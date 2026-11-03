Mckenna Grace azt mondja, retteg attól, hogy meztelenül játssza a szerepeket

Mckenna Grace őszintén beszél azokról a szerepekről, amelyek nem érdeklik őt karrierje jelenlegi szakaszában.

A 20 éves színésznő, aki legközelebb Maysilee Donner szerepében lesz Éhezők viadala: Napkelte aratáskornemrég mondták el Kozmopolita„Határozottan nem csinálok meztelenséget vagy nagyon hiperszexuális dolgokat.”

„Tisztelem mindenkit, aki teheti, de ez félelmetes számomra” – magyarázta. „Nem tudom, hogy ez valaha is megváltozik-e. Nem mintha csak egészséges dolgokat csinálnék – a karakteremet szó szerint kizsigerli a Szellemarc [Scream 7] – de az az álmom, hogy egyszer megpróbáljak Disney-hercegnő lenni.”

Grace, akinek már több tucat filmes és televíziós projektje van, gyerekszínészként vált ismertté. Miután öt évesen elérte első reklámját, gyorsan hírnevet szerzett magának, mielőtt még tinédzser lett volna a filmben játszott szerepeivel. A fiatalok és a nyughatatlanok, Tehetséges, Én, Tonya és The Haunting of Hill Housetöbbek között.

A Megbánva téged A színésznő azt is elárulta, hogyan navigált a gyerekből a felnőtté válás során a forgatáson, és bevallotta, hogy élvezi, hogy most „kicsit nagyobb felelősséggel bír” szerepei felett.

„Gyerekként a forgatáson elvárják tőled, hogy felnőttként viselkedj, amíg a kamera elé nem állsz. Aztán gyerek leszel, amíg mindenki haragszik rád, mert úgy viselkedsz, mint egy gyerek” – mondta. „Most jó felnőttnek lenni, és elmondhatom a véleményemet, és egy kicsit nagyobb felelősséggel bírhatok a karakterek felett. Nagyon élveztem, hogy leülhetek a producerekkel és bemutathatom az összes ötletemet.”

Ahogy Grace felnőtté válik, már több nagy projektet is végrehajtott Megbánva téged hogy Öt éjszaka Freddyben 2 hogy Sikoly 7és most a globális megjelenésére készül Napkelte aratáskor november 20-án.

Amikor A Hollywood Reporter A film októberi brit premierjén utolérte a színésznőt, és bevallotta, hogy Maysilee szerepének elvállalása „ijesztő és őrült”, különösen azután, hogy látta az összes korai rajongót, hogy eljátssza Haymitch (Joseph Zada) arénaszövetségesét.

„Úgy gondolom, hogy némileg enyhítette a nyomást az a tény, hogy az emberek többnyire jól reagáltak a szereposztásomra, ami nem mindig van így” – mondta Grace. „Ez annyit jelentett számomra, hogy a rajongótábor kedvelt Maysilee-ként, mert úgy voltam vele: „Nem is tudom, hogy Maysileeként szeretem-e magam! Hogyan fogok igazságot tenni?” Például valami ilyesmit felvállalni egy olyan franchise-ban, ami annyira érdekel, és egy karaktert, aki mindent jelent számomra. Olyan ijesztő és őrült volt.”