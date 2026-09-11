Nézd meg Justin Timberlake és Pharrell Williams csatlakozását a Jay-Z-hez a párizsi 30. évfordulós műsorban

2026.09.11. NBA 2k

Jay-Z elhozta évfordulós műsorait Párizsba, és meglepte a rajongókat Justin Timberlake és Pharrell Williams bemutatásával. Nézze meg a felvételeket és a setlist listát alább.

Folyamatban lévő fellépései során a rapper a 'The Blueprint' című hatalmas albumának 25. évfordulóját, valamint a 'Reasonable Doubt' című debütáló albumának 30. évfordulóját ünnepli.

Jay-Z előadásai három estével kezdődtek a New York-i Yankee Stadionban, ahol Beyoncé, Alicia Keys, Usher, Eminem, Nas, Pharrell Williams, Rihanna, Slick Rick, Fat Joe, Jadakiss, Teyana Taylor és még sokan mások voltak meglepetésvendégek.

Ezután két éjszakára átment a tavon a londoni Tottenham Hotspurs Stadionban, ahol kihozta Lauryn Hillt, Wyclef Jeant és Giggst, valamint DJ Khaledet és Idris Elbát.

Most a Saint-Denis-i Stade de France-ban játszotta hatalmas show-ját, és folytatta azt a tendenciát, hogy hatalmas neveket hozott ki meglepetés munkatársként az estén.

Az „On to the Next One”, „Tom Ford”, „Big Pimpin”, „Jigga My N****” és „Izzo (HOVA)” után Jay-Z négy dalra kihozta Pharrell Williamst, az „Excuse Me Miss”-től kezdve, majd elindította a „La-La-La-La (Excuse Me, and''s' Again)tin. – Csábító.

Aztán a 'Dirt Off Your Shoulder', 'I Know', 'Never Change' és 'Song Cry' szólóének eljátszása után Jay-Z második vendégeként Justin Timberlake-et mutatta be a színpadnak, és együtt dolgoztak együtt a 'Holy Grail'-en – a 2013-as „Magna Carta Times – és a Timber'Unlakil of the End” nyitószámán. évben együttműködött Beyoncéval.

Ők ketten még 2013-ban indultak el együtt egy „Legends Of The Summer” stadionturnéra, de azóta ritkán léptek fel együtt a színpadon, leszámítva Jay-Z meglepetésszerű megjelenését a Timberlake 2013-as Wireless slotjában.

A turné az 'N***** in Paris', a 'Public Service Announcement', az 'Empire State of Mind' és a 'Numb / Encore'-val zárult, és a setlist további nagy dalai között szerepelt a '99 Problems', a 'Run This Town' és a 'Hard Knock Life (Ghetto Anthem)'.

További felvételeket és a teljes készletlistát alább találja.

Jay-Z setlistje a következő volt:

„Tovább a következőre”
„Tom Ford”
„Nagy strici”
„Jigga My N****”
„Izzo (HOVA)”
„A strand jobb”
„Fuck with me you knowtit”
„N**** mi, N**** ki (Originator 99)”
„Fusd ezt a várost”
„Családi viszály”
„Nem tudod”
„Holt elnökök / Dead Presidents II”
„Honnan jöttem”
„Hard Knock Life (Ghetto Anthem)”
'Lucifer'
„Nincs templom a vadonban”
„Élhetek-e”
„99-es problémák”
„Lányok, lányok, lányok / '03 Bonnie és Clyde”
„Elnézést kisasszony” (Pharrell Williamsszel)
„La-La-La (Elnézést, Miss Again)” (Williamsszal)
„Frontin” (a Williamsszel)
„Allure” (Williamsszal)
„Kosz le a válladról”
'Tudom'
„Soha ne változz”
„Song Cry”
„Szent Grál” (Justin Timberlake-kel)
„Az idők végezetéig” (Timberlake-el)
„A város szíve” (Ain't No Love)
„N***** Párizsban”
„Közszolgálati közlemény”
„Empire State of Mind”
„Numb / Encore”

Jay-Z most arra készül, hogy átmegy a tavon, hogy Los Angelesben koncertezzen október 23-án és 24-én. itt jegyekért.

Már egy ideje a találgatások arról szólnak, hogy legutóbbi albuma – a 2017-es '4:44' – folytatásán dolgozik, azonban Cash Cobain barátja és munkatársa visszautasította a pletykákat, és azt mondta, hogy a rapper a közelmúltban azt mondta neki, hogy „egyáltalán nem dob le egy albumot” a közeljövőben (via Fajta).

Jay-Z a közelmúltban egy új dalt dobott be Eminemmel és Rakimmel – 25 év óta ez volt az első partnerségük –, és négy év után első eredeti rapversét is bemutatta Beyoncé Morning Dew (Donk) című számának új remixén.

A Jay-Z-ről szóló új dokumentumfilmet is megerősítették a MUBI-ban, és a rapper visszatér a katalógusába, miközben Rick Rubinnal beszélget életéről, karrierjéről és zenéjéről.

Nikola G.
Nikola G.
A budapesti művészeti élet inspirál nap mint nap, és az ArtPortalon keresztül szeretem megosztani ezt a szenvedélyt. A hazai és nemzetközi művészet új történeteit keresem minden cikkben.
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