhardt Flórez vezetője által vezetett projekt célja, hogy láthatóvá tegye ezeknek a galériáknak a művészeti ökoszisztémában betöltött szerepét, és felkérje a közönséget új művészek vagy ismert szerzők kevésbé ismert produkcióinak felfedezésére.

Az Apertura 2026 indulásakor ismét utaltak ezeknek a tereknek a nemzetközi piacon jelentkező hátrányára, amely abból fakad, hogy nem alkalmazzák a kedvezményes áfa alkalmazását, ami közelebb hozza munkakörülményeiket a közeli európai országokéhoz, valamint követelték a mecenatúra törvényének módosítását, az adminisztráció koordinációját a spanyol művészet életképes nemzetközivé tétele érdekében, valamint az ágazati jó gyakorlatok betartását; Röviden és Flórez szavaival élve: olyan jogi és fiskális keretet, amely lehetővé teszi számunkra, hogy munkánkat tisztességesen és versenyképes módon közelítsük meg.

HATVAN KIÁLLÍTÁS: FESTMÉNY ÉS GYERMEKEI

Az Apertura egyik legjobban várt képi kiállítása Juana González főszereplője az ARMA Galériában, akiről hamarosan újabb kiállítást láthatunk a CentroCentro-ban (október óta). Klasszikus, barokk vagy neo-expresszionista utalásokat használva a szerző a vásznokon az irracionális és titokzatos jelenségekre tér ki, amelyek – szavai szerint – nem szűkítik a tekintetet. Nico Munueráékon sem akad meg a szem: a legújabbakban, Pedro Cerában köveket és pigmentrétegeket modellezve emlékezik meg az idő láthatatlan erejéről a vásznon.

David Diao a maga részéről családi emlékekből merít: Aresti Cervera – Marta Cervera új neve a Fahrenheittel való egyesülése után – olyan festményeket állít ki, amelyeken megpróbálja rekonstruálni házát és annak történetét, miután a kínai kommunista rezsim kisajátította a házat egy újság székhelyének felállítása érdekében.

Simon Callery pedig a Rafael Pérez Hernando-ban úgy döntött, hogy összehozza perforált és perforált felületű kompozícióit, az ún. Kék és fekete szúrásos festményektandemet alkotva a galériában Susana Solanóval, akinek munkái a szubszaharai Afrikára jellemző esztétikából merítenek.

Fernando Pradilla is a festészet mellett döntött, aki először programozza José Ramón Amondaint; Opera Galéria, Anselm Reyle-lel; Guillermo de Osma, amelyet Óscar Domínguez sajátos szürrealizmusa lakott be; Maisterravalbuena, válogatott műveivel, szintén papíron, Miguel Ángel Campanotól; Moisés Pérez de Albéniz, aki színmágussal, Elvira Amorral ismétli; T20 és F2, amelyek közös projektje Julia Santa Olalla elidegenedéséről szól; Fernández-Braso, ahol Elena Goñi bemutatja nézeteit a művészi ökoszisztémáról; vagy a Silvestre, amelyben Vicente Blanco a seregélyek repülése által ihletett munkái szerepelnek. Carmen Laffón sem fog teljesen búcsút venni tőlünk, amikor befejezi előadását a Thyssenben: Leandro Navarro visszaadja nekünk a „Nuda Veritas”-ban; és a mindennapi élet megfigyelésén alapuló affektivitás is szerepel a szezon elején a Río & Meñakában, Julia Llerenával.

A Cayón a 20. század két, az Egyesült Államokban érlelődő személyiségét, José Guerrerót és Esteban Vicente-t hozta össze; míg a Daniel Cuevasban Daniel Verbis készít gyors festés Nieves Fernández pedig Alberto Datas halálának huszadik évfordulójára számít.

Diana Fonseca választása a Max Estrellában inkább az érzelmi kollázshoz kapcsolódik: olyan tárgyakat gyűjt össze, amelyek összekötő csatornákként működnek belső világával. Sabrina Amrani úgy döntött, hogy áttekinti Joël Andrianomearisoa karrierjét, a La Caja Negra pedig Richard Serra legújabb metszeteit választotta a sorozatból. Hitchcock.

Ha már a szobrászatról beszélünk, Sandra Val bemutatja az Espacio Valverdében, hogy a kerámiában kézműves precizitás és utalás található az ipari fejlődésre, a játékra és a komolyságra. A természet azonban a legnagyobb ihletforrás Juan Asensio számára, aki azt állítja, hogy Elvira Gonzálezben a legváltozatosabb kiállítását kínálja formákban, színekben, anyagokban és textúrákban.

