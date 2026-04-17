A Málagai Picasso Múzeum 2028-ig meghosszabbítja a találmányi szerkezetek bemutatását

A Málagai Picasso Múzeum Kuratóriuma bejelentette, hogy 2028-ig meghosszabbítja a „Pablo Picasso: a találmány szerkezetei. Egy mű egysége” című kiállítást a székhelyén, a Buenavista Palotában, tekintettel a 2024-es indulás óta érkezett jó közönségre, és e központ tevékenységi programjának egy jó részének tengelyeként.

Az Almine és Bernard Ruiz-Picasso Alapítvánnyal együttműködésben megszervezett Picasso produkciójának ez a körútja a művész száznegyven művét tartalmazza, amelyek közül tucatnyit soha nem állítottak ki Spanyolországban, és mindegyik a magángyűjteményéhez tartozik; Ezek festmények, szobrok, rajzok, kerámiák és metszetek.

Ennek az előadásnak az alapvető sajátossága a többi, ugyanabból a központból származó korábbiakhoz képest a sorrendiségben rejlik: ezeket a darabokat nem kronologikusan, nem Picasso pályafutásának egymást követő szakaszait figyelembe véve mutatjuk be, hanem inkább a szerző évtizedeken át fennmaradt aggályait, a produkciójának egységes karaktert adó vonásokat, feltárják a különböző korszakokból származó művek közötti kapcsolatokat, elkerülve a megszokott címkéket.

A „Találmány struktúrái” tudományos felügyeletét Michael FitzGerald, a Connecticut állambeli Hartfordi Trinity College művészettörténeti professzora végezte az Almine és Bernard-Ruiz-Picasso Alapítvánnyal együttműködve; Az ő szemszögéből Picasso örökségét összességében két egymással ellentétes ihleterő – az innováció és a visszatekintés, vagyis a bomlasztó akarat és a hagyományba tekintés – jellemzi, és ezek a felfogások magyarázzák, hogy a klasszicizmus, a kubizmus és a szürrealizmushoz hasonló eltérő stílusokba való belemerülése mellett elmélyülhetünk azokban a kompozíciókban is, amelyeken végigfutott, bár keresések mentén haladt.

A kiállítás megközelítése arra törekszik, hogy a nézőt bevonja a malagai férfi évtizedeken át tartó alkotási folyamataiba, anélkül, hogy azokat jól ismert szakaszaira (kék, rózsaszín, kubista, klasszicista és szürrealista) bontja szét, ugyanakkor kiemeli a nők relevanciáját munkáiban; Munkásságát akár azokra az időszakokra is strukturálhatnánk, amikor Fernande Olivierrel, Olga Khokhlovával, Marie-Thérèse Walterrel, Dora Maarral, Françoise Gilot-val és Jacqueline Roque-val együtt (vagy legalábbis közel) maradt, bár itt először Picassóról van szó, az érettről és az utolsóról globális perspektívából.

Ezért a különböző szakaszokból származó alkotások egymás mellett léteznek, szobánként, amelyekben értékelhető a folytonosság, vagy a technikák és stílusok cseréje; meg fogjuk különböztetni a váratlan összefüggéseket megvilágító ugrásokat és a mélyen gyökerező gondolatokat: az első terem legkorábbi kompozíciója az 1890-es évekből származik; A legfrissebb, 1970-ből. A kötődések nagy része tematikus: nem hagyta abba az emberalak, a csendélet és a táj ápolását, darabjaiban folyamatosan jelen vannak olyan kérdések, mint a bikák – vagy minotauruszok -, a család vagy az erotika, különböző kifejezési eszközökkel.

A most összegyűlt alkotások nagy része a fent említett Almine és Bernard-Ruiz-Picasso Alapítvány ideiglenes kölcsönéből származik, és az általunk idézett tíz spanyolországi kiadatlan alkotás három olajfestménynek, egy szobornak, egy kerámiának, három rajznak és két jegyzetfüzetnek felel meg. Ez utóbbi csoportból nem szabad megfeledkezni két festményről az 1920-as évekből (Paul és nő fejét); a szobrászatban Réteges nő (1933), ahol a gipsz, mint anyag lehetőségeit tárta fel; és a Bikafejjel díszített spanyol tábla (1957), akinek szeme, szája és orra félúton van az emberi arca és a minotaurusz arca között; Lehetséges, hogy a hasonló ábrázolásokhoz hasonlóan ezen a képen is van valami önarckép. Az első, első fiának dedikált és vázlatos portré a gyermeki spontaneitás sugallata és a rendhez való visszatérésben keretezett szép klasszicizmus között mozog; Ami a Cabeza de mujert illeti, a psziché sötét üregeiben való szürrealista elmélyülésekre reagál. Három afrikai szobrot is láthatunk majd, amelyeket Picasso nagyra értékelt.

A bemutatás másik újdonsága a bemutatott muzeográfiához kapcsolódik: a termeken áthaladva öt kisebb kiállítást találunk fókuszban, ahány kutató gondozásában, amelyek lehetővé teszik a művész pályafutása során releváns kérdések elmélyült megközelítését, mint például az afrikai szobrászathoz való viszonyát (Joshua I. Cohen), fapanelekre készült festményét (Meta cul Valiussturesaityte, the Maria Valiussturestures). 1930-as évek (Rocío Robles Tardío), élete Párizsban a második világháború után (Blair Hartzell) vagy az ötvenes években készített falfestmény az UNESCO ugyanabban a városban (Giovanni Casini) található központjában.