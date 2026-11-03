Nézze meg Harry Styles a Talking Heads „Psycho Killer” című filmjét (és a New York-i „pizzapatkánynak” öltözik) az MSG-rezidencia utolsó estéjén

Harry Styles a hétvégén fejezte be hatalmas rezidenciáját a Madison Square Gardenben, és egy különleges halloween-show-t adott elő, amelyben a Talking Heads című filmet és a hírhedt NYC-i „pizzapatkánynak” öltözött.

A koncertre szombat este (október 31-én) került sor, 30 randevús rezidenciájának legutolsó fellépéseként az ikonikus New York-i helyszínen.

A „Harryween” névre keresztelt Styles az alkalomra felöltözött, teljes patkányjelmezben lépett a színpadra, és egy hatalmas darab pizzát vitt magával – egy bólintással a 2015-ös vírusos videóra, amelyen egy patkány fut körbe a város metrójában egy szelettel. Előzenekara is jelmezben érkezett, és a ruháikban más New York-i klasszikusok is szerepeltek, köztük egy sárga taxi és egy hot dog.

A 22 dalból álló szett felénél lecserélte a teljes patkányjelmezt egy egyszerű ingre, amelyen az „I AM A RAT” felirat állt, és ehhez egy rövidnadrághoz csatlakozott egy farok és hozzáillő fülek. Kitörte a Talking Heads klasszikusának, a 'Psycho Killer'-nek első élő feldolgozását, valamint saját rajongói kedvenceit, mint az 'Aperture', 'Sign Of The Times' és 'As It Was'.

Harry Styles Psycho Killer énekes teljes előadása a Talking Headstől ma este a Harryween Night 2-n!!! pic.twitter.com/fE763kARGT – Sam (@LoverLondonGirl) 2026. november 1

A helyszín hatodik emeletén kiállították a 10 hetes rezidencia emlékeit, hogy megünnepeljék az utolsó rezidencia-show-t, és a szarufáira egy emlékszalagot helyeztek el a dátum megjelölésére.

Az előadás során rövid időre kiemelt vendégként lépett fel az NBA-döntő idei MVP-je, Jalen Brunson is, aki hasonló transzparenssel ajándékozta meg Styles-t.

„A nevem Jalen Brunson, és üdvözöljük a Madison Square Gardenben” – Jalen Brunson segít felemelni a Harry Styles zászlóját 30 egymást követő éjszakát a Gardenben (📸: John Pascarella) pic.twitter.com/edtDmXgrLd – New York Basketball (@NBA_NewYork) 2026. november 1

A szombati show a második volt az énekes által tervezett két „Harryween” fellépés közül, és előző este két öltözékben jelent meg: az egyik Elvis Presley fehér kombiné, köpeny és arany napszemüveg, a másik pedig azt a ruhát, amit viselt. Az X Faktor meghallgatáson 2010-ben.

Utóbbiban Stevie Wonder „Isn't She Lovely” című dalát dolgozta fel, amelyet Simon Cowellnek, Nicole Scherzingernek és Louis Walshnak énekelt a meghallgatás részeként, amikor mindössze 16 éves volt. Azt is elmondta a közönségnek, hogy „egy pékségben dolgozik” – amit az eredeti meghallgatás idején meg is tett.

A 2026-os bemutatók a „Harryween” hagyományának kiterjesztése a helyszínen. 2021-ben fel is öltözött, Dorothyként lépett fel Óz varázslója és bohócként, 2022-ben pedig Danny Zuko-nak öltözött Zsír és Olivia Newton-John Hopelessly Devoted To You című művét.

A Madison Square Garden bemutatóinak befejezése után Styles most Melbourne-be és Sydney-be utazik 2026-os utolsó fellépésére, majd az új évben újra felveszi a turnéját az Egyesült Királyságban, Európában, az Egyesült Államokban és más országokban, Kylie Minogue és az LCD Soundsystem támogatásával.

A májusi amszterdami 'Together, Together' turné áttekintése, Julia Migenes Öt csillaggal jutalmazta az előadást, méltatva közösségi érzését, és „a közösség és a kapcsolat reményteli ünnepeként” jellemezte.