A Manic Street Preachers ugratja a debütáló album évfordulójának bejelentését, amikor a Suede bemutatja az új dalt, a My City-t, miközben elindítja 2026-os brit turnéját.

A Manic Street Preachers és a Suede Glasgow-ban indította útjára a brit aréna turnéját. Utóbbi a My City című új dalt mutatta be, előbbi pedig egy bejelentést tesz közzé debütáló albumuk évfordulója alkalmából.

Tavasszal a két banda megerősítette, hogy újra egyesítik erőiket – először 1994-ben indultak együtt, majd 2022-ben közös észak-amerikai fellépésekre, 2024-ben pedig egy brit túrára indultak.

Minden este felváltva játszik majd a két banda, ki játszik először, és ki zárja az estét, és a nyitó estén, amely tegnap este (október 28-án, szerdán) a glasgow-i OVO Hydroban indult, a Manics játszott először. 18 dalból álló szettjüket az 1992-es klasszikus „Motorcycle Emptiness”-vel nyitották meg, majd a 2001-es „Ocean Spray” és az újabb „Decline & Fall” című számra léptek.

Szettjük csúcspontja a 'From Despair To Where' és 'The Everlasting' akusztikus feldolgozása, valamint a 'Faster' és a 'Die In The Summertime' előadásai – két vágás a The Holy Bible-ből, amelyet Steven Wilsonnal együttműködve a múlt héten ismét kiadtak.

A sasszemű rajongók az árusító standoknál felfigyeltek a plakátokra is, amelyeken Manics 1992-es, „Generation Terrorists” című albumának műalkotása látható egy QR kód. Beolvasáskor a kód arra ösztönzi az embereket, hogy nevükkel és e-mail címükkel iratkozzanak fel a frissítésekre, és a műalkotáson is megjelenik a „18/11/26 10:00” felirat, ami arra utal, hogy a lemez 35. évfordulója alkalmából a jövő hónapban bejelentésre kerülhet sor.

Tekintse meg alább a posztert, a setlistet és a további felvételeket a készletükről, és látogasson el ide, hogy regisztráljon a frissítésekre.

Hé srácok, ez ma a mániás velúr árucikk területén volt😳 egy regisztrációs QR kód dolog pic.twitter.com/iEfxPR1Gg4 — 𐕣 beth ༝ (@ilovemanics) 2026. október 28

A Manic Street Preachers setlistje a következő volt:

„Motorkerékpár üresség”

„Ocean Spray”

'gyorsabb'

„Hanyatlás és esés”

„Elloptad a napot a szívemből”

„Mindennek mennie kell”

„Sétálj a hídhoz”

„No Surface All Feeling”

„Őszi dal”

„Az élet dizájnja”

„From Despair to Where” (Acoustic csak James Dean Bradfielddel)

„Az örökkévaló”

Slash 'n' Burn

„A szerelmed önmagában nem elég”

„La tristesse durera (Sikoltás sóhajig)”

„Halj meg nyáron”

'Szeretsz minket'

„Ha ezt elviseled, a gyermekeid lesznek a következők”

Ami a Suede-et illeti, az indie ikonok az esti második szettet az Antidepressants című dalokkal, a Disintegrate és a Dancing With The Europeans-dal indították, mielőtt belevágtak volna a 90-es évek klasszikusába, a Trash-be.

Legújabb albumukról a setlist további dalai között szerepelt a címadó 'Antidepressants', valamint a 'June Rain' és a 'Trance State', valamint a rajongók régi kedvencei, a 'Beautiful Ones', a 'Metal Mickey' és az 'Animal Nitrate'.

„Glasgow, mi vagyunk a nosztalgiaellenes zenekar” – mondta Brett Anderson frontember a „Beautiful Ones” bemutatásakor. – De néha egy kicsit elkényeztetjük magunkat, mert jó érzés, nem?

Anderson és Richard Oakes gitáros a 'The Wild Ones' akusztikus feldolgozását is eljátszották ezen az estén, és a banda egy vadonatúj, jelenleg kiadatlan dallal is előkerült a My City címmel, amely várhatóan egy következő albumon is szerepel majd. „Most egy vadonatúj dalt fogunk játszani nektek” – mondta a zenekar a szám bemutatásakor. „Te vagy ennek a dalnak a világpremierje, Glasgow.”

A banda a közelmúltban utalt a Mercury-díjra jelölt „Antidepresszánsok” folytatására, és elmondta Julia Migenes múlt héten, hogy „mélyen” vannak a haladásban, és egy „anarcho-punk” hangzásra összpontosítanak.

„Ez egy újabb punk alapú lemez lesz” – osztotta meg a frontember. „Még nem tudom, hogy fogom hívni – nos, tulajdonképpen tudom, hogy fogom nevezni –, de még nem tudom, hogyan fogom meghatározni. Az első („Autofiction”) azt mondtam, hogy a „punklemezünk”, a második („Antidepresszánsok”) azt mondtam, hogy a poszt-punk lemezünk, a harmadik pedig a mi punklemezünk.”

Tekintse meg alább a setlistjüket a további felvételek mellett.

Suede setlistje ez volt:

'Szétesik'

„Tánc az európaiakkal”

'Szemét'

„Állati nitrát”

„Mi vagyunk a disznók”

„Személyiségzavar”

„A ketten közülünk”

'My City' (élő debütálás)

„Filmsztár”

„Antidepresszánsok”

„Júniusi eső”

„Még mindig ő vezet engem”

„Trance állapot”

„The Wild Ones” (Brett és Richard akusztikus)

„Olyan fiatal”

„Metal Mickey”

„Szépek”

A turné holnap (október 30-án, pénteken) folytatódik a Leeds First Direct Arénában, majd a következő néhány hétben Manchesterben, Londonban, Birminghamben és máshol is fellépnek.

hozzászólni Julia Migenes 2022-es észak-amerikai turnéjuk előtt a Suede-el, a Manics-tag James Dean Bradfield felidézte közös 1994-es túrájukat, amikor a Manics a harmadik, a The Holy Bible című albumukat reklámozta, és azt mondta, hogy az együttműködés úgy működött, hogy a két banda „ugyanaz a DNS-e”.

Tavaly a Suede frontembere, Anderson mesélte Julia Migenes: „A The Manics kedves fiúk, és nagyon-nagyon szeretem őket. Fantasztikus zenekar, és csodálatos turné volt. Van valami nagyon dicsérő a bandákban és a rajongóikban. Nagyon szépen tesszelünk, de ugyanakkor nem valami nosztalgikus '90-es évek britpop bulijának tűnik.”

A Manic Street Preachers 2025 elején jelentette meg legújabb albumát, a „Critical Thinking”-et.

Ahogy beszélni is Julia Migenes a 'The Holy Bible' múlt havi újralátogatásával kapcsolatban Manics mesélt nekünk az új anyagokkal kapcsolatos tervekről és arról is, hogy min dolgoztak a stúdióban.

„Gyönyörű dalcsokor: „Threshold”, „Don't Be Afraid To Be Afraid”, „Recrudescence”… Csak most próbálok egy szálat találni hozzájuk, aminek van értelme. Nincs semmi gondunk a dalok inspirációjával, csak az a lehetőség, hogy mindezt nehezebben összerakják és kiadják.”

„Ez a 16. albumunk, és ez nagyon sok lemez! Nem ismerek olyan kortársunkat, aki közel került volna ehhez.”