Az anyag, a gesztus és a forma közötti kapcsolatok érdeklik José Cháfert, Álvaro Alcázarban; és a kozmosz forgásai Mar Solísig, jelenleg a Galería Freijonál.

A szobrászat és az installáció között félúton vannak azok a beavatkozások, amelyeket David Bestué az Ehrhardt Flórezben rendezett első egyéni kiállításán mutat be, igyekszik feszültséget teremteni a grisaille és a tiszta színek, a kopott anyagok (zúzott papír és szövetek, salak, csonthamu vagy fűrészpor) és a nem kevert (szirmok vagy bougainvillea) között. Társulásuk reflexiót vált ki, vagy az önkény erejét idézi elő.

Továbbá Léo Fourdrinier, a Casado Santapau-i kurzuson debütáló fiatal francia művész a szobrászatot a tudománnyal és a régészettel kapcsolja össze: formáit egy nagyobb egészbe belemerülő jelekként kell értelmeznünk. Simón Vega szobrai pedig Albarrán Bourdais-ban – ő társ Carlos Amorales e szobájában – a mezoamerikai hatalmas prehispán monolitokat a megemlékezés és propaganda jelenlegi megnyilvánulásaival kapcsolják össze.

A „Marrón Barroco”, a Travesía Cuatro premierje, La Chola Poblete, a festészetet, a szobrászatot és a fényképezést ötvözi az őslakos kultúrák és a latin-amerikai barokk túlzások igazolására; Itt Vivian Suter szabadban lógó festményeit is szemléljük.

És életében megúszta a címkéket, Miguel Benlloch. Rafa Barber kurátora a „Still”-nek a The Ryder Projectben, amely egy bensőségesebb megközelítés a sevillaiak performansz, költészet, queer és feminista aktivizmus, valamint kulturális produkció terén tett előretöréseihez, mindig összekapcsolva a vágyat és a disszidenciát. A bútorok és a festészet között a „MIX” című kiállításon Elena Blasco az Espacio Mínimoban sétál.

Agnieszka Kurant, Hito Steyerl és Haegue Yang a Prats Nogueras Blanchardban sem tudományágakról akart beszélni velünk, inkább a szerzőségről és annak feloldásáról. A „Feral Agency” olyan kreatív erőkre utal, amelyek nem csak az egyes művészeket érintik. A textilművészet iránt egyre inkább érdeklődőket pedig az Alzueta Galériában várja a „Szöveg szövetet jelent” Dolors Oromí, María Tinaut, Isabel Servera, Inés Sistiaga, Lucía Vergara, Laura Zuccaro, Maru Quiñonero és Josep Grau Garriga alkotásaival.

Ha már a szövegekről beszélünk, a „Verás” a Memoria-ban egy olyan ötlet eredménye, amelyet Raúl Zurita több mint húsz éve képzelt el: írjon egy verset fénnyel a sziklákon Chile északi részén, hazájában. Első spanyolországi egyéni kiállításán Felipe Ríos filmrendező és Gonzalo Donoso fotós, a Delight Lab chilei kollektívával közösen végzett beavatkozásról készült felvételek Juan Castillo első posztumusz kiállításával együtt láthatók.

Irene de Andrés a maga részéről továbbra is a kutatásra épít: a Juan Silióban írt javaslata a marbellai Ciudad Residencial Tiempo Libre és a Colonia de Férias Um Lugar ao Sol de Caparica építészetének és történetének elemzéséből származik. José de la Mano pedig történelmet ír saját útjáról az Alameda utcai vadonatúj főhadiszállásig: áttekinti a felépült darabjait, és a lista nem rövid. Megjegyzés: Agustín Ibarrola, Manuel Calvo, Manolo Gil, Ángel Duarte, José María de Labra, Tomás García Asensio, Pedro García-Ramos, LUGÁN, Lola Bosshard, Aurèlia Muñoz, Maribel Nazco, Inés Medina és Roberto González Fernández.

Az Apertura másik nagyszerű kollektíváját Adora Calvo hozza: szerelem és halál körül megidézte Jordi Aliguét, Edward Andrewst, Mercedes Bautistát, Lidia Benavidest, Cecilia Galát, Ana M. Gallinalt, Carla Fajardót, Pep Fajardót, Fernando González-Criado Le Musódat és Benitoónt.

A Blanca Berlin szokatlan módon nem fényképekkel kezdi a tanfolyamot, hanem a tervekből kirajzolódó szobrokkal, María Oriza alkotásaival. De fogad a képre, és arra, amelyik az archívum újragondolásából született, a Camera Oscura, a mexikói Cristóbal Ascencioval.

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