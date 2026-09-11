Nézd meg Justin Timberlake és Pharrell Williams csatlakozását a Jay-Z-hez a párizsi 30. évfordulós műsorban

Jay-Z elhozta évfordulós műsorait Párizsba, és meglepte a rajongókat Justin Timberlake és Pharrell Williams bemutatásával. Nézze meg a felvételeket és a setlist listát alább.

Folyamatban lévő fellépései során a rapper a 'The Blueprint' című hatalmas albumának 25. évfordulóját, valamint a 'Reasonable Doubt' című debütáló albumának 30. évfordulóját ünnepli.

Jay-Z előadásai három estével kezdődtek a New York-i Yankee Stadionban, ahol Beyoncé, Alicia Keys, Usher, Eminem, Nas, Pharrell Williams, Rihanna, Slick Rick, Fat Joe, Jadakiss, Teyana Taylor és még sokan mások voltak meglepetésvendégek.

Ezután két éjszakára átment a tavon a londoni Tottenham Hotspurs Stadionban, ahol kihozta Lauryn Hillt, Wyclef Jeant és Giggst, valamint DJ Khaledet és Idris Elbát.

Jay-Z előhozza Justin Timberlake-et a párizsi koncertjén a „Szent Grálhoz”. pic.twitter.com/6iHki340bI — Pop Base (@PopBase) 2026. szeptember 10

Jay-Z kihozta Pharell Williamst Franciaországban, hogy előadja a „Frontin”-t 🇫🇷 pic.twitter.com/DhRwxGrqHy — Összetett zene (@ComplexMusic) 2026. szeptember 11

Most a Saint-Denis-i Stade de France-ban játszotta hatalmas show-ját, és folytatta azt a tendenciát, hogy hatalmas neveket hozott ki meglepetés munkatársként az estén.

Az „On to the Next One”, „Tom Ford”, „Big Pimpin”, „Jigga My N****” és „Izzo (HOVA)” után Jay-Z négy dalra kihozta Pharrell Williamst, az „Excuse Me Miss”-től kezdve, majd elindította a „La-La-La-La (Excuse Me, and''s' Again)tin. – Csábító.

Aztán a 'Dirt Off Your Shoulder', 'I Know', 'Never Change' és 'Song Cry' szólóének eljátszása után Jay-Z második vendégeként Justin Timberlake-et mutatta be a színpadnak, és együtt dolgoztak együtt a 'Holy Grail'-en – a 2013-as „Magna Carta Times – és a Timber'Unlakil of the End” nyitószámán. évben együttműködött Beyoncéval.

Ők ketten még 2013-ban indultak el együtt egy „Legends Of The Summer” stadionturnéra, de azóta ritkán léptek fel együtt a színpadon, leszámítva Jay-Z meglepetésszerű megjelenését a Timberlake 2013-as Wireless slotjában.

A turné az 'N***** in Paris', a 'Public Service Announcement', az 'Empire State of Mind' és a 'Numb / Encore'-val zárult, és a setlist további nagy dalai között szerepelt a '99 Problems', a 'Run This Town' és a 'Hard Knock Life (Ghetto Anthem)'.

További felvételeket és a teljes készletlistát alább találja.

Justin Timberlake csatlakozik Jay-Z-hez a színpadon Párizsban, Franciaországban, hogy meglepetésszerűen jelenjen meg Jay-Z 30. évfordulós turnéján. A régi munkatársak újra egyesültek, újabb nagy pillanatot adva Jay-Z három évtizedes zenei ünnepéhez. pic.twitter.com/6j7gBeLFFw — A párbeszéd művészete (@ArtOfDialogue_) 2026. szeptember 10

Justin Timberlake és JAY-Z a Szent Grált előadásában Párizsban! Legends of the Summer 4 Life. 🐐🇫🇷🐐 #JAYZ30 #JAYZPARIS 🎥 j_young_pr (ig) pic.twitter.com/Vo9broHpwB – Justin Timberlake főhadiszállása (@timberflame) 2026. szeptember 10

👤JAY-Z👤 🏟️STE DE FRANCE PARIS STADIUM KONCERT🏟️ 🚨 HIVATALOSAN ELKELT🚨 pic.twitter.com/AEFbxr2bKm — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) 2026. szeptember 10

Justin Timberlake Until The End of Time (szóló) énekel a párizsi Jay Z 30-ban.#JayZParis #JayZ30 pic.twitter.com/g3LTGq2V4e – Justin Timberlake főhadiszállása (@timberflame) 2026. szeptember 10

Justin Timberlake előadta az „Until The End Of Time” című dalt a párizsi JAY-Z show-n 🤯🔥🔥 pic.twitter.com/71r0gTOaJr — 💎🍾 (@TheRocSupremacy) 2026. szeptember 10

Justin Timberlake és Jaÿ-z, 2026.

JAŸ-Z30.

Stade de France, Paris. SZENT GRÁL © livenationfr pic.twitter.com/crhsObd8BF — ⋆ (@timberlarke) 2026. szeptember 10

👽Pharrell élőben csatlakozik a Jay Z-hez Párizsból 🗼Franciaország 🇫🇷 ma este – a JayZ 30 éves jubileumi turnéja pic.twitter.com/TcMozFBIhh — HipHopKlipz36 (@hiphopklipz36) 2026. szeptember 10

Jay-Z setlistje a következő volt:

„Tovább a következőre”

„Tom Ford”

„Nagy strici”

„Jigga My N****”

„Izzo (HOVA)”

„A strand jobb”

„Fuck with me you knowtit”

„N**** mi, N**** ki (Originator 99)”

„Fusd ezt a várost”

„Családi viszály”

„Nem tudod”

„Holt elnökök / Dead Presidents II”

„Honnan jöttem”

„Hard Knock Life (Ghetto Anthem)”

'Lucifer'

„Nincs templom a vadonban”

„Élhetek-e”

„99-es problémák”

„Lányok, lányok, lányok / '03 Bonnie és Clyde”

„Elnézést kisasszony” (Pharrell Williamsszel)

„La-La-La (Elnézést, Miss Again)” (Williamsszal)

„Frontin” (a Williamsszel)

„Allure” (Williamsszal)

„Kosz le a válladról”

'Tudom'

„Soha ne változz”

„Song Cry”

„Szent Grál” (Justin Timberlake-kel)

„Az idők végezetéig” (Timberlake-el)

„A város szíve” (Ain't No Love)

„N***** Párizsban”

„Közszolgálati közlemény”

„Empire State of Mind”

„Numb / Encore”

Jay-Z most arra készül, hogy átmegy a tavon, hogy Los Angelesben koncertezzen október 23-án és 24-én. itt jegyekért.

Már egy ideje a találgatások arról szólnak, hogy legutóbbi albuma – a 2017-es '4:44' – folytatásán dolgozik, azonban Cash Cobain barátja és munkatársa visszautasította a pletykákat, és azt mondta, hogy a rapper a közelmúltban azt mondta neki, hogy „egyáltalán nem dob le egy albumot” a közeljövőben (via Fajta).

Jay-Z a közelmúltban egy új dalt dobott be Eminemmel és Rakimmel – 25 év óta ez volt az első partnerségük –, és négy év után első eredeti rapversét is bemutatta Beyoncé Morning Dew (Donk) című számának új remixén.

A Jay-Z-ről szóló új dokumentumfilmet is megerősítették a MUBI-ban, és a rapper visszatér a katalógusába, miközben Rick Rubinnal beszélget életéről, karrierjéről és zenéjéről